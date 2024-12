En quête d’intérieurs, Champagne Basket se fait prêter Idrissa Ba par Le Portel

Idrissa Ba va vite retrouver la Pro B, le temps d’un prêt à Champagne Basket pour le reste de la saison 2024-2025. En effet, le pivot du Portel est prêté au club de la Marne.

Champagne Basket, actuel 18e de Pro B, va avoir du renfort à l’intérieur. Avec la suspension provisoire de Benoit Mbala, ainsi que les blessures de Samuel Eyango-Dingo et Charles Galliou pour plusieurs semaines, Châlons-Reims est dépeuplé dans sa raquette.

C’est donc Idrissa Ba (2,10 m, 22 ans), recruté par Le Portel cet été, qui va tenter de combler les brèches marnaises à l’intérieur. L’ancien joueur du Havre et Boulogne-Levallois est arrivé sur la Côte d’Opale en provenance de l’Élan Béarnais. Mais il n’a eu droit qu’un faible temps de jeu sur le début de son aventure avec l’ESSM (1,5 point et 1,9 rebond en 5 minutes de moyenne sur 10 matchs de Betclic ELITE). « N’arrivant pas à lui trouver un temps de jeu régulier en Betclic Élite et sollicité en Pro B, Idrissa sera prêté dès ce début de semaine afin qu’il puisse continuer de faire ses armes à l’étage inférieur pour l’aider dans sa progression », indique l’entraîneur portelois Eric Girard dans un communiqué.