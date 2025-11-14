Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

L’ASVEL brise aussi sa série de défaites en EuroLeague grâce à un Glynn Watson Jr clutch !

EuroLeague - Une victoire de l'ASVEL sur la scène européenne : ce n'était plus arrivé depuis le 23 octobre. Les hommes d'un Pierric Poupet qui a tenu à les féliciter pour leur résilience ont battu au forceps le Partizan Belgrade à domicile (score final 88-87).
|
00h00
Résumé
Écouter
L’ASVEL brise aussi sa série de défaites en EuroLeague grâce à un Glynn Watson Jr clutch !

La communion des joueurs villeurbannais

Crédit photo : Infinity Nine Media / Ilan Allouche

Au compte-gouttes, l’ASVEL récupère des joueurs de son infirmerie. Ce vendredi soir en EuroLeague, Shaquille Harrison était de retour après avoir raté un mois et demi, Melvin Ajinça était aussi annoncé disponible sur l’injury report officiel de l’EuroLeague, même s’il n’a pas joué. Des bonnes nouvelles qui étaient largement attendues sur le banc villeurbannais, pour enfin alléger la charge sur les joueurs qui enchaînaient les matchs. Le seul retour de Shaquille Harrison (12 points, 3 passes décisives, 3 interceptions en 19 minutes) a fortement contribué à la victoire du soir à l’Astroballe.

– Journée 11

Pour cause, le retour d’un porteur de balle supplémentaire a permis de décharger d’un peu de responsabilités les Mehdy Ngouama (2 points), Adam Atamna (0 point) et surtout Glynn Watson Jr (18 points, 6 passes décisives). Avec plus d’espaces autour de lui, le meneur américain a marqué 5 points dans la dernière minute. Deux paniers qui ont sauvé l’ASVEL, qui était en train de craquer face aux assauts des Serbes. Deux derniers tirs de Duane Washington Jr côté Partizan ont fait trembler les Villeurbannais, pour un écart final d’un seul petit point. Sans être parfaits, les hommes de Pierric Poupet ont décroché leur troisième succès en EuroLeague de la saison, en grande partie grâce à ses titulaires qui ont marqué 60 points en cumulé. Un moment de communion avec le public de l’Astroballe a suivi.

Développement à venir…

« Chaque victoire est une bonne victoire en EuroLeague. Surtout avec les problèmes qu’on a eu avec toutes ces blessures. Les gars sont fatigués, épuisés. Donc l’énergie et l’effort qu’ils ont mis aujourd’hui, c’est incroyable. Je veux les féliciter pour leur résilience. Il y a quelques matchs on jouait avec 7-8 joueurs. C’est dur de garder la bonne attitude quand tout nous échappe. Mais parfois, la résilience et le travail payent. »

Pierric Poupet après la rencontre au micro de l’EuroLeague TV

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
ASVEL
ASVEL
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
abackball
Quand reviennent Jackson et Heurtel ?
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Betclic ELITE
00h00Quelle remontada de Nanterre à Cholet : de -19 avant la mi-temps, à +2 au final !
EuroLeague
00h00L’ASVEL brise aussi sa série de défaites en EuroLeague grâce à un Glynn Watson Jr clutch !
ELITE 2
00h00Poitiers renverse l’Élan Béarnais sur le gong
EuroLeague
00h00[Vidéo] La conférence de presse express du coach valencian après la défaite à Paris : « Le score est 90-86 » Fin.
À l’étranger
00h00L’ex-nancéen Isaiah Washington séclate en Russie : énorme triple-double à… 41 points
Betclic ELITE
00h00Jean-Christophe Prat attend une réaction du BCM contre Dijon pour « faire les bons constats, les bons choix » pendant la trêve
Betclic ELITE
00h00Retour repoussé pour Jean-Philippe Dally à Saint-Quentin…
EuroLeague
00h00Le déplacement à Bologne du Maccabi Tel Aviv maintenu mais placé sous haute tension, avec l’opposition de manifestants pro-palestiniens
Betclic Élite
00h00Quatre joueurs de retour à l’entraînement à Limoges !
ELITE 2
00h00Gravement blessé avec Caen, Marc-Eddy Norelia a été opéré avec succès
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00LeBron James retrouve les terrains… en G-League ! Une étape nécessaire dans le retour historique du King
NBA
00h00+52 de différentiel sur un match : un joueur inattendu rentre dans l’histoire de la NBA avec une performance presque inédite !
Zaccharie Risacher a marqué 11 points à 5/7 aux tirs en 19 minutes
NBA
00h00Zaccharie Risacher reste solide mais voit son temps de jeu diminuer lors du show XXL de Jalen Johnson
Nikola Jokic a marqué 55 points contre les Clippers
NBA
00h00Nikola Jokic écrase les Clippers avec 55 points, un fan tente l’impossible
Anthony Davis cumule les blessures depuis son arrivée à Dallas
NBA
00h00Anthony Davis écarté des terrains par le propriétaire des Mavericks
Ousmane Dieng a marqué 10 points en 15 minutes contre les Lakers
NBA
00h00Ousmane Dieng signe son record de points de la saison lors du carton du Thunder contre les Lakers
Zaccharie Risacher a été très bon contre Sacramento
NBA
00h00Risacher, très efficace contre Sacramento, monte en puissance
Alexandre Sarr a marqué 25 points contre Houston mais Washington a perdu 10 matches de suite
NBA
00h00Alexandre Sarr brille de nouveau mais Washington sombre encore dans le Texas
NBA
00h00Victor Wembanyama signe son premier triple-double de 2025 !
Victor Wembanyama devrait représenter l'équipe monde lors des All-Star Games NBA
NBA
00h00Un NBA All-Star Game 2026 au format tant réclamé : « États-Unis vs. Reste du monde »
1 / 0