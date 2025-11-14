L’ASVEL brise aussi sa série de défaites en EuroLeague grâce à un Glynn Watson Jr clutch !

Au compte-gouttes, l’ASVEL récupère des joueurs de son infirmerie. Ce vendredi soir en EuroLeague, Shaquille Harrison était de retour après avoir raté un mois et demi, Melvin Ajinça était aussi annoncé disponible sur l’injury report officiel de l’EuroLeague, même s’il n’a pas joué. Des bonnes nouvelles qui étaient largement attendues sur le banc villeurbannais, pour enfin alléger la charge sur les joueurs qui enchaînaient les matchs. Le seul retour de Shaquille Harrison (12 points, 3 passes décisives, 3 interceptions en 19 minutes) a fortement contribué à la victoire du soir à l’Astroballe.

Pour cause, le retour d’un porteur de balle supplémentaire a permis de décharger d’un peu de responsabilités les Mehdy Ngouama (2 points), Adam Atamna (0 point) et surtout Glynn Watson Jr (18 points, 6 passes décisives). Avec plus d’espaces autour de lui, le meneur américain a marqué 5 points dans la dernière minute. Deux paniers qui ont sauvé l’ASVEL, qui était en train de craquer face aux assauts des Serbes. Deux derniers tirs de Duane Washington Jr côté Partizan ont fait trembler les Villeurbannais, pour un écart final d’un seul petit point. Sans être parfaits, les hommes de Pierric Poupet ont décroché leur troisième succès en EuroLeague de la saison, en grande partie grâce à ses titulaires qui ont marqué 60 points en cumulé. Un moment de communion avec le public de l’Astroballe a suivi.

« Chaque victoire est une bonne victoire en EuroLeague. Surtout avec les problèmes qu’on a eu avec toutes ces blessures. Les gars sont fatigués, épuisés. Donc l’énergie et l’effort qu’ils ont mis aujourd’hui, c’est incroyable. Je veux les féliciter pour leur résilience. Il y a quelques matchs on jouait avec 7-8 joueurs. C’est dur de garder la bonne attitude quand tout nous échappe. Mais parfois, la résilience et le travail payent. » Pierric Poupet après la rencontre au micro de l’EuroLeague TV