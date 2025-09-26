Recherche
NBA

Elle a régné dans l’ombre des parquets NBA pendant 50 ans : la Première Dame des Pacers s’en est allée

Nancy Leonard, figure emblématique des Indiana Pacers et pionnière du basketball féminin, s'est éteinte à l'âge de 93 ans. Celle qui avait sauvé la franchise en 1977 grâce à un téléthon historique laisse derrière elle un héritage indélébile.
00h00
Elle a régné dans l’ombre des parquets NBA pendant 50 ans : la Première Dame des Pacers s’en est allée
Crédit photo : Indiana Pacers

Nancy Leonard, veuve de l’entraîneur légendaire Bobby « Slick » Leonard et véritable matriarche des Indiana Pacers, est décédée à 93 ans. Sa disparition marque la fin d’une époque. En effet, il y a près de cinquante ans, elle avait contribué à sauver la franchise de la faillite.

« C’est avec tristesse que les enfants de Bob et Nancy Leonard annoncent le décès paisible de notre mère, hier soir », a indiqué la famille dans un communiqué. « Sa santé déclinait depuis plusieurs mois. Pourtant, sa volonté de profiter de la vie ne faiblissait pas. Elle tenait à assister aux matchs des Pacers cette saison, à 93 ans. Elle restera toujours la fan n° 1 de l’équipe. »

Une pionnière qui a révolutionné l’histoire de la franchise

Nancy Leonard a joué un rôle majeur dans l’histoire des Pacers , bien au-delà de son statut d’épouse de coach. Entre 1976 et 1980, elle fut assistante directrice générale. Pendant que son mari dirigeait l’équipe, elle gérait les aspects administratifs. Ainsi, elle accompagna la transition délicate du passage de l’ABA à la NBA en 1976.

Son moment le plus marquant reste le téléthon de 1977, organisé avec Sandy Knapp, alors responsable des relations publiques. À l’époque, la situation financière était critique et la survie de la franchise en jeu. Nancy eut alors une idée inédite : lancer un téléthon pour vendre des abonnements saisonniers. Grâce à cette initiative novatrice, les Pacers échappèrent à la faillite.

« Nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès de Nancy Leonard. Sans elle, nous ne serions tout simplement pas là aujourd’hui », a déclaré la famille Simon, actuelle propriétaire de l’équipe. « Dès les débuts de la franchise, Nancy s’est investie corps et âme dans l’équipe, non seulement en tant qu’épouse de Slick Leonard, mais aussi en tant que pionnière qui a su rallier la communauté lorsque nous en avions le plus besoin. »

Un héritage reconnu par les joueurs actuels

Jusqu’à ses 93 ans, Nancy Leonard ne manquait pas un match. Elle était encore présente lors du parcours des Pacers, jusqu’aux finales NBA 2025. Sa fidélité et son énergie ont marqué plusieurs générations.

« Avant chaque match, je savais que je pouvais compter sur un clin d’œil et un sourire », a confié Tyrese Haliburton sur les réseaux sociaux. « Il n’y aurait pas de Pacers sans Nancy Leonard. J’ai hâte de voir le jour où son nom sera au plafond, là où il doit être. Repose en paix, légende et belle âme. »

Nancy Leonard rejoint ainsi son époux Bobby, décédé en avril 2021 et intronisé au Basketball Hall of Fame en 2014. Ensemble, ils auront façonné l’identité des Indiana Pacers pendant des décennies, laissant un héritage qui dépasse largement le simple cadre sportif.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
