EuroLeague

Six Français dans le Top 50 d'EuroHoops des joueurs de la saison d'EuroLeague 2025-2026

EuroLeague - Evan Fournier, Théo Maledon, Sylvain Francisco, Nadir Hifi, Jaylen Hoard et Nando De Colo figurent dans le Top 50 des meilleurs joueurs d’EuroLeague 2025-2026 selon EuroHoops. L’ancien meneur du Paris Basketball, T.J. Shorts, complète le podium derrière Sasha Vezenkov et Kendrick Nunn.
00h00
Six Français dans le Top 50 d’EuroHoops des joueurs de la saison d’EuroLeague 2025-2026

Evan Fournier est le premier Français dans le Top 50 des joueurs de l’EuroLeague, selon EuroHoops

Crédit photo : Sébastien Grasset

EuroHoops a dévoilé son classement annuel des 50 meilleurs joueurs de l’EuroLeague avant le lancement de la saison 2025-2026, ce mardi 30 septembre. Un exercice toujours sujet à débat, mais qui met particulièrement en valeur la présence française.

Evan Fournier dans le Top 10, Théo Maledon en pleine ascension

Septième de ce classement, Evan Fournier (Olympiakos) figure parmi les superstars du continent. Pour EuroHoops, son impact dépasse les simples statistiques : « Son aura sur le terrain et sa capacité à prendre le contrôle d’un match le placent clairement parmi les dix meilleurs joueurs de la ligue ».

Un peu plus bas mais en pleine progression, Théo Maledon (Real Madrid) s’installe déjà comme l’avenir du club espagnol. Quinzième au classement, l’ancien meneur de l’ASVEL confirme sa montée en puissance.

Francisco et Hifi, deux arrières qui montent

Le Zalgiris Kaunas peut compter sur Sylvain Francisco (35e), décrit comme le leader de l’équipe malgré l’absence de playoffs la saison dernière. Dans le même esprit, Nadir Hifi (36e), seul représentant de Paris, incarne encore le lien avec l’ère précédente du club francilien en EuroLeague.

Hoard et De Colo, deux profils opposés

À la 41e place, Jaylen Hoard (Maccabi Tel-Aviv) s’impose par ses statistiques, même si EuroHoops souligne que « ces chiffres n’ont pas toujours mené à des victoires ».

Enfin, Nando De Colo (49e), vétéran de 38 ans, reste dans la hiérarchie grâce à son rôle indispensable à l’ASVEL.

Monaco bien représenté, Paris et l’ASVEL limités

Outre les Français, on retrouve plusieurs joueurs de l’AS Monaco dans ce Top 50, dont Alpha Diallo (42e), Daniel Theis (33e) et Nikola Mirotic (8e). Mike James, lui, échoue au pied du podium, devancé par… T.J. Shorts, désormais au Panathinaïkos.

À l’inverse, Paris n’a que Nadir Hifi en représentant, et l’ASVEL uniquement De Colo, preuve de l’écart qui persiste avec les cadors de l’EuroLeague.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
