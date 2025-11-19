Bourg remporte un « dur combat » de quasiment 2h30 chez les London Lions

On peut parfois se plaindre que des matchs de basket européen durent 2 heures. Alors qu’avec des quart-temps de 10 minutes et beaucoup moins de temps-morts et d’arrêts de jeu qu’en NBA, cela devrait être moins. Mais parfois, les circonstances y obligent. Et ce match entre les London Lions et la JL Bourg ce mercredi 19 novembre en est une illustration parfaite. Débuté à 20h30 (19h30 heure locale), celui-ci a terminé quasiment… 2h30 plus tard. La faute à de nombreux problèmes techniques, qui ont notamment donné un premier quart-temps de plus de 30 minutes.

Mais aussi à cause d’un jeu haché des deux côtés. Le score final de 68-72 en est la preuve, ainsi que les statistiques collectives des deux équipes. Après la rencontre au micro de l’Euroleague TV, le coach Freddy Fauthoux a parlé d’un « dur combat pendant 40 minutes » mais d’une « super victoire », notamment grâce à l’adaptation défensive de son équipe au défi proposé par Joel Scott en face (23 points et 32 d’évaluation).

L’intérieur de 24 ans des Lions était en effet en feu en première période. Avant que le staff burgien ne s’adapte et prépare un plan de jeu pour le contrer. « En seconde période, on a réussi à mieux contrôler le jeu au poste de Londres, surtout Scott qui a trop scoré seul au début, et qu’on arrivait pas à anticiper » a expliqué Fauthoux, qui a souligné à quel point son équipe était « restée ensemble pendant 40 minutes. »

« On a montré ce qu’on voulait montrer »

Un sentiment partagé par le meneur Darius McGhee (14 points, 6 passes décisives). « Après notre dernier match [défaite 75-91 contre Paris], on voulait arriver ici et jouer avec plus d’intensité. Quand on joue avec intensité, on s’amuse. Ce soir c’était très serré, mais on a montré ce qu’on voulait montrer. »

Reste que la manière n’était pas parfaite. Le meneur américain demande « plus de régularité » à son équipe, au vu « du talent qu’il y a en EuroCup. » Ce soir, la marque a été bien répartie. On notera notamment le (premier ?) vrai bon match de Tre Mitchell sur la scène européenne, avec ses 9 points, 5 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 1 contre en 21 minutes qui ont eu un vrai impact.

En face, Kameron McGusty a marqué 20 points pour seconder Joel Scott. Le reste de l’équipe londonienne est resté plutôt muet dans ce match où l’attaque n’était pas à l’honneur. Une véritable guerre de tranchées donc remportée par la JL, ce qui était apparemment voulu. Le club reste en tête de son groupe B. Avec cette septième victoire en huit matchs, ils restent toujours aussi impeccables en EuroCup. Ils ont donc montré différents visages et ont pu remporter des matchs aux physionomies très différentes. Preuve d’une équipe qui sait s’adapter et qui fonctionne.