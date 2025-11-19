Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroCup

Bourg remporte un « dur combat » de quasiment 2h30 chez les London Lions

EuroCup - La compétition européenne réussit toujours aussi bien à la JL Bourg, qui a remporté sa septième victoire en huit matchs, cette fois dans une vraie guerre de tranchées chez les London Lions (score final 68-72), entre deux équipes qui ont joué le dernier carré en 2023/24.
|
00h00
Résumé
Écouter
Bourg remporte un « dur combat » de quasiment 2h30 chez les London Lions

Toujours des sourires sur le banc de la JL à quasiment chaque match d’EuroCup

Crédit photo : ©Jacques Cormarèche

On peut parfois se plaindre que des matchs de basket européen durent 2 heures. Alors qu’avec des quart-temps de 10 minutes et beaucoup moins de temps-morts et d’arrêts de jeu qu’en NBA, cela devrait être moins. Mais parfois, les circonstances y obligent. Et ce match entre les London Lions et la JL Bourg ce mercredi 19 novembre en est une illustration parfaite. Débuté à 20h30 (19h30 heure locale), celui-ci a terminé quasiment… 2h30 plus tard. La faute à de nombreux problèmes techniques, qui ont notamment donné un premier quart-temps de plus de 30 minutes.

– Journée 8

Mais aussi à cause d’un jeu haché des deux côtés. Le score final de 68-72 en est la preuve, ainsi que les statistiques collectives des deux équipes. Après la rencontre au micro de l’Euroleague TV, le coach Freddy Fauthoux a parlé d’un « dur combat pendant 40 minutes » mais d’une « super victoire », notamment grâce à l’adaptation défensive de son équipe au défi proposé par Joel Scott en face (23 points et 32 d’évaluation).

L’intérieur de 24 ans des Lions était en effet en feu en première période. Avant que le staff burgien ne s’adapte et prépare un plan de jeu pour le contrer. « En seconde période, on a réussi à mieux contrôler le jeu au poste de Londres, surtout Scott qui a trop scoré seul au début, et qu’on arrivait pas à anticiper » a expliqué Fauthoux, qui a souligné à quel point son équipe était « restée ensemble pendant 40 minutes. »

Joel SCOTT
Joel SCOTT
23
PTS
7
REB
4
PDE
Logo EuroCup
LON
68 72
JLB

« On a montré ce qu’on voulait montrer »

Un sentiment partagé par le meneur Darius McGhee (14 points, 6 passes décisives). « Après notre dernier match [défaite 75-91 contre Paris], on voulait arriver ici et jouer avec plus d’intensité. Quand on joue avec intensité, on s’amuse. Ce soir c’était très serré, mais on a montré ce qu’on voulait montrer. »

Reste que la manière n’était pas parfaite. Le meneur américain demande « plus de régularité » à son équipe, au vu « du talent qu’il y a en EuroCup. » Ce soir, la marque a été bien répartie. On notera notamment le (premier ?) vrai bon match de Tre Mitchell sur la scène européenne, avec ses 9 points, 5 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 1 contre en 21 minutes qui ont eu un vrai impact.

Darius MCGHEE
Darius MCGHEE
14
PTS
3
REB
6
PDE
Logo EuroCup
LON
68 72
JLB

 

Tre MITCHELL
Tre MITCHELL
9
PTS
5
REB
2
PDE
Logo EuroCup
LON
68 72
JLB

En face, Kameron McGusty a marqué 20 points pour seconder Joel Scott. Le reste de l’équipe londonienne est resté plutôt muet dans ce match où l’attaque n’était pas à l’honneur. Une véritable guerre de tranchées donc remportée par la JL, ce qui était apparemment voulu. Le club reste en tête de son groupe B. Avec cette septième victoire en huit matchs, ils restent toujours aussi impeccables en EuroCup. Ils ont donc montré différents visages et ont pu remporter des matchs aux physionomies très différentes. Preuve d’une équipe qui sait s’adapter et qui fonctionne.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
EuroCup
EuroCup
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
supp01
Ricky ne se paye pas des efforts qu'il fait, manque de technique ? de métier / maturité ? se met trop de pression ? un peu tout ça j'imagine et c'est bien dommage car grosse énergie. Yvann est là pour apprendre et progresser, à voir ce qu'il sera capable d'apporter sur sa durée de contrat, difficile de le juger à l'instant T. la table de marque nous a bien involontairement fait sortir du match après un très bon début, des londoniens affamés qui nous ont imposés un gros combat qu'on a fini par emporter. pas le plus beau des matchs mais surement un des plus fédérateurs, si on avait pu mettre autant d'intensité et de volonté sur certains matchs (cholet, le mans en 2eme mt.....) on serait + haut en BE malgré nos carences dans le jeu intérieur.
Répondre
(1) J'aime
timotisane
Mbaya a paraphé un contrat de 1 an, le temps pour juger ce contrat va être relativement court!
Répondre
(0) J'aime
supp01
je pensais +, ça doit être Assémian qui a un contrat de 3 ans et surement Narcisse Ngoy qu'on verra du coup très probablement avec la jeu la saison prochaine.
(0) J'aime
timotisane
Assemian a un contrat de trois ans et quatre pour Ngoy
(0) J'aime
timotisane- Modifié
Match bien pourri, enfin un match correct de mitchell! Lindo et Mbaya ont beaucoup de mal à apporter offensivement. Le secteur intérieur pose vraiment question. Mcdowell est un peu en dents de scie... Beaucoup de questions à se poser à la trêve.
Répondre
(1) J'aime
Livenews
Équipes nationales
00h00En plein combat contre la maladie, Achille Polonara est symboliquement nommé capitaine de l’Italie
Najib Chajiddine
3x3
00h00Najib Chajiddine, l’arbitre français à la finale mondiale du World Tour 3×3 à Bahreïn : « J’ai juste envie d’être à la hauteur »
Mike Benhamed, après un passage furtif à Levallois, pourrait rejoindre Mulhouse
NM1
00h00Mahes Montout blessé, les Mustangs Mulhouse avancent sur la piste Mike Benhamed
3x3
00h00[Interview croisée] Franck Seguela et Jules Rambaut, le difficile héritage olympique du 3×3 : « Avec Toulouse, on s’est quasiment fait tous seuls ! »
Babacar Mbye se rapproche du retour au jeu avec Boulazac
ELITE 2
00h00La Rochelle enfin avec son pivot champion de Pro B en titre ?
Maxime Raynaud, ici en défense sur Cedric Coward, et Sacramento ont subi une grosse défaite contre Memphis
NBA
00h00Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour
Théo Maledon a porté le Real Madrid en sortie de banc face au Zalgiris Kaunas ce 20 novembre
EuroLeague
00h00Théo Maledon remporte un duel de légende avec Sylvain Francisco en EuroLeague
Laurent Prache revient sur l'éviction de Philippe Da Silva
Betclic ELITE
00h00Laurent Prache (Saint-Quentin) réagit à la mise en retrait de Philippe Da Silva : « Je suis triste car c’est un coach qui nous correspondait »
Francis Jordan a été le sélectionneur de l'équipe de France de 1988 à 1992
France
00h00Francis Jordane : des adieux emplis d’émotion à Arles-sur-Tech
EuroLeague
00h00Ultra-clutch contre Barcelone, comme Brice Dessert, Isaïa Cordinier s’évite « des suicides toute la journée demain »
1 / 0
Livenews NBA
Maxime Raynaud, ici en défense sur Cedric Coward, et Sacramento ont subi une grosse défaite contre Memphis
NBA
00h00Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour
Sidy Cissoko a été titulaire pour la première fois en NBA, ce mercredi contre Chicago
NBA
00h00Rudy Gobert solide, Sidy Cissoko titularisé : les Français bien présents en NBA ce 19 novembre
George Aivazoglou
NBA
00h00NBA Europe : George Aivazoglou dévoile les ambitions du projet pour 2027
NBA
00h00La blessure de Victor Wembanyama peut-elle le priver de trophées individuels en fin de saison ?
NBA
00h00« Je lui ai dit qu’il était trop petit » : Draymond Green revient avec humour sur son altercation avec Victor Wembanyama
NBA
00h00Les Raptors continuent leur série exceptionnelle avec une 8e victoire en 9 matchs
Nicolas Batum a passé la barre des 10 points pour la première fois de la saison, mais les Clippers ont signé leur 10e défaite
NBA
00h00Nicolas Batum signe son record de la saison, mais les Clippers craquent encore en fin de match
Rudy Gobert en défense sur P.J. Washington
NBA
00h00Rudy Gobert domine des Mavericks décimés et mène Minnesota à une large victoire
NBA
00h00Précautionneux, les Spurs mettent Victor Wembanyama à l’arrêt pour plusieurs semaines
NBA
00h00Zaccharie Risacher rassure après son impressionnante chute : « Tout va bien ! »
1 / 0