ELITE 2

Un an après son burn-out, Matthieu Gauzin brille, reprend du plaisir et a « l’impression de se retrouver » à Antibes

Voilà une information qui donne le sourire ! Alors qu'il découvre l'ÉLITE 2, un an après avoir touché le fond à Nancy où il a été victime d'un burn-out consécutif à ses profondes souffrances mentales, Matthieu Gauzin retrouve le goût du basket à Antibes. Avec 24 d'évaluation contre La Rochelle mardi, il a même égalé son record en LNB.
00h00
Un an après son burn-out, Matthieu Gauzin brille, reprend du plaisir et a « l’impression de se retrouver » à Antibes

Matthieu Gauzin a égalé son record d’évaluation en LNB avec 24

Crédit photo : Miko Missana

Mardi contre La Rochelle, Matthieu Gauzin a marqué 18 points dans une victoire et… c’est un évènement ! Pour cause, il ne l’avait tout simplement jamais fait dans le monde professionnel.

Matthieu GAUZIN
Matthieu GAUZIN
18
PTS
3
REB
5
PDE
Logo ELITE 2
ANT
96 82
ROC

Ou alors, si, lors d’un match de Coupe de France déséquilibré à domicile, face à une équipe de Nationale 1. Alors aux manettes de Champagne Basket, il avait inscrit 20 points contre Besançon en novembre 2020 (94-67). Sinon, il fallait remonter à ses années Espoirs pour trouver trace d’une telle performance.

Matthieu Gauzin a remplacé Antoine Eïto à Antibes (photo : Miko Missana)

Au printemps 2024, le Berruyer avait bien connu une série de 67 points en quatre rencontres, mais cela s’inscrivait dans le contexte du naufrage des Metropolitans 92, où rien ne pouvait être sauvé. Et l’an dernier, en 30 matchs officiels, il n’avait jamais dépassé la barre des 10 points.

En burn-out à Nancy

Ancien prospect du basket français, n’ayant pas emprunté la trajectoire escomptée, Matthieu Gauzin a surtout traversé des années très difficiles sur un plan personne, marquées par de « profondes souffrances mentales », entre « crises d’anxiété, de dépression et de stress ». À la même époque l’an dernier, il saturait même sous les couleurs du SLUC Nancy.

LIRE AUSSI

« J’avais tellement bossé tout l’été 2024 que j’étais en burn-out en fait », a-t-il révélé à Sud Ouest. « Au final, j’ai fait un début de saison catastrophique. En octobre, je n’arrivais plus à jouer au basket et ça jusqu’en décembre. Quand j’arrive au Tofas Bursa ensuite, c’est un peu bizarre. C’est un gros club, je me disais que je n’avais pas trop ma place là-bas. En étant plus performant, j’ai retrouvé un peu le plaisir de jouer. Mais ça reste compliqué, il faut juste accepter la situation et ne pas rester dans le déni. »

À Nancy lors de l’automne 2024, Matthieu Gauzin a touché le fond sur un plan psychologique (photo : Lilian Bordron)

« Ça fait très longtemps que je n’ai pas pris autant de plaisir ! » 

Désormais en ÉLITE 2, certainement loin de ce qu’il imaginait quand il marchait sur le championnat U21 à 18 ans, Matthieu Gauzin retrouve pourtant le sourire avec Antibes, où il a remplacé Antoine Eïto il y a deux semaines.

LIRE AUSSI

Sa première sortie à Roanne avait déjà été prometteuse (8 points, 5 rebonds et 6 passes décisives) et sa deuxième, face à La Rochelle (18 points à 6/10, 3 rebonds et 5 passes décisives pour 24 d’évaluation en 22 minutes, record en LNB égalé), l’est encore plus.

Avec Antibes, Matthieu Gauzin retrouve le sourire (photo : Miko Missana)

« Honnêtement, ça fait très longtemps que je n’ai pas pris autant de plaisir à jouer au basket », a-t-il indiqué en conférence de presse. « Je suis très content d’être ici à Antibes. Nous sommes un super groupe, on se partage la balle, on défend en équipe, on avance tous ensemble. Faire ce genre de match, ça me fait vraiment plaisir. Cela fait quasiment deux ans que je n’ai pas joué comme ça. J’ai l’impression que je me suis retrouvé. » 

Suivi par un psychologue depuis un an, Matthieu Gauzin disait début septembre faire des progrès sur le plan psychologique mais en avoir toujours besoin. « L’important, c’est que je me retrouve mentalement », ajoutait-il auprès de Sud Ouest. « Que je me sente prêt. Si le mental va bien, le corps suit. » Il est en train d’en apporter la preuve… et ça ne fera pas plaisir qu’à lui uniquement !

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
shawntarogers
Profil très intéressant, et c'est bien de parler de psychologue dans le basket de haut niveau, on parle beaucoup de coach mental, etc... mais ça ne correspond pas à tout le monde. C'est peut-être juste le bon moment pour lui !
derniermot
Ca fait plaisir, bravo. A force de vouloir caser tous les gamins dans le projet fric, Ulm et NBA, sans laisser d'humain, on fait du dégât. Choisir un beau contexte de vie, d'équipe, ça vaut tout l'or du monde. Avec des responsabilités sur le terrain plutot que pion remplaçant (oui mais dans un grand club). Bravo à lui
