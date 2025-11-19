Un an après son burn-out, Matthieu Gauzin brille, reprend du plaisir et a « l’impression de se retrouver » à Antibes

Mardi contre La Rochelle, Matthieu Gauzin a marqué 18 points dans une victoire et… c’est un évènement ! Pour cause, il ne l’avait tout simplement jamais fait dans le monde professionnel.

Ou alors, si, lors d’un match de Coupe de France déséquilibré à domicile, face à une équipe de Nationale 1. Alors aux manettes de Champagne Basket, il avait inscrit 20 points contre Besançon en novembre 2020 (94-67). Sinon, il fallait remonter à ses années Espoirs pour trouver trace d’une telle performance.

Au printemps 2024, le Berruyer avait bien connu une série de 67 points en quatre rencontres, mais cela s’inscrivait dans le contexte du naufrage des Metropolitans 92, où rien ne pouvait être sauvé. Et l’an dernier, en 30 matchs officiels, il n’avait jamais dépassé la barre des 10 points.

En burn-out à Nancy

Ancien prospect du basket français, n’ayant pas emprunté la trajectoire escomptée, Matthieu Gauzin a surtout traversé des années très difficiles sur un plan personne, marquées par de « profondes souffrances mentales », entre « crises d’anxiété, de dépression et de stress ». À la même époque l’an dernier, il saturait même sous les couleurs du SLUC Nancy.

« J’avais tellement bossé tout l’été 2024 que j’étais en burn-out en fait », a-t-il révélé à Sud Ouest. « Au final, j’ai fait un début de saison catastrophique. En octobre, je n’arrivais plus à jouer au basket et ça jusqu’en décembre. Quand j’arrive au Tofas Bursa ensuite, c’est un peu bizarre. C’est un gros club, je me disais que je n’avais pas trop ma place là-bas. En étant plus performant, j’ai retrouvé un peu le plaisir de jouer. Mais ça reste compliqué, il faut juste accepter la situation et ne pas rester dans le déni. »

« Ça fait très longtemps que je n’ai pas pris autant de plaisir ! »

Désormais en ÉLITE 2, certainement loin de ce qu’il imaginait quand il marchait sur le championnat U21 à 18 ans, Matthieu Gauzin retrouve pourtant le sourire avec Antibes, où il a remplacé Antoine Eïto il y a deux semaines.

Sa première sortie à Roanne avait déjà été prometteuse (8 points, 5 rebonds et 6 passes décisives) et sa deuxième, face à La Rochelle (18 points à 6/10, 3 rebonds et 5 passes décisives pour 24 d’évaluation en 22 minutes, record en LNB égalé), l’est encore plus.

« Honnêtement, ça fait très longtemps que je n’ai pas pris autant de plaisir à jouer au basket », a-t-il indiqué en conférence de presse. « Je suis très content d’être ici à Antibes. Nous sommes un super groupe, on se partage la balle, on défend en équipe, on avance tous ensemble. Faire ce genre de match, ça me fait vraiment plaisir. Cela fait quasiment deux ans que je n’ai pas joué comme ça. J’ai l’impression que je me suis retrouvé. »

🫶 Et nous, on est content de t’avoir trouvé Matthieu 🦈#GoSharks pic.twitter.com/C5930zXB7h — Antibes Sharks (@AntibesSharks) November 19, 2025

Suivi par un psychologue depuis un an, Matthieu Gauzin disait début septembre faire des progrès sur le plan psychologique mais en avoir toujours besoin. « L’important, c’est que je me retrouve mentalement », ajoutait-il auprès de Sud Ouest. « Que je me sente prêt. Si le mental va bien, le corps suit. » Il est en train d’en apporter la preuve… et ça ne fera pas plaisir qu’à lui uniquement !