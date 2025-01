Matthieu Gauzin dévoile ses luttes personnelles : « Anxiété, dépression, stress »

Arrivé l’été dernier au SLUC Nancy (Betclic Élite) après une saison chez les Metropolitans 92, Matthieu Gauzin (1,92 m, 23 ans) a décidé de quitter le club lorrain pour une nouvelle aventure à l’étranger. Le jeune meneur/arrière de 23 ans, originaire de Fussy (Cher) vient de rejoindre le Tofas Bursa en Turquie pour terminer la saison, marquant ainsi sa première expérience hors de France.

Un départ dans un contexte personnel éprouvant

Sur Instagram, Matthieu Gauzin a officialisé son départ tout en révélant une facette méconnue de sa vie. Derrière son talent sur les parquets se cachent des années de luttes personnelles, marquées par des difficultés mentales importantes. Dans une publication poignante, le joueur a exprimé avec sincérité les épreuves qu’il a traversées ces dernières années.

« Cette nouvelle opportunité représente une véritable chance, qui intervient à un moment clé de ma carrière, dans un contexte personnel particulièrement difficile […]. Ces trois ou quatre dernières années ont été marquées par de profondes souffrances sur le plan mental. Ces derniers mois, en particulier, ont été extrêmement éprouvants, à un point difficilement exprimable par des mots. »

Matthieu Gauzin évoque notamment des « crises d’anxiété, de dépression et de stress », des troubles qu’il combat depuis plusieurs années. Malgré tout, il souligne l’importance du soutien qu’il a reçu de ses proches :

« Je porte en moi le poids de ces années, mais j’ai pu compter sur le soutien précieux de certaines personnes, que je remercie du fond du cœur. »

Un nouveau défi à Bursa

Au SLUC Nancy, Matthieu Gauzin avait un rôle de rotation et affichait des moyennes de 3,9 points et 1,2 passe décisive en 14 minutes par match. Cependant, ce départ en milieu de saison témoigne de sa volonté de relancer sa carrière dans un nouveau contexte. En rejoignant le Tofas Bursa, une équipe compétitive du championnat turc, Gauzin espère non seulement retrouver la sérénité mentale, mais également exploiter tout son potentiel sur le terrain. Il a toutefois commencé son aventure turque par une défaite contre Saragosse en FIBA Europe Cup (83-97) ce mercredi soir, avec 0 point à 0/5 aux tirs, 2 rebonds et 2 passes décisives en quasiment 10 minutes de temps de jeu.

Une parole importante dans le sport français

La confession publique de Matthieu Gauzin s’inscrit dans une tendance plus large où les athlètes de haut niveau osent parler ouvertement de leur santé mentale. En brisant le silence sur ses luttes, il rejoint des figures comme Kevin Love ou Naomi Osaka, qui ont contribué à sensibiliser l’opinion publique sur les défis psychologiques auxquels les sportifs sont confrontés.

Cette prise de parole courageuse met en lumière la nécessité pour les clubs, fédérations, et le milieu du sport en général, d’accorder une attention accrue à la santé mentale des joueurs.