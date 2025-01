Première à l’étranger pour Matthieu Gauzin, à la relance chez Tofas Bursa

Matthieu Gauzin est officiellement un joueur de Tofas Bursa. Après avoir quitté le SLUC Nancy d’un commun accord, l’arrière français s’est engagé, comme attendu, avec le club turc de la ville de Bursa, situé au nord-ouest du pays.

Tofas Bursa, une équipe en grande forme

Matthieu Gauzin (1,92 m, 23 ans) va ainsi connaître sa première expérience à l’étranger, après avoir joué au Mans, Champagne Basket, Gravelines-Dunkerque, les Metropolitans 92 et donc dernièrement Nancy. Avec la volonté de relancer une carrière qui commence à stagner depuis quelques mois. Celui qui fêtera ses 24 ans en février prochain n’a pas su trouver sa place dans la rotation de Nancy (3,9 points à 38% aux tirs en 13 minutes de jeu), notamment au milieu des arrières américains Chris Clemons (1,77 m, 27 ans) et Isaiah Washington (1,85 m, 26 ans). Et la saison dernière avait déjà été difficile pour Matthieu Gauzin, au sein de l’exercice cauchemar des Metropolitans 92 (8 points à 39% aux tirs en 20 minutes de jeu).

Pour son premier club hors de l’Hexagone, Matthieu Gauzin rejoint une équipe en grande forme. Au bout de la première partie de saison, Tofas Bursa se trouve dans les sommets de la Basketbol Ligi, à la 4e place derrière un podium 100% stambouliote, constitué de Fenerbahçe, l’Anadolu Efes et Galatasaray. Aux côtés de l’ex-Nanterrien et Gravelinois Marcquise Reed, le Tricolore va également découvrir la Coupe d’Europe avec la FIBA Europe Cup.