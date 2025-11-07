Recherche
ELITE 2

Matthieu Gauzin rebondit à Antibes, après le départ d’Antoine Eito

ELITE 2 - Libre de tout contrat depuis cet été, Matthieu Gauzin s’est engagé avec les Antibes Sharks, qui cherchaient un meneur gestionnaire après le départ d’Antoine Eito, où le jeune meneur tentera de donner un second souffle à sa carrière.
Matthieu Gauzin rebondit à Antibes, après le départ d’Antoine Eito

Matthieu Gauzin s’engage à Antibes pour se relancer en ELITE 2, après le départ d’Antoine Eito du club.

Crédit photo : Lilian Bordron

En quête d’un meneur depuis la fin de leur collaboration avec Antoine Eito, les Sharks d’Antibes ont annoncé la signature de Matthieu Gauzin (1,92 m, 24 ans) jusqu’à la fin de saison en cours, selon le communiqué du club.

Formé au Mans, Matthieu Gauzin a jusque-là porté les couleurs du MSB, de Châlons-Reims, de Gravelines-Dunkerque, des Mets 92 et de Nancy la saison dernière, où il a peiné à s’imposer (13 minutes de jeu en moyenne). Le meneur était sans club depuis cet été, et la fin de son aventure en Turquie avec le Tofas Bursa (3,4 points de moyenne sur 7 matchs de BSL, 2 points en 14 minutes de jeu par match de FIBA Europe Cup).

LIRE AUSSI
Victime d'anxiété, Matthieu Gauzin a décidé de quitter le SLUC Nancy en cours de saison pour rejoindre le Tofas Bursa en Turquie.
Matthieu Gauzin dévoile ses luttes personnelles : « Anxiété, dépression, stress » – BeBasket
Rédaction

“Le profil parfait pour Antibes actuellement”

Après avoir effectué la présaison avec Neal Sako et Valence cet été, Matthieu Gauzin avait été évoqué à Limoges par Crawford Palmer dans le Populaire du Centre pour pallier l’indisponibilité de Vincent Amsellem, mais une blessure à la main avait éloigné cette possibilité. Le meneur va donc découvrir la deuxième division du côté d’Antibes, et par la même occasion donner un second souffle à sa carrière sous les ordres de J.D. Jackson, qu’il a connu à Gravelines. “J’ai de très bonnes relations avec J.D., ce qui a facilité mon choix”, souligne-t-il dans le communiqué. “Ça me fait très plaisir d’arriver à Antibes, je veux prouver et performer avec le maillot des Sharks.”

Le technicien américain, qui connaît donc bien son joueur, est convaincu que Matthieu Gauzin est “le profil parfait pour Antibes actuellement. Il est dynamique, athlétique, et rapide, des deux côtés du terrain. C’est un bon gestionnaire. Je l’ai eu à Gravelines, et je l’ai suivi depuis le centre de formation du Mans. Il est très sérieux, il veut se relancer, et avoir des responsabilités”. Le jeune meneur succède numériquement dans l’effectif à Antoine Eito, dont l’aventure antiboise a pris fin deux jours avant son arrivée.

dennisrod
Ironie du sort. Antoine Eito avait été gentiment repoussé par le MSB pour faire de la place à Mathieu Gauzin qui était tres prometteur avec les espoirs mais qui n’avait pas su saisir vraiment sa chance. Aujourd’hui il succède encore à Antoine Eito mais en Élite 2
Répondre
(0) J'aime
