Kameronn Selebangue signe son retour avec le SCABB Lab

Après deux premières saisons professionnelles convaincantes avec Rennes en Nationale 1 (8,8 points, 1,9 rebond et 4,6 passes décisives en moyenne en 2024-2025), Kameronn Selebangue (1,82 m, 20 ans) a repris le fil de sa progression. Passé par le centre de formation de Champagne Basket, le meneur a rejoint dernièrement le SCABB Lab, en tant que remplaçant médical d’Allan Marius jusqu’à la fin de l’année 2025.

Un apport complet pour une première

Aligné pendant 18 minutes sur le parquet bisontin, Selebangue a livré une prestation solide : 7 points à 3/7 aux tirs, 4 rebonds et 5 passes décisives. Une ligne de stats qui illustre bien sa capacité à peser dans différents secteurs du jeu.

Le SCABB Lab commence bien

Grâce à ce succès 78-72 à Besançon, le SCABB Lab lance de la meilleure des manières son exercice 2025-2026 en Nationale 1. Ils n’ont pas encore joué le match de la première journée, reportée à cause de la présence d’Hugo Cucherat à la Coupe du monde 3×3 U23.