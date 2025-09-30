Recherche
NM1

Kameronn Selebangue signe son retour avec le SCABB Lab

NM1 - Kameronn Selebangue a disputé ses premières minutes avec le SCABB Lab ce vendredi 26 septembre, contribuant à la victoire des siens à Besançon (78-72) en NM1. L'ancien joueur de Rennes est le remplaçant médical d'Allan Marius.
|
00h00
Kameronn Selebangue signe son retour avec le SCABB Lab

Kameronn Selebangue, ici avec Rennes, rejoint le SCABB Lab

Crédit photo : Planète URB / Coline Fort

Après deux premières saisons professionnelles convaincantes avec Rennes en Nationale 1 (8,8 points, 1,9 rebond et 4,6 passes décisives en moyenne en 2024-2025), Kameronn Selebangue (1,82 m, 20 ans) a repris le fil de sa progression. Passé par le centre de formation de Champagne Basket, le meneur a rejoint dernièrement le SCABB Lab, en tant que remplaçant médical d’Allan Marius jusqu’à la fin de l’année 2025.

Un apport complet pour une première

Aligné pendant 18 minutes sur le parquet bisontin, Selebangue a livré une prestation solide : 7 points à 3/7 aux tirs, 4 rebonds et 5 passes décisives. Une ligne de stats qui illustre bien sa capacité à peser dans différents secteurs du jeu.

Kameronn SELEBANGUE
7
PTS
4
REB
5
PDE
Logo NM1
BES
72 78
SCA

Le SCABB Lab commence bien

Grâce à ce succès 78-72 à Besançon, le SCABB Lab lance de la meilleure des manières son exercice 2025-2026 en Nationale 1. Ils n’ont pas encore joué le match de la première journée, reportée à cause de la présence d’Hugo Cucherat à la Coupe du monde 3×3 U23.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
NM1
SCABB Lab
