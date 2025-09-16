Recherche
Équipe de France

Victor Wembanyama à l’affiche d’un… dessin animé sur TF1 !

Victor Wembanyama devient le héros d'une série d'animation intergalactique. La star française des San Antonio Spurs prête ses traits à "Alien Dunk", 26 épisodes de science-fiction basketballistique diffusés prochainement sur TF1.
00h00
Victor Wembanyama à l'affiche d'un… dessin animé sur TF1 !

Victor Wembanyama est la figure centrale d’une série animée bientôt diffusée sur TF1.

Crédit photo : Groupe TF1, via X

Le phénomène Victor Wembanyama continue d’étendre son influence au-delà des parquets NBA. TFOU, la case jeunesse du Groupe TF1, vient d’officialiser le développement d’« Alien Dunk », une série animée innovante mettant en scène la star française dans un univers mêlant basket et science-fiction.

Une aventure intergalactique autour du basketball

Cette production ambitieuse de 26 épisodes de 22 minutes s’adresse aux enfants de 6 à 10 ans et propose un court synopsis original : « Et si la paix intergalactique se jouait… sur un terrain de basket ? » L’intrigue suit Victor, jeune prodige terrien surnommé « L’Alien », recruté par Zarastra, une ex-championne, pour participer à une compétition de Starball menacée par la corruption.

Accompagné de sa sœur Eve, Victor forme la première équipe inter-espèces, les Alien Dunk, pour affronter Vortax, un tyran en devenir. Chaque épisode mélange sitcom, humour décalé et matchs aux enjeux intergalactiques, le tout dans le Hoopliner, leur vaisseau spatial servant de base d’opérations.

Une collaboration créative avec Wembanyama

Pour capturer l’essence du jeu exceptionnel de Victor Wembanyama, l’équipe de production de PGS Entertainment – connue notamment pour la série à succès Miraculous Ladybug – a organisé des séances créatives dédiées avec le joueur des Spurs. Une session de motion capture a même été réalisée pour reproduire fidèlement ses mouvements et sa posture unique sur les écrans.

« Je suis ravi de faire partie d’Alien Dunk. Voir ma personnalité prendre vie par le biais de l’animation est une expérience incroyable, unissant deux passions qui me sont chères : le basketball et l’espace », a déclaré Wembanyama. « Le plus enthousiasmant est de concevoir un monde captivant qui plaira aux enfants, plein de divertissement, d’imagination et d’inspiration pour les jeunes fans du monde entier. »

TF1 envisage « Alien Dunk » comme un univers transmedia complet, incluant webtoons, éditions, jeux vidéo et expériences interactives. Des produits dérivés et partenariats locaux sont également prévus pour accompagner le lancement de cette série qui s’inscrit dans la lignée des collaborations entre stars NBA et animation, après Michael Jordan, LeBron James ou Stephen Curry.

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
frenchpaul1988
Tellement innovante la série que le pitch me rappelle énormément Space Jam..
