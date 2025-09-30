Dominique Malonga et Janelle Salaün élues dans la All Rookie Team de WNBA

La WNBA a dévoilé lundi la All Rookie Team de la saison 2025. Et bonne nouvelle pour le basket français : Dominique Malonga et Janelle Salaün y figurent toutes les deux, confirmant leurs débuts réussis outre-Atlantique.

PROFIL JOUEUR Dominique MALONGA Poste(s): Pivot Taille: 197 cm Âge: 19 ans (16/11/2005) Nationalités: Stats 2025-2026 / WNBA PTS 7,8 #73 REB 4,9 #37 PD 0,9 #119

Deux Françaises récompensées

Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans), intérieure de 19 ans passée par Lyon et draftée en 2e position, a rapidement trouvé sa place dans la rotation du Seattle Storm. En sortie de banc, elle a tourné à 7,7 points et 4,6 rebonds de moyenne, montrant son potentiel et sa polyvalence dans la raquette.

À 24 ans, Janelle Salaün (1,88 m) a été l’une des révélations de la saison avec Golden State. Pour la première année de la franchise des Valkyries en WNBA, l’ancienne joueuse de Landerneau et de Bourges a signé 11,3 points et 5,1 rebonds par match, devenant une option fiable des deux côtés du terrain.

PROFIL JOUEUR Janelle SALAÜN Poste(s): Ailier Fort Taille: 188 cm Âge: 24 ans (05/09/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / WNBA PTS 11,4 #42 REB 5,1 #29 PD 1,2 #101

Aux côtés de la Rookie de l’année Paige Bueckers

Les deux Françaises sont accompagnées dans ce cinq idéal par Paige Bueckers (Dallas Wings), élue Rookie de l’année, ainsi que Sonia Citron et Kiki Iriafen (Washington Mystics).

Les deux médaillées d’argent aux Jeux olympiques de Paris ont goûté aux playoffs dès leur première saison, même si Seattle et Golden State ont été éliminés au premier tour.

For the first time since 2014 the top 4 picks from the same draft class made the All-Rookie Team, this marks just the 7th time in league history that this has happened! Janelle Salaün impressed as the lone undrafted player to earn All-Rookie honors this szn 🔥#WelcometotheW pic.twitter.com/DnsVCZO9iL — WNBA (@WNBA) September 29, 2025

Une reconnaissance majeure pour le basket français

Ces nominations viennent confirmer la montée en puissance de la filière française en WNBA, après Marine Johannès, Iliana Rupert ou encore Gabby Williams. Malonga et Salaün s’inscrivent déjà comme des joueuses à suivre dans les années à venir, à la fois en WNBA et en équipe de France.