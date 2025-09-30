Recherche
WNBA

Dominique Malonga et Janelle Salaün élues dans la All Rookie Team de WNBA

WNBA - Deux Françaises ont été récompensées de leur saison en WNBA : Dominique Malonga (Seattle Storm) et Janelle Salaün (Golden State Valkyries) ont été retenues dans la All Rookie Team, l’équipe type des meilleures premières années de la saison 2025.
Dominique Malonga et Janelle Salaün élues dans la All Rookie Team de WNBA

Janelle Salaün fait partie du meilleur cinq des rookies de la saison WNBA 2025

Crédit photo : © David Gonzales-Imagn Images

La WNBA a dévoilé lundi la All Rookie Team de la saison 2025. Et bonne nouvelle pour le basket français : Dominique Malonga et Janelle Salaün y figurent toutes les deux, confirmant leurs débuts réussis outre-Atlantique.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Dominique Malonga.jpg
Dominique MALONGA
Poste(s): Pivot
Taille: 197 cm
Âge: 19 ans (16/11/2005)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / WNBA
PTS
7,8
#73
REB
4,9
#37
PD
0,9
#119

Deux Françaises récompensées

Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans), intérieure de 19 ans passée par Lyon et draftée en 2e position, a rapidement trouvé sa place dans la rotation du Seattle Storm. En sortie de banc, elle a tourné à 7,7 points et 4,6 rebonds de moyenne, montrant son potentiel et sa polyvalence dans la raquette.

À 24 ans, Janelle Salaün (1,88 m) a été l’une des révélations de la saison avec Golden State. Pour la première année de la franchise des Valkyries en WNBA, l’ancienne joueuse de Landerneau et de Bourges a signé 11,3 points et 5,1 rebonds par match, devenant une option fiable des deux côtés du terrain.

PROFIL JOUEUR
Janelle SALAÜN
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 188 cm
Âge: 24 ans (05/09/2001)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / WNBA
PTS
11,4
#42
REB
5,1
#29
PD
1,2
#101

Aux côtés de la Rookie de l’année Paige Bueckers

Les deux Françaises sont accompagnées dans ce cinq idéal par Paige Bueckers (Dallas Wings), élue Rookie de l’année, ainsi que Sonia Citron et Kiki Iriafen (Washington Mystics).

Les deux médaillées d’argent aux Jeux olympiques de Paris ont goûté aux playoffs dès leur première saison, même si Seattle et Golden State ont été éliminés au premier tour.

Une reconnaissance majeure pour le basket français

Ces nominations viennent confirmer la montée en puissance de la filière française en WNBA, après Marine Johannès, Iliana Rupert ou encore Gabby Williams. Malonga et Salaün s’inscrivent déjà comme des joueuses à suivre dans les années à venir, à la fois en WNBA et en équipe de France.

Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu'il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l'Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années.
