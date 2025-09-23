Dominique Malonga revient sur son « incroyable » première saison WNBA avec Seattle

Malgré l’élimination précoce du Seattle Storm au premier tour des playoffs, Dominique Malonga peut être fière de sa première saison en WNBA. À seulement 19 ans, la plus jeune joueuse de l’histoire de la ligue a vécu une expérience « incroyable » qui la conforte dans son choix de franchise.

« Quand j’ai été draftée ici, c’était justement pour construire quelque chose. Et la saison que j’ai passée a été incroyable. Je ne me vois pas ailleurs », confie l’ancienne joueuse de l’ASVEL Féminin. « J’ai hâte d’être la saison prochaine pour continuer à grandir avec cette franchise, parce que toutes les personnes ici m’ont accueillie tellement chaleureusement. »

Des performances prometteuses face aux meilleures joueuses du monde

Avec des moyennes de 8,7 points, 8,7 rebonds et 1,7 contre par match, Dominique Malonga a progressivement trouvé sa place dans l’effectif du Storm. Son moment le plus marquant reste sans conteste son panier décisif dans le Game 2 face aux Las Vegas Aces, permettant à Seattle de remporter une victoire précieuse.

Face à A’ja Wilson, quadruple MVP et référence absolue à son poste, la Franco-Camerounaise n’a pas démérité. « Mes confrontations face à A’ja ont été une super opportunité pour moi parce que j’ai énormément appris en quelques minutes passées à défendre sur elle », explique-t-elle. « Pour moi, c’était peut-être l’un des plus beaux matchs de ma vie en termes d’émotions. »

L’entraîneuse Noelle Quinn – qui n’a pas été prolongée – et ses coéquipières Skylar Diggins et Nneka Ogwumike ont salué la maturité exceptionnelle de la rookie. « Dom is hoopin’. She’s ready », a déclaré Quinn, soulignant sa capacité d’adaptation et son désir constant d’apprendre.

Cap sur l’Europe avec le Fenerbahçe

Désormais, place à la saison européenne où Dominique Malonga retrouvera Gabby Williams au Fenerbahçe Istanbul. « Ce sera ma première saison européenne en EuroLeague donc j’ai hâte de voir ce que ça donne sur la grande scène en Europe », confie-t-elle.

Cette expérience européenne s’inscrit parfaitement dans sa philosophie de progression continue. « Je reste focalisée sur ma progression », conclut la jeune intérieure, qui a déjà marqué l’histoire en devenant la plus jeune joueuse à évoluer en WNBA.