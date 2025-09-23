Dominique Malonga revient sur son « incroyable » première saison WNBA avec Seattle
Dominique Malonga est montée en puissance au cours de saison rookie en WNBA, avec Seattle
Malgré l’élimination précoce du Seattle Storm au premier tour des playoffs, Dominique Malonga peut être fière de sa première saison en WNBA. À seulement 19 ans, la plus jeune joueuse de l’histoire de la ligue a vécu une expérience « incroyable » qui la conforte dans son choix de franchise.
« Quand j’ai été draftée ici, c’était justement pour construire quelque chose. Et la saison que j’ai passée a été incroyable. Je ne me vois pas ailleurs », confie l’ancienne joueuse de l’ASVEL Féminin. « J’ai hâte d’être la saison prochaine pour continuer à grandir avec cette franchise, parce que toutes les personnes ici m’ont accueillie tellement chaleureusement. »
Des performances prometteuses face aux meilleures joueuses du monde
Avec des moyennes de 8,7 points, 8,7 rebonds et 1,7 contre par match, Dominique Malonga a progressivement trouvé sa place dans l’effectif du Storm. Son moment le plus marquant reste sans conteste son panier décisif dans le Game 2 face aux Las Vegas Aces, permettant à Seattle de remporter une victoire précieuse.
Face à A’ja Wilson, quadruple MVP et référence absolue à son poste, la Franco-Camerounaise n’a pas démérité. « Mes confrontations face à A’ja ont été une super opportunité pour moi parce que j’ai énormément appris en quelques minutes passées à défendre sur elle », explique-t-elle. « Pour moi, c’était peut-être l’un des plus beaux matchs de ma vie en termes d’émotions. »
L’entraîneuse Noelle Quinn – qui n’a pas été prolongée – et ses coéquipières Skylar Diggins et Nneka Ogwumike ont salué la maturité exceptionnelle de la rookie. « Dom is hoopin’. She’s ready », a déclaré Quinn, soulignant sa capacité d’adaptation et son désir constant d’apprendre.
Cap sur l’Europe avec le Fenerbahçe
Désormais, place à la saison européenne où Dominique Malonga retrouvera Gabby Williams au Fenerbahçe Istanbul. « Ce sera ma première saison européenne en EuroLeague donc j’ai hâte de voir ce que ça donne sur la grande scène en Europe », confie-t-elle.
Cette expérience européenne s’inscrit parfaitement dans sa philosophie de progression continue. « Je reste focalisée sur ma progression », conclut la jeune intérieure, qui a déjà marqué l’histoire en devenant la plus jeune joueuse à évoluer en WNBA.
Commentaires