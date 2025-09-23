A’ja Wilson plutôt qu’une ancienne joueuse de Lattes-Montpellier MVP de la saison régulière WNBA

A’ja Wilson (1,93 m, 29 ans) poursuit son règne sur la WNBA. La franchise player des Aces, déjà titrée en 2020, 2022 et 2024, a décroché son quatrième trophée de MVP, devenant la seule joueuse à atteindre une telle régularité.

Une saison de domination individuelle

Avec des moyennes impressionnantes de 23,4 points, 10,2 rebonds et 3,1 passes, Wilson (29 ans) a confirmé qu’elle était la référence absolue du championnat nord-américain. Double championne olympique et déjà double championne WNBA avec Las Vegas (2022 et 2023), elle reste le visage de la ligue.

Collier, la finaliste LFB 2021 dauphine

Si elle n’a pas été élue MVP, Napheesa Collier (1,85 m, 29 ans) a néanmoins signé une saison XXL. Passée par Lattes-Montpellier en 2020-2021, finaliste des playoffs LFB 2021, l’ailière américaine a porté le Minnesota Lynx au meilleur bilan de la saison régulière, ce qui lui a permis de terminer deuxième du vote derrière Wilson.

PROFIL JOUEUR Napheesa COLLIER Poste(s): Ailier Fort Taille: 185 cm Âge: 29 ans (23/09/1996) Nationalités: Stats 2025-2026 / WNBA PTS 22,7 #2 REB 7,3 #11 PD 3,1 #34

Wilson battue en demi-finale aller

Malgré ce nouveau sacre individuel, A’ja Wilson n’a pas pu empêcher la défaite des Aces dimanche lors du premier match de leur demi-finale face à Indiana (89-73). Elle a pourtant signé un double-double (16 points à 6/22 aux tirs, 13 rebonds), insuffisant pour éviter ce revers.