WNBA

A’ja Wilson plutôt qu’une ancienne joueuse de Lattes-Montpellier MVP de la saison régulière WNBA

WNBA - La star des Las Vegas Aces A’ja Wilson a été élue MVP de la saison régulière WNBA 2025, devançant notamment l’ancienne joueuse de Lattes-Montpellier, Napheesa Collier.
00h00
A’ja Wilson plutôt qu’une ancienne joueuse de Lattes-Montpellier MVP de la saison régulière WNBA

A’ja Wilson a été élue MVP de WNBA pour la quatrième fois

Crédit photo : © Christine Tannous/IndyStar / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

A’ja Wilson (1,93 m, 29 ans) poursuit son règne sur la WNBA. La franchise player des Aces, déjà titrée en 2020, 2022 et 2024, a décroché son quatrième trophée de MVP, devenant la seule joueuse à atteindre une telle régularité.

Une saison de domination individuelle

Avec des moyennes impressionnantes de 23,4 points, 10,2 rebonds et 3,1 passes, Wilson (29 ans) a confirmé qu’elle était la référence absolue du championnat nord-américain. Double championne olympique et déjà double championne WNBA avec Las Vegas (2022 et 2023), elle reste le visage de la ligue.

Collier, la finaliste LFB 2021 dauphine

Si elle n’a pas été élue MVP, Napheesa Collier (1,85 m, 29 ans) a néanmoins signé une saison XXL. Passée par Lattes-Montpellier en 2020-2021, finaliste des playoffs LFB 2021, l’ailière américaine a porté le Minnesota Lynx au meilleur bilan de la saison régulière, ce qui lui a permis de terminer deuxième du vote derrière Wilson.

PROFIL JOUEUR
Napheesa COLLIER
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 185 cm
Âge: 29 ans (23/09/1996)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / WNBA
PTS
22,7
#2
REB
7,3
#11
PD
3,1
#34

Wilson battue en demi-finale aller

Malgré ce nouveau sacre individuel, A’ja Wilson n’a pas pu empêcher la défaite des Aces dimanche lors du premier match de leur demi-finale face à Indiana (89-73). Elle a pourtant signé un double-double (16 points à 6/22 aux tirs, 13 rebonds), insuffisant pour éviter ce revers.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
