200 millions en jeu, et il mise sur une startup familiale : le pari dingue de Ja Morant

Le meneur des Grizzlies tourne le dos aux agents traditionnels pour confier ses intérêts à une structure construite autour de lui.

Une rupture assumée avec le modèle des agents classiques

Ja Morant ne fait rien comme tout le monde. À 26 ans, la star des Memphis Grizzlies a décidé de se passer d’un agent certifié. Il veut gérer lui-même les aspects extra-sportifs de sa carrière. Ce choix marque une volonté de recentrage et de contrôle. Il intervient après une année agitée, marquée par des suspensions et des critiques sur son comportement.

En juin, Morant a mis fin à sa collaboration avec Lift Sports Management, l’agence de Mike Miller. Il l’avait rejointe un an plus tôt. Avant cela, il travaillait avec Jim Tanner, son agent depuis ses débuts en NBA. Deux changements en deux ans : Morant cherche clairement une autre voie.

Contrairement à d’autres stars qui gèrent seules ou changent simplement d’agence, lui veut un modèle hybride. Plus proche, plus personnalisé. Il a donc créé ILOC, une startup familiale.

Reports surfaced that Ja Morant will no longer have an agent negotiate on his behalf with NBA contracts. Is this a smart move and how does his decision impact his future with the Grizzlies? @SainAsylum and @buckets_BCM discuss. Full clip link:https://t.co/FPlaMnJRZF pic.twitter.com/7SLEOIv4SN — Bluff City Media Grizzlies (@bcmGrizzlies) September 27, 2025

ILOC, une structure sur mesure au service de Ja Morant

Derrière ILOC — pour “Internal Locus of Control”, ou “lieu de contrôle interne” — se cache une idée forte. Morant veut maîtriser son image, ses partenariats et sa trajectoire publique. Il est le premier client de cette structure. Mais surtout, il en est le centre.

ILOC ne touche pas à ses contrats NBA, car aucun membre n’est certifié agent. En revanche, la startup gère ses partenariats, notamment avec Nike.

La structure a été fondée par Kevin Helms, un proche de Morant. Ancien chef de la sécurité des Grizzlies, il connaît bien les enjeux du quotidien NBA. Aux côtés de Kevin, on retrouve Jamie, la mère de Ja, et Phil, son oncle. Ce dernier s’occupe de la gestion au jour le jour. Une équipe réduite, composée de proches, pour un accompagnement sur mesure.

“Nous ne réinventons pas la roue”, explique Kevin Helms. “Mais nous voulons l’adapter à des joueurs comme Ja, qui veulent apprendre à piloter leur carrière.”

Grâce à son contrat garanti jusqu’en 2028 — près de 200 millions de dollars déjà signés — Morant peut se permettre d’expérimenter. Ce virage pourrait bien inspirer d’autres joueurs NBA en quête d’indépendance.