Limoges CSP : Shawn Tanner blessé au mollet

Le Limoges CSP devra peut-être se passer de Shawn Tanner (1,94 m, 24 ans) pour la réception de Dijon samedi soir à Beaublanc. L’ailier, de retour de prêt de Roanne cet été, a ressenti une pointe au mollet en début de semaine. Déjà absent face à Bourg-en-Bresse lors de la première journée, il est incertain pour cette deuxième rencontre de Betclic ÉLITE.

Une absence déjà remarquée face à Bourg

Samedi dernier, lors de la victoire du CSP contre Bourg-en-Bresse, Shawn Tanner n’était pas entré en jeu. Le choix venait de l’entraîneur Dario Gjergja. Mais cette fois, s’il ne joue pas samedi, cette fois ce sera à cause d’une gêne musculaire selon Le Populaire du Centre.

Des promesses en préparation

Prêté la saison dernière à Roanne, Shawn Tanner s’était montré intéressant pendant la préparation estivale. En six matches amicaux, il a compilé en moyenne 8,5 points, 4,7 rebonds et 2 passes décisives en 19 minutes. Des statistiques qui laissaient entrevoir un rôle important dans la rotation limougeaude.

Examens à venir

Le joueur doit désormais passer des examens médicaux afin d’évaluer la nature exacte de sa blessure au mollet. Son statut pour le match contre la JDA Dijon reste donc incertain, un coup dur potentiel pour le CSP qui espérait capitaliser sur son bon départ en championnat.