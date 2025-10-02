Recherche
EuroLeague Féminine

Pauline Astier MVP de la SuperCoupe d’Europe avec Prague avant de retrouver Bourges

Déplacée à Villeneuve-d’Ascq ce mercredi, la SuperCoupe d’Europe a vu Pauline Astier guider Prague vers la victoire contre le champion d’EuroCup (77-86). L’ancienne Berruyère a signé une performance majuscule et sera de retour au Prado la semaine prochaine en EuroLeague.
00h00
Résumé
Écouter
Pauline Astier MVP de la SuperCoupe d’Europe avec Prague avant de retrouver Bourges

Pauline Astier a terminé MVP de la SuperCoupe d’Europe

Crédit photo : FIBA

Pauline Astier continue d’impressionner sous le maillot de l’USK Prague. Après avoir brillé dès ses débuts en championnat tchèque, l’internationale française (23 ans) a porté son équipe vers un nouveau titre, celui de la SuperCoupe d’Europe, remportée ce mercredi 1er octobre face à Villeneuve-d’Ascq (77-86).

Astier, un double-double XXL et un titre de MVP

La Tarbaise a livré une prestation exceptionnelle, conclue avec 17 points (6/11 aux tirs), 15 passes décisives et 7 interceptions pour finir à 30 d’évaluation. Véritable chef d’orchestre de la rencontre, elle a logiquement été élue MVP de la SuperCoupe.

Sa coéquipière française Valériane Ayayi a elle aussi contribué à la victoire avec 17 points, 5 rebonds et 4 passes décisives.

Bourges déjà prévenu avant l’EuroLeague

Cette performance arrive à une semaine d’un rendez-vous déjà très attendu : le retour de Pauline Astier au Prado. Le Bourges Basket lancera sa campagne d’EuroLeague le mercredi 8 octobre (20 heures) face à Prague, le champion d’Europe en titre.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
