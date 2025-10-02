Pauline Astier MVP de la SuperCoupe d’Europe avec Prague avant de retrouver Bourges

Pauline Astier continue d’impressionner sous le maillot de l’USK Prague. Après avoir brillé dès ses débuts en championnat tchèque, l’internationale française (23 ans) a porté son équipe vers un nouveau titre, celui de la SuperCoupe d’Europe, remportée ce mercredi 1er octobre face à Villeneuve-d’Ascq (77-86).

Astier, un double-double XXL et un titre de MVP

La Tarbaise a livré une prestation exceptionnelle, conclue avec 17 points (6/11 aux tirs), 15 passes décisives et 7 interceptions pour finir à 30 d’évaluation. Véritable chef d’orchestre de la rencontre, elle a logiquement été élue MVP de la SuperCoupe.

Sa coéquipière française Valériane Ayayi a elle aussi contribué à la victoire avec 17 points, 5 rebonds et 4 passes décisives.

Bourges déjà prévenu avant l’EuroLeague

Cette performance arrive à une semaine d’un rendez-vous déjà très attendu : le retour de Pauline Astier au Prado. Le Bourges Basket lancera sa campagne d’EuroLeague le mercredi 8 octobre (20 heures) face à Prague, le champion d’Europe en titre.