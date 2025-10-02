Recherche
EuroLeague

Donatas Motiejunas à Monaco, une solution de sortie enfin trouvée ?

EuroLeague - Écarté de la rotation monégasque, Donatas Motiejunas est sur le point de trouver une porte de sortie. L’intérieur lituanien, d’abord annoncé vers le Partizan, devrait finalement rejoindre l’Étoile Rouge de Belgrade selon Sportklub.
00h00
Résumé
Donatas Motiejunas à Monaco, une solution de sortie enfin trouvée ?

Donatas Motiejunas devrait quitter l’AS Monaco pour rejoindre l’Etoile Rouge de Belgrade

Crédit photo : Sébastien Grasset

Donatas Motiejunas (2,13 m, 35 ans), écarté de la rotation de Monaco dans l’espoir que celui-ci ne trouve un autre employeur, pourrait bien rebondir du côté de l’Étoile Rouge de Belgrade. Alors qu’il était d’abord annoncé proche du Partizan, l’intérieur lituanien serait sur le point de rejoindre le rival serbe, selon Sportklub.

Un départ logique après sa mise à l’écart à Monaco

Arrivé en Principauté en 2021, Donatas Motiejunas ne fait plus partie des plans de Vassilis Spanoulis. L’ancien NBAer n’a pas été qualifié ni pour l’EuroLeague, ni pour la Betclic ELITE, contrairement au meneur Nick Calathes, finalement conservé par Monaco et déjà aligné (10 passes décisives contre Le Portel, présent aussi dans les 12 face au Zalgiris Kaunas).

Sportklub indique que les discussions entre Motiejunas et l’Etoile Rouge sont très avancées. Le club de Belgrade, en quête urgente d’un pivot depuis la blessure de Jasiel Rivero en ouverture de l’EuroLeague, a fait du Lituanien sa priorité.

Donatas Motiejunas n'a pas été qualifié par Monaco pour jouer en EuroLeague cette saison
Donatas Motiejunas n’a pas été qualifié par Monaco pour jouer en EuroLeague cette saison

Une belle carte pour l’Étoile Rouge

Drafté en 20e position en 2011, Donatas Motiejunas a passé quatre saisons en NBA (Houston, La Nouvelle ORléans, San Antonio) avant de rejoindre la Chine, puis Monaco en 2021. Prolongé par la Roca Team à l’été 2024 notamment grâce à son entente avec le président Fedorycsev, il semblait peu complémentaire de Georgios Papagiannis et a subi de plein fouet la montée en régime de Mouhammadou Jaiteh puis le changement de coach. Vassilis Spanoulis l’a relégué au bout du banc et l’a très rarement appelé lorsque Daniel Theis est arrivé en principauté.

À Belgrade, il retrouverait un club ambitieux mais diminué : en plus de Rivero, l’Étoile Rouge doit composer sans Joel Bolomboy, et envisage aussi de réintégrer Luka Mitrovic, écarté par Janis Sferopoulos mais toujours sous contrat.

Le timing est serré puisque les Serbes affrontent le Bayern Munich ce jeudi soir pour la deuxième journée d’EuroLeague. Reste à savoir si le deal sera officialisé avant ce déplacement. Quoi qu’il en soit, DMO n’en sera pas.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
