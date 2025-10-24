Dylan Van Eyck de retour avec Nantes à Antibes

L’intérieur néerlandais Dylan Van Eyck (2,02 m, 27 ans), blessé face à Vichy le 10 octobre, fera son retour pour cette 7e journée d’Élite 2.

Nantes retrouve un cadre à Antibes

Touché au genou contre Vichy (63-76), Dylan Van Eyck avait depuis manqué la rencontre perdue face à La Rochelle. Son absence s’était faite sentir tant le Néerlandais, arrivé cet été d’Espagne, s’est rapidement imposé comme un cadre du groupe de Rémy Valin. L’international néerlandais tourne à 8 points, 3,8 rebonds et 1,4 passe pour 10,4 d’évaluation en 22 minutes sur les cinq premières journées, pour sa découverte du championnat français.

Le club nantais annonce que le poste 4/3 sera bien présent ce vendredi soir à l’Azur Arena, un renfort bienvenu pour une équipe nantaise (17e, 2v-4d) en quête de rebond après deux revers consécutifs.

🗣 𝗟𝗔 𝗗𝗘́𝗖𝗟𝗔 Conviction, travail et un renfort de taille : Dylan Van Eyck est de retour !#PartageonsPlusQueDuBasket pic.twitter.com/L2YgGHxtww — Nantes Basket Hermine (@NantesBasket44) October 24, 2025

PROFIL JOUEUR Dylan VAN EYCK Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 202 cm Âge: 27 ans (19/05/1998) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 12,5 #118 REB 4,5 #153 PD 3,5 #105

Antibes – Nantes : duel d’équipes en quête de confirmation

En face, Antibes (7e, 3v-2d) sort d’une belle victoire à Évreux et tentera d’enchaîner devant son public. Les Nantais, eux, espèrent confirmer leur bon visage à l’extérieur, là où ils ont signé leurs deux succès de la saison. Coup d’envoi à 20h30.