ELITE 2

Dylan Van Eyck de retour avec Nantes à Antibes

Elite 2 - Bonne nouvelle pour le Nantes Basket Hermine avant son déplacement à Antibes ce vendredi soir : Dylan Van Eyck est de retour.
00h00
Dylan Van Eyck de retour avec Nantes à Antibes

Dylan Van Eyck fait son retour à la compétition

Crédit photo : SCABB / Laurent Peigue

L’intérieur néerlandais Dylan Van Eyck (2,02 m, 27 ans), blessé face à Vichy le 10 octobre, fera son retour pour cette 7e journée d’Élite 2.

Nantes retrouve un cadre à Antibes

Touché au genou contre Vichy (63-76), Dylan Van Eyck avait depuis manqué la rencontre perdue face à La Rochelle. Son absence s’était faite sentir tant le Néerlandais, arrivé cet été d’Espagne, s’est rapidement imposé comme un cadre du groupe de Rémy Valin. L’international néerlandais tourne à 8 points, 3,8 rebonds et 1,4 passe pour 10,4 d’évaluation en 22 minutes sur les cinq premières journées, pour sa découverte du championnat français.

Le club nantais annonce que le poste 4/3 sera bien présent ce vendredi soir à l’Azur Arena, un renfort bienvenu pour une équipe nantaise (17e, 2v-4d) en quête de rebond après deux revers consécutifs.

PROFIL JOUEUR
Dylan VAN EYCK
Poste(s): Ailier/Ailier Fort
Taille: 202 cm
Âge: 27 ans (19/05/1998)

Nationalités:

logo ned.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
12,5
#118
REB
4,5
#153
PD
3,5
#105

Antibes – Nantes : duel d’équipes en quête de confirmation

En face, Antibes (7e, 3v-2d) sort d’une belle victoire à Évreux et tentera d’enchaîner devant son public. Les Nantais, eux, espèrent confirmer leur bon visage à l’extérieur, là où ils ont signé leurs deux succès de la saison. Coup d’envoi à 20h30.

Nantes
Nantes
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

