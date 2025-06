Christopher Manerlax et Dylan Van Eyck complètent l’effectif de Nantes

Le recrutement du Nantes Basket Hermine est désormais bouclé. Avec l’espoir de réaliser une saison bien meilleure que celle qui s’est achevée il y a quelques semaines (16e sur 20). Le jeune pivot français Christopher Manerlax (2,04 m, 23 ans) débarque des Sables d’Olonne, tandis que l’international néerlandais Dylan Van Eyck (2,03 m, 27 ans) arrive tout droit d’Espagne.

Manerlax, meilleur contreur de Nationale 1

Originaire de La Martinique, passé par le centre de formation de l’Élan Chalon, Christopher Manerlax vient de conclure ses deux premières exercices professionnels aux Sables Vendée.

🚨 [Recrutement]

Christopher Manerlax rejoint le NBH pour deux saisons 💥

🔒 Pivot (2,04 m)⁰🛡️ Meilleur contreur de NM1⁰📊 8.7 pts | 5.4 rbs | 1.9 ctr

Bienvenue à Nantes, Christopher ! 🔵⚪️#NBH #ProB #lnb



▶️ Retrouvez le communiqué complet ici : https://t.co/CjWjAuO8vE pic.twitter.com/ptCrpHpZwC — Nantes Basket Hermine (@NantesBasket44) June 19, 2025

Le jeune pivot tournait à 8,6 points et 5,4 rebonds en 23 minutes de moyenne cette saison. Meilleur contreur de la division (1,9), réputé bon défenseur, il rentre dans les plans de Rémy Valin de bâtir une équipe jeune, capable de progresser collectivement. « Christopher est un poste 5 avec un physique impressionnant, dur et athlétique, résume Rémy Valin sur le site officiel du NBH.C’est un gros contreur, mais il a aussi de bonnes mains près du cercle et dans la passe. Il vient chez nous pour continuer sa progression et il a toutes les qualités pour s’imposer dans ce championnat. »

Van Eyck « sera un des éléments moteurs »

Dans la peinture, Christopher Manerlax fera équipe avec Dylan Van Eyck. Natif de Boskoop, petite ville néerlandaise située non loin de Rotterdam, Van Eyck a été formé à Iona College (NCAA I) entre 2019 et 2022 dans l’État de New-York.

🚨 Recrutement !

Le NBH est ravi d’accueillir Dylan Van Eyck 🇳🇱 (2,03m – 27 ans) au poste 4/3 🔥

Polyvalent, créatif, expérimenté… un vrai moteur pour notre effectif 💪#NBH #ProB #Elite2 #partageonsplusquedubasket

👉 le communiqué complet : https://t.co/30nWkou3bk pic.twitter.com/O3icrjbRwN — Nantes Basket Hermine (@NantesBasket44) June 23, 2025

De retour en Europe, le poste 4/3 a débuté sa carrière européenne en Italie à Chiusi (Serie A2). Ensuite, il a successivement évolué à Iraurgi SB (LEB Oro), club basque détenu par Baskonia Vitoria-Gasteiz, à Svendborg (Danemark) et à nouveau l’Espagne, à Carthagène (LEB Oro), la saison écoulée. En deuxième division espagnole, celui qui pratique aussi le 3×3 avec l’équipe des Pays-Bas, tournait à 9,8 points, 4,6 rebonds et 2,2 passes décisives en 22 minutes de moyenne. « C’est un poste 4/3 qui a effectué un bon cursus universitaire avec Rick Pitino (légende du basket universitaire, NDLR) comme coach, présente Rémy Valin. Dylan est un joueur athlétique et surtout, créatif. Il peut faire beaucoup de choses sur le terrain balle en main et sa qualité de passe et l’une de ses principales armes. Avec son jeu et sa personnalité, il sera l’un des éléments moteurs de notre équipe la saison prochaine. »