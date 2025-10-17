Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Nantes sans Dylan Van Eyck contre La Rochelle

Elite 2 - Le Nantes Basket Hermine devra composer sans Dylan Van Eyck ce vendredi soir face à La Rochelle. L’ailier néerlandais, cadre du collectif nantais s’est blessé au genou lors de la défaite contre Vichy.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nantes sans Dylan Van Eyck contre La Rochelle

Nantes devra faire sans son Néerlandais Dylan Van Eyck face à La Rochelle. Photo Arnaud Masson

Crédit photo : Arnaud Masson

Coup dur pour le Nantes Basket Hermine. Après l’absence de son combo américain Kyle Riddley (1,90 m, 29 ans) compensée par l’arrivée de Bubu Palo, c’est au tour de Dylan Van Eyck (2,02 m, 27 ans) de rejoindre l’infirmerie nantaise. Touché au genou lors de la rencontre face à Vichy (63-76) le 10 octobre dernier, le poste 4/3 manquera au moins le match de ce vendredi 17 octobre contre La Rochelle annonce le quotidien Ouest-France.

PROFIL JOUEUR
Dylan VAN EYCK
Poste(s): Ailier/Ailier Fort
Taille: 202 cm
Âge: 27 ans (19/05/1998)

Nationalités:

logo ned.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
12,5
#118
REB
4,5
#153
PD
3,5
#105

Un coup d’arrêt pour Dylan Van Eyck

La blessure de Dylan Van Eyck, survenue sur une torsion du genou, avait de quoi inquiéter le staff nantais. Mais les examens se veulent plutôt rassurants : aucune rupture des ligaments n’a été détectée. Le joueur souffre d’une entorse sérieuse qui endommage l’environnement du genou, mais son indisponibilité devrait être relativement courte selon le club. Une nouvelle qui limite la casse pour l’Hermine, déjà contrainte d’ajuster son effectif depuis plusieurs semaines. Débarqué d’Espagne cet été, l’international néerlandais est un cadre du collectif nantais et tourne à 8 points, 3,8 rebonds et 1,4 passe pour 10,4 d’évaluation en 22 minutes sur 5 matchs en ce début d’exercice 2025-2026 pour sa découverte de la France.

LIRE AUSSI

La réception de La Rochelle, un nouveau défi

Privé de deux étrangers majeurs, l’entraîneur Rémy Valin va devoir innover face à un adversaire redoutable : La Rochelle, relégué de Betclic ÉLITE. Le NBH reste sur trois défaites à domicile et cherchera à relancer une dynamique positive dans sa Trocardière. L’absence de Van Eyck n’en reste pas moins une mauvaise nouvelle pour un groupe en quête de confiance. Ce ne sera pas une mince affaire face au très bon Robert Ford et ses coéquipiers, 5e au classement et qui arrivent en boulet de canon avec 3 victoires consécutives.

Nantes
Nantes
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Nantes devra faire sans son Néerlandais Dylan Van Eyck face à La Rochelle. Photo Arnaud Masson
ELITE 2
00h00Nantes sans Dylan Van Eyck contre La Rochelle
NM1
00h00« C’est au-delà de la peur, c’est de la survie » : Louis Marnette raconte son malaise cardiaque
À l’étranger
00h00Un duel Doumbouya – Inglis au Japon : les deux Français en double-double !
Qualif' Coupe du Monde
00h00Le pivot des Lakers, potentiel futur naturalisé de luxe pour la Slovénie, face aux Bleus dès l’été 2026 ?
Betclic ELITE
00h00Une double casquette pour Jean-Louis Borg
ELITE 2
00h00Bubu Palo officiellement à Nantes : Rémy Valin explique sa signature
Betclic ELITE
00h00Nick Johnson ne comprend pas son expulsion à Chalon : « Mettre la main à l’oreille, ce n’est rien de mal : cela ne méritait pas une technique »
EuroLeague
00h00[Vidéo] Nadir Hifi et son record onéreux en EuroLeague : « Maintenant, il va falloir que je paye des donuts à toute l’équipe… »
EuroLeague
00h00Libéré sans procès par le tribunal de Bologne, Luca Vildoza sera bien du déplacement à Villeurbanne
À l’étranger
00h00Premier match, et déjà un trophée pour Joffrey Lauvergne au Koweït !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Moussa Diabaté brille dans le carton offensif de Charlotte contre Memphis
Guerschon Yabusele et New York ont perdu à domicile contre Washington ce lundi 13 octobre
NBA
00h00Avec Yabusele et Dadiet titulaires, les Knicks ont été dominés par Washington
Joan Beringer
NBA
00h00Joan Beringer signe un double-double pour sa première titularisation avec Minnesota
Victor Wembanyama a été dominant face à Indiana ce lundi 13 octobre en présaison NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama monte encore en puissance : 27 points et 11 rebonds contre Indiana
NBA
00h00Une opportunité sur un nouveau poste pour Maxime Raynaud suite à une blessure ?
Nolan Traore a profité de l'absence d'Egor Demin, ici à sa droite, lors des matches de Brooklyn en Chine
NBA
00h00Nolan Traoré encore titulaire mais toujours en apprentissage avec Brooklyn
Noah Penda a joué 23 minutes dans la victoire d'Orlando contre Miami
NBA
00h00Noah Penda continue de séduire en présaison avec Orlando
Killian Hayes en défense sur Yuki Kawamura lors de Cleveland - Chicago
NBA
00h00[Vidéo] Killian Hayes se montre avec Cleveland face aux Boston Celtics
Giannis Antetokounmpo, Alex Antetokounmpo et Thanasis Antetokounmpo sont réunis chez les Bucks
NBA
00h00Trois frères dans une même équipe NBA : les Bucks écrivent l’histoire !
NBA
00h00[Vidéo] Olivier Sarr réussit un buzzer-beater face à son frère Alexandre !
1 / 0