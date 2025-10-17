Nantes sans Dylan Van Eyck contre La Rochelle

Coup dur pour le Nantes Basket Hermine. Après l’absence de son combo américain Kyle Riddley (1,90 m, 29 ans) compensée par l’arrivée de Bubu Palo, c’est au tour de Dylan Van Eyck (2,02 m, 27 ans) de rejoindre l’infirmerie nantaise. Touché au genou lors de la rencontre face à Vichy (63-76) le 10 octobre dernier, le poste 4/3 manquera au moins le match de ce vendredi 17 octobre contre La Rochelle annonce le quotidien Ouest-France.

PROFIL JOUEUR Dylan VAN EYCK Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 202 cm Âge: 27 ans (19/05/1998) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 12,5 #118 REB 4,5 #153 PD 3,5 #105

Un coup d’arrêt pour Dylan Van Eyck

La blessure de Dylan Van Eyck, survenue sur une torsion du genou, avait de quoi inquiéter le staff nantais. Mais les examens se veulent plutôt rassurants : aucune rupture des ligaments n’a été détectée. Le joueur souffre d’une entorse sérieuse qui endommage l’environnement du genou, mais son indisponibilité devrait être relativement courte selon le club. Une nouvelle qui limite la casse pour l’Hermine, déjà contrainte d’ajuster son effectif depuis plusieurs semaines. Débarqué d’Espagne cet été, l’international néerlandais est un cadre du collectif nantais et tourne à 8 points, 3,8 rebonds et 1,4 passe pour 10,4 d’évaluation en 22 minutes sur 5 matchs en ce début d’exercice 2025-2026 pour sa découverte de la France.

La réception de La Rochelle, un nouveau défi

Privé de deux étrangers majeurs, l’entraîneur Rémy Valin va devoir innover face à un adversaire redoutable : La Rochelle, relégué de Betclic ÉLITE. Le NBH reste sur trois défaites à domicile et cherchera à relancer une dynamique positive dans sa Trocardière. L’absence de Van Eyck n’en reste pas moins une mauvaise nouvelle pour un groupe en quête de confiance. Ce ne sera pas une mince affaire face au très bon Robert Ford et ses coéquipiers, 5e au classement et qui arrivent en boulet de canon avec 3 victoires consécutives.