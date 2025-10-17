Basket Landes s’offre une victoire à Mersin, Bourges redémarre à Gdynia

Belle soirée pour le basket féminin français ce jeudi 16 octobre. Les deux représentants tricolores engagés en EuroLeague, Basket Landes et Bourges, ont tous deux remporté leur premier succès de la saison européenne, à l’extérieur. Les Landaises ont réalisé un succès de prestige à Mersin, tandis que les Tango ont retrouvé le sourire en Pologne contre Gdynia.

Louise Bussière marque le 3-points de la victoire pour Basket Landes à Mersin

À neuf joueuses seulement, sans Marie Pardon (blessée), les Landaises ont signé une belle performance face à un prétendant au titre. Dans une salle bouillante, les joueuses de Julie Barennes ont tenu tête aux Turques jusqu’au bout, malgré la présence en face de leur ancienne coéquipière Luisa Geiselsoder (13 points et 6 rebonds).

Portées par une domination impressionnante au rebond (52 prises contre 38), Sixtine Macquet, Julie Wojta et Becky Massey ont tenu la raquette. À l’extérieur, les tireuses landaises ont fait la différence : Louise Bussiere (12 points à 4/9 à 3-points) a été la plus inspirée, inscrivant le panier de la victoire à 6 secondes de la fin, un tir venu « du logo » qui a fait basculer la rencontre.

HOW CLUTCH ARE YOU FROM 1 TO LOUISE? 🥶 With a wild bucket, Bussiere led @BasketLandes to a tough away W! #EuroLeagueWomen pic.twitter.com/nA4AEUog9f — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) October 16, 2025

Avec ce succès, Basket Landes efface la frustration de la défaite inaugurale contre Saragosse (70-73) et prouve qu’il faudra compter sur elle dans ce groupe D.

Bourges se relance à Gdynia

Après trois revers consécutifs toutes compétitions confondues, Bourges a retrouvé son visage conquérant en Pologne. Privées de Kariata Diaby, touchée à l’échauffement, les Tango ont contrôlé leur sujet de bout en bout face à Gdynia.

Emmenées par Tima Pouye (16 points, 5 rebonds et 5 passes décisives) et Maëva Djaldi-Tabdi (13 points, 7 rebonds), les joueuses d’Olivier Lafargue ont fait la différence dans le troisième quart-temps, remporté 20-9, pour s’assurer une victoire solide (72-57).

Ce succès permet à Bourges de revenir dans la course et de se replacer à hauteur de Prague, battu la veille par Gérone. Un soulagement pour un collectif berruyer qui n’avait plus gagné depuis le 29 septembre.

Une soirée parfaite pour le basket français

En l’espace de 24 heures, après la défaite de Charleville-Mézières contre Galatasaray, les deux autres clubs français engagés en EuroLeague ont su redonner le sourire au basket tricolore.