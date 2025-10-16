Recherche
À l’étranger

Un duel Doumbouya – Inglis au Japon : les deux Français en double-double !

Sekou Doumbouya et le Koshigaya Alphas ont remporté leur premier succès de la saison au Japon sur le parquet du Yokohama de Damien Inglis (70-72). Les deux Français ont brillé, chacun en double double.
00h00
Un duel Doumbouya – Inglis au Japon : les deux Français en double-double !

Sekou et son équipe de Koshigaya remportent son duel face au Yokohama de Damien Inglis @勝利の1枚 | Koshigaya Alphas

Crédit photo : 勝利の1枚 | Koshigaya Alphas

Duel de tricolores ce mercredi au Japon entre Sekou Doumbouya (2,06 m, 24 ans) et Damien Inglis (2,05 m, 30 ans). Pour cette 5e journée de Japan B League, les deux anciens joueurs NBA se retrouvaient opposés : les Koshigaya Alphas de Doumbouya se déplaçaient chez les Yokohama B-Corsairs d’Inglis. Et c’est l’ancien joueur des Pistons qui a eu le dernier mot, avec la première victoire de la saison pour Koshigaya (70-72).

Les Français au sommet du boxscore

Pourtant, en face, Damien Inglis a réalisé sa meilleure prestation de la saison : 24 points à 10/19, 11 rebonds et 5 passes pour 29 d’évaluation en 35 minutes. Le Guyanais a été le fer de lance d’une équipe de Yokohama au sein d’un match équilibré, disputé devant les 3 223 spectateurs du Preferential Security Hiratsuka Gymnasium.

Sauf que c’est donc Sekou Doumbouya, lui aussi déterminant, qui a eu le dernier mot. Avec 14 points à 5/14, 11 rebonds et 4 passes décisives (18 d’évaluation en 33 minutes), l’ancien roannais a mené les siens vers leur premier succès de la saison. Les deux Français terminent logiquement meilleurs marqueurs de leur équipe respective avec le plus gros temps de jeu.

Des rôles majeurs dans leurs équipes japonaises

Depuis le début de saison, Damien Inglis confirme sa polyvalence (13 points, 8,5 rebonds et 6,5 passes en 33 minutes en 4 matchs) au sein des Yokohama B-Corsairs dirigés par l’ex entraîneur de la SIG Strasbourg Lassi Tuovi, pour ce qui est sa deuxième saison au Pays du Soleil levant.

De son côté, Sekou Doumbouya s’impose comme le leader statistique des Koshigaya Alphas, un club basé à 25 kilomètres de Tokyo, la capitale du pays avec ses 18 points, 10 rebonds et 3 passes de moyenne sur 5 rencontres. Il est notamment le coéquipier d’Anthony Clemmons (ex Monaco 2019/2020).

Avec cette victoire, Koshigaya (1 victoire, 4 défaites) remonte à la 12e place sur 13 de la Conférence Est, tandis que Yokohama (2 victoires, 3 défaites) se maintient à la 8e place.

Japon
Japon
