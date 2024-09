Damien Inglis tente l’aventure japonaise

Après le volte-face d’Akil Mitchell qui a demandé à annuler son contrat à Yokohama, le nouvel entraîneur des B-Corsairs, Lassi Tuovi, a pioché dans son vivier strasbourgeois afin de remplacer l’ancien intérieur d’Antibes et Boulazac. Il a ainsi convaincu… Damien Inglis (2,05 m, 29 ans) de renoncer à l’EuroLeague, qu’il venait de découvrir avec Valence (8,2 points à 51%, 4,7 rebonds et 1,7 passe décisive en 20 minutes de moyenne), afin de rejoindre le Pays du Soleil Levant.

« Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans cette signature et le staff technique de me donner l’opportunité de faire partie de cette famille », a réagi le Guyanais. « J’ai entendu tellement de bonnes choses sur le Japon, ses habitants et sa culture donc je suis vraiment excité de venir jouer ici. Nous ferons de notre mieux pour connaître une excellente saison. »

Damien Inglis et Lassi Tuovi se sont déjà côtoyés à deux reprises à Strasbourg. En janvier 2020, le Finlandais a même démarré son histoire d’entraîneur principal, après la mise à l’écart de Vincent Collet, alors que le Guyanais était dans l’effectif. Avant l’interruption de la saison à cause du Covid-19, l’histoire avait été brève : seulement sept matchs ensemble. La première collaboration remontait à 2008, lorsque le futur double vainqueur de l’EuroCup avait débarqué à mi-saison à la SIG, actant ainsi son retour en France après son échec en NBA. Tuovi était alors assistant-coach.

Désormais devenu un vrai joueur qui compte sur le circuit, pilier de l’équipe de France lors des fenêtres internationales (6 sélections), Damien Inglis formera un duo tricolore inédit au Japon avec Yannis Morin, signé par Akita. Ils seront les troisièmes et quatrièmes français à tenter l’aventure japonaise après Amath M’Baye (Nagoya, 2013/16) et Kim Tillie (Okinawa, 2020/21).