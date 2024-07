Yannis Morin a choisi le Japon

C’est au Japon que Yannis Morin (2,08 m, 30 ans) va continuer sa carrière. L’international français a signé pour les Happinets d’Akita.

Fort de sa belle expérience en playoffs de Liga Endesa avec Murcie, Yannis Morin a été démarché par Manresa et d’autres formations espagnoles. Mais celles-ci ne pouvaient s’approcher des sommes proposées par les clubs japonais, qui s’élèvent à plus de 300 000 euros la saison. Surtout, le coach des Happinets s’est montré très persuasif pour faire venir le Martiniquais, qui sera probablement au centre du projet du club qui a terminé avec un bilan équilibré en 2023-2024 (30 victoires et 30 défaites).

C’est donc en B.League, un championnat en vogue, que Yannis Morin va continuer sa carrière. A 30 ans, ce poste 5/4 doté d’un bon tir au poste haut et d’un rapport taille/mobilité intéressant en défense va donc tenter une nouvelle aventure après une saison 2023-2024 partagée entre Roanne et Manresa. Relégué en Pro B puis finaliste des playoffs de Liga Endesa, l’ancien joueur de Cholet, Le Havre, Denain, Oklahoma City (G-League), Le Mans, Nanterre, Châlons-Reims et Strasbourg a donc connu le grand écart. Un grand écart qui va s’étendre jusqu’au pays du Soleil Levant.