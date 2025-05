Damien Inglis parti pour rester au Japon

Auteur d’une belle première saison avec les Yokohama B-Corsairs en B.League japonaise, Damien Inglis (2,05 m, 29 ans) devrait poursuivre son aventure nippone la saison prochaine, selon Basketnews. Avec Yokohama, l’international français tourne à 15,7 points, 8,4 rebonds, 3,9 passes décisives, 1,3 interception et 0,5 contre par match, en 26 minutes, sous les ordres de l’ancien coach de Strasbourg Lassi Tuovi, qui a déjà prolongé.

D’une régularité remarquable sur ses 56 matchs de l’exercice (60 possibles), Inglis a terminé la saison sur les chapeaux de roues. D’abord en enregistrant un triple-double (25 points, 10 rebonds et 10 passes décisives) malgré la défaite des siens à Kawasaki ; avant un dernier match à 31 points et 10 rebonds en clôture du championnat.

Ses bonnes performances, mêlées à celle de l’ancien joueur NBA Gary Clark (15,1 points, 7,5 rebonds de moyenne) et de l’ex pivot d’EuroLeague Maik Kotsar (2,09 m, 28 ans) (10,9 points, 8,1 rebonds), n’ont pas permis à Yokohama de décrocher mieux qu’une 17e place (sur 24) dans un championnat compétitif. Le Guyanais remettra le couvert l’an prochain, après avoir quitté le circuit européen en 2024.

One more glorious chapter in Damien's Inglis crazy rookie season in Japan Big League.

This time besides doing it all on the floor, he needed to hit the Game Winner versus one of the best teams of the conference.

No problem!!

Keep thriving my guy 💪🏽💥💫#octagonfamily pic.twitter.com/UcvQaPbQqq

— Nikos Varlas (@VarlasOCT) March 12, 2025