Le pivot des Lakers, potentiel futur naturalisé de luxe pour la Slovénie, face aux Bleus dès l’été 2026 ?

On ne prend pas les mêmes, mais on recommence ! Les pivots de NBA aiment tellement jouer avec Luka Doncic que tous ses coéquipiers ouvrent la porte au fait d’obtenir un passeport slovène afin de disputer une compétition internationale aux côtés de leur meneur.

L’an dernier, c’était Daniel Gafford, l’intérieur de Dallas, dans une hypothèse sans lendemain. Cette fois, c’est au tour de Jaxson Hayes de déclarer son envie de rejoindre Luka Magic en sélection.

« On est en train de faire les démarches »

« Luka est mon mon gars. On est en train de faire les démarches pour que j’obtienne un passeport slovène afin que je puisse jouer avec lui l’été prochain », a-t-il répondu en conférence de presse.

Jaxson Hayes says he's woking on a Slovenian passport to play with Luka on national team YT/sportingtrib pic.twitter.com/piAwMJEpN2 — Luka Updates (@LukaUpdates) October 16, 2025

Sans jamais citer le nom du joueur, la fédération slovène a confirmé l’information au micro de RTVSlo. « Comme mentionné précédemment, nous explorons la possibilité d’intégrer un nouveau joueur naturalisé au poste de pivot. Nous voulons sécuriser ce joueur pour une période plus longue afin d’assurer la stabilité de l’équipe dans les années à venir. À ce stade, nous ne pouvons pas divulguer de noms ni de détails. Une fois que toutes les démarches seront finalisées et les procédures correctement effectuées, nous informerons le public. »

Face à la France ?

Un naturalisé de luxe qui pourrait donc potentiellement se retrouver sur la route des Bleus en août 2025 puisque si la logique est respectée, la France et la Slovénie devraient logiquement être reversés dans le même groupe de qualification pour la Coupe du Monde 2027 lors de la deuxième phase.

Pour cause, les trois meilleures équipes des groupes G (France, Finlande, Belgique, Hongrie) et L (Slovénie, République tchèque, Suède, Estonie) formeront la poule L en 2026/27, avec une première fenêtre prévue les 27 et 30 août 2026.

Sacrée championne d’Europe en 2017 avec un naturalisé dans la raquette, Anthony Randolph, la Slovénie a toujours réédité la recette depuis. Ces dernières années, les Américains Jordan Morgan, Mike Tobey et Josh Nebo se sont succédés au poste 5, sans toutefois permettre à Doncic de s’offrir une deuxième médaille internationale. L’été dernier, confrontés à une avalanche de blessures, les Slovènes ont fait appel à un naturalisé historique, Alen Omic. Mais l’ancien géant de la JL Bourg et des Metropolitans 92 a vraisemblablement connu sa dernière danse lors de l’EuroBasket 2025…