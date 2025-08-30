Recherche
Uncategorized

Alen Omic et les Slovènes sous pression : « On a besoin de gagner contre la France ! »

Battue en ouverture de l'EuroBasket par la Pologne (95-105), la Slovénie va affronter l'équipe de France avec un sentiment d'urgence. C'est ce qu'exprime Alen Omic, l'ancien pivot de la JL Bourg et des Metropolitans 92.
|
00h00
Résumé
Écouter
Alen Omic et les Slovènes sous pression : « On a besoin de gagner contre la France ! »

Alen Omic et les Slovènes ont perdu leur premier match contre la Pologne

Crédit photo : FIBA

Alen, quel est votre sentiment à 24 heures de France – Slovénie ? 

On vient de faire de la vidéo et la France développe un basket extrêmement agressif. Ça va être un match particulièrement dur. On va se préparer du mieux possible. On a besoin de gagner après notre défaite contre la Pologne. La France va toujours au rebond, défend avec agressivité. Je pense surtout qu’on se battra plus que lors de notre premier match.

« Si on n’est pas prêts… »

Sachant que la France n’a que deux pivots suite au forfait de Vincent Poirier, vous risquez de tenir un rôle important dans cette rencontre…

Les deux qui restent (Mam’ Jaiteh et Alex Sarr) sont quand même deux pivots costauds ! Je vais faire de mon mieux, me battre, comme à chaque fois. Peu importe qui est en face de moi…

Tout le monde répète à quel point le basket français est plus physique qu’ailleurs. Faut-il vraiment se préparer spécifiquement à cela quand on affronte les Bleus ?

C’est vrai. C’est un basket extrêmement athlétique. J’ai joué partout en Europe et le style de jeu est complètement différent en France. Ça va très vite. La prestation des Bleus contre la Belgique le prouve : ils courent, ils sont athlétiques, ils ont faim. Si on n’est pas prêts à cela, on va avoir des problèmes. Mais je pense qu’on le sera.

Alen OMIC
Alen OMIC
7
PTS
10
REB
1
PDE
Logo EuroBasket
SLO
95 105
POL

Quand vous étiez en France, vous aviez juré que vous ne reviendrez plus avec l’équipe de Slovénie. Qu’est-ce qui vous a fait changer d’avis ?

Cela faisait dix ans que je n’avais plus joué avec la Slovénie. Puis ensuite, ils ont fait venir Randolph, Morgan, Tobey, Nebo… Mais là, ils sont tous retraités ou blessés. Ce n’est pas mon problème. Le sélectionneur m’a appelé, on s’est vu pendant 20 minutes. J’avais prévu de passer les vacances en famille mais quand il m’a contacté, ça a tout changé. C’est parce qu’on a une relation incroyable, on se connait depuis 2012. J’ai énormément de respect pour lui. Après nos 20 minutes de discussion, je lui ai dit : « Coach, à quelle heure est l’entraînement demain ? Je ne vais pas te faire perdre plus de temps, tu as du boulot. » Je veux jouer pour l’équipe nationale, me battre pour ce maillot, gagner des matchs avec la Slovénie. Ça m’avait manqué pendant toutes ces années. Mes frères avaient besoin d’aide, j’ai accepté immédiatement.

LIRE AUSSI

Vous avez connu deux saisons assez opposées en Betclic ÉLITE : une réussie avec la JL Bourg en 2020/21 et un fiasco en 2023/24 avec les Metropolitans 92. 

C’est ça. À Bourg, ça avait été une super saison. Ok, j’avais été blessé deux mois mais le bilan était très positif, avec une quatrième place et une demi-finale. J’avais apprécié de bosser avec Savo (Vucevic), j’avais été très heureux de mon passage là-bas. À Levallois, je suis arrivé tard, ils avaient déjà perdu onze matchs et j’ai fait de mon mieux pour les aider. Il y avait quelques problèmes là-bas, vous savez… Je veux oublier cela, ça a été dur. Je souhaite le meilleur aux Mets, de revenir en Betclic ÉLITE.

Alen Omic a séduit à la JL Bourg en 2020/21 (photo : Jacques Cormarèche)

Propos recueillis à Katowice,

