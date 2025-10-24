L’ancien nanterrien Ajay Mitchell bat encore son record en NBA, Ousmane Dieng ne saisit pas sa chance

Mercredi, on vous contait l’histoire d’Ajay Mitchell, cet ancien Espoir de Nanterre qui avait été la sensation du premier match de la saison NBA d’Oklahoma City.

Il va visiblement falloir s’habituer à lui puisque le Belge a confirmé la nuit dernière lors de la remake de la dernière finale NBA à Indiana. Un match qui s’est encore terminé en double prolongation (141-135).

Dans l’ombre du MVP, Shai Gilgeous-Alexander, qui a terminé avec 55 points au compteur, Ajay Mitchell a également battu son record en carrière. L’ex-nanterrien a cumulé 26 points à 9/19, 3 rebonds, 4 passes décisives et 1 interception en sortie de banc.

26 points, qui représentent également la plus haute performance offensive de l’histoire pour un joueur belge en NBA, devant les 24 unités de Toumani Camara (Portland) la saison dernière.

Ce qui s’appelle saisir sa chance et s’insérer dans la rotation, soit malheureusement tout ce que n’a pas réussi à faire Ousmane Dieng, lui qui avait déjà été le seul Thunder à rester cloué au banc lors de la soirée inaugurale.

Avec de multiples absences côté OKC (Alex Caruso, Jalen Williams, Kenrich Williams, Isaiah Joe, Cason Wallace), le septième Français champion NBA de l’histoire avait l’occasion de se montrer. Il a ainsi obtenu 15 minutes de jeu, mais n’a pas réussi à les exploiter, avec 0 point à 0/3 et 1 rebond comme statistiques finales…