NBA

L’ancien nanterrien Ajay Mitchell bat encore son record en NBA, Ousmane Dieng ne saisit pas sa chance

Le remake de la dernière finale NBA aura eu lieu dès la troisième soirée de la saison ! Et si Ajay Mitchell, l'ex-espoir de Nanterre, a confirmé qu'il faudrait compter avec lui cette saison du côté du Thunder, son coéquipier français Ousmane Dieng n'a pas fait grand chose de ses 15 minutes de jeu...
00h00
L’ancien nanterrien Ajay Mitchell bat encore son record en NBA, Ousmane Dieng ne saisit pas sa chance

Ajay Mitchell, ancien Espoir de Nanterre, vit un début de saison de rêve à OKC

Crédit photo : Trevor Ruszkowski-Imagn Images

Mercredi, on vous contait l’histoire d’Ajay Mitchell, cet ancien Espoir de Nanterre qui avait été la sensation du premier match de la saison NBA d’Oklahoma City.

Il va visiblement falloir s’habituer à lui puisque le Belge a confirmé la nuit dernière lors de la remake de la dernière finale NBA à Indiana. Un match qui s’est encore terminé en double prolongation (141-135).

Dans l’ombre du MVP, Shai Gilgeous-Alexander, qui a terminé avec 55 points au compteur, Ajay Mitchell a également battu son record en carrière. L’ex-nanterrien a cumulé 26 points à 9/19, 3 rebonds, 4 passes décisives et 1 interception en sortie de banc.

26 points, qui représentent également la plus haute performance offensive de l’histoire pour un joueur belge en NBA, devant les 24 unités de Toumani Camara (Portland) la saison dernière.

Ajay MITCHELL
Ajay MITCHELL
26
PTS
3
REB
4
PDE
Logo NBA
IND
135 141
OKC

Ce qui s’appelle saisir sa chance et s’insérer dans la rotation, soit malheureusement tout ce que n’a pas réussi à faire Ousmane Dieng, lui qui avait déjà été le seul Thunder à rester cloué au banc lors de la soirée inaugurale.

Avec de multiples absences côté OKC (Alex CarusoJalen WilliamsKenrich Williams, Isaiah JoeCason Wallace), le septième Français champion NBA de l’histoire avait l’occasion de se montrer. Il a ainsi obtenu 15 minutes de jeu, mais n’a pas réussi à les exploiter, avec 0 point à 0/3 et 1 rebond comme statistiques finales…

Ousmane DIENG
Ousmane DIENG
0
PTS
1
REB
0
PDE
Logo NBA
IND
135 141
OKC
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
