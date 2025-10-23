Un Victor Wembanyama transformé terrifie la NBA pour sa première

La NBA avait fait du duel Cooper Flagg – Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) l’élément central de cette opening night entre Spurs et Mavericks, pour donner envie aux spectateurs de regarder. Mais il n’y a pas eu match entre les deux n°1 de Draft, qui n’étaient de toute façon même pas en match-up direct (Flagg termine avec 10 points et 10 rebonds à 4/13 aux tirs). Par contre, Wembanyama s’est bien frotté à un autre n°1 de Draft : Anthony Davis. Et il a tout simplement donné la leçon à celui qui est de onze ans son aîné. Il a dribblé, enfoncé et tiré au-dessus de celui qui est un candidat au titre de Défenseur de l’année depuis au moins 10 ans. Sans relâche, il l’a attaqué.

On a vu un Victor Wembanyama métamorphosé physiquement et dans son style de jeu. Des séquences qui ont estomaqué tous les spectateurs de ce match, et terrifié le reste de la NBA qui a assisté à cela. Sa première ligne statistique de la saison : 40 points à 15/21 aux tirs (dont 1/2 à 3-points), 15 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception, 3 contres et 0 perte de balle en 30 minutes. Le tout avec un plus/minus de +31, qui a amené une victoire de 33 points des Spurs sur le parquet des Mavericks (92-125), considérés sur le papier comme une des potentielles meilleures défenses de la ligue. Même si ses coéquipier Stephon Castle (22 points, 7 rebonds, 6 passes décisives) ou Devin Vassell (13 points) ont aussi contribué. Les highlights du Français sont à regarder absolument :

Une performance à… 52 d’évaluation

Bien sûr, cela n’est qu’un seul match. Il n’aura sûrement pas autant de réussite dans ses tirs à chacune de ses sorties. Tout semblait lui réussir aujourd’hui. En revanche, sa progression physique, elle, va rester. En interview d’après-match au micro d’ESPN, il a confirmé que cela vient de son été si atypique. « J’ai centré mon été sur mon développement physique, notamment mon voyage en Chine. Et l’entraînement avec Hakeem [Olajuwon], on ne peut pas faire mieux en termes de scoring. Tout cela ne peut être que bénéfique. »

Car Wembanyama n’avait plus joué le moindre match depuis le All-Star Game en février. Notamment parce qu’il a tiré une croix sur l’EuroBasket. Après s’être rétabli de sa thrombose veineuse, il a donc eu tout le temps du monde pour s’entraîner et travailler. Que ce soit avec Hakeem Olajuwon, Kevin Garnett ou même des moines chaolins. Afin de débuter de la meilleure des manières sa troisième saison.

Domination à l’intérieur

Son développement physique, déjà entrevu en pré-saison, sautait aux yeux sur ce premier match. On l’a vu dunker violemment, enchaîner les post-ups, ne plus refuser les contacts mais au contraire aller les chercher. Que ce soit contre des défenseurs plus petits ou contre Anthony Davis. Ses pénétrations, plus en contrôle (0 perte de balle) et en force, ont semblé tout simplement inarrêtables.

Et surtout : il n’a pris que deux petits tirs à 3-points (contre 9 de moyenne la saison dernière). Les 19 autres ont été à l’intérieur de la ligne, avec quelques mi-distances au-dessus des défenseurs, en plus de 11 lancers-francs provoqués. Les Mavericks, dépassés dès le troisième quart-temps, l’ont doublé trop rarement. Lui laissant le champ libre pour marquer ses 40 points en 30 minutes. Jamais un joueur de la franchise n’avait marqué autant de points lors du premier match de la saison. Son coéquipier Dylan Harper (15 points) a révélé que le Français s’est dirigé vers la salle de musculation pour soulever des poids après le coup de sifflet final.

C’est sûrement le match le plus abouti de la carrière de Wembanyama, même s’il n’a pas atteint son record de 50 points. Mais au vu de l’adversité, du contexte d’un premier match dans une saison, et surtout de la manière. « Dieu seul sait à quel point j’ai travaillé dur cet été… Ça porte ses fruits, tous les rêves sont permis maintenant. Je suis juste heureux d’être retour après ce que j’ai vécu » a-t-il conclu. La NBA est prévenue.