EuroLeague

Milan se sépare déjà de son champion NBA

Vlatko Čančar et l'Olimpia Milano se séparent d'un commun accord. L'ailier slovène de 28 ans, champion NBA 2023 avec Denver, n'aura disputé que deux rencontres d'EuroLeague avant d'être stoppé par une blessure au genou.
|
00h00
Résumé
Écouter
Milan se sépare déjà de son champion NBA

Vlatko Cancar quitte Milan

Crédit photo : EuroLeague

L’aventure européenne de Vlatko Čančar à l’Olimpia Milan s’achève prématurément. Le club lombord a officiellement annoncé la résiliation du contrat de l’ailier slovène, arrivé cet été après six saisons en NBA avec les Denver Nuggets.

Une blessure au genou met fin à l’expérience milanaise

Champion NBA en 2023 avec Denver, Čančar avait rejoint le club italien avec l’ambition de s’imposer en EuroLeague. Malheureusement, une blessure au genou l’a rapidement écarté des parquets après seulement deux apparitions lors des première et deuxième journées de la compétition européenne.

« L’Olimpia Milano et Vlatko Čančar ont convenu d’un commun accord de résilier son contrat actuel », indique le communiqué officiel du club. L’ailier de 28 ans n’aura comptabilisé que 15 minutes de temps de jeu en EuroLeague, sans inscrire le moindre point.

Le club lombard a tenu à saluer l’attitude exemplaire de son désormais ex-joueur. « L’Olimpia souhaite remercier Čančar pour son comportement exemplaire, son professionnalisme et son engagement durant ces semaines passées ensemble, en espérant le voir de retour sur les parquets dès que possible, complètement rétabli », précise la direction milanaise.

PROFIL JOUEUR
Vlatko CANCAR
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 203 cm
Âge: 28 ans (10/04/1997)

Nationalités:

logo slo.jpg
Stats 2025-2026 / EuroLeague
PTS
0
#251
REB
0
#258
PD
0
#259

Cette séparation à l’amiable permet aux deux parties de tourner la page rapidement. Pour l’Olimpia Milan, il s’agit maintenant de trouver un remplaçant capable d’apporter la profondeur d’effectif espérée, tandis que Čančar devra d’abord se concentrer sur sa récupération physique avant d’envisager un retour à la compétition.

L’ancien joueur des Nuggets, qui avait quitté la NBA après une carrière de six saisons ponctuée par le titre 2023, devra patienter avant de retrouver les parquets européens et de prouver sa valeur loin des États-Unis.

Nate Sestina arrive

L’Olimpia Milan (2 victoires et 3 défaites en EuroLeague) a déjà ajusté son effectif. Il enregistre dans le même temps la signature de Nathan Sestina (2,05 m, 28 ans), en provenance du Valencia Basket.

L’ancien joueur du Fenerbahçe s’est dit « enthousiaste à l’idée de rejoindre un club historique, riche de traditions et de victoires ». L’ailier-fort américain a notamment remporté le championnat turc en 2023 et la Supercoupe d’Espagne cette année avec Valence. Avec cette arrivée, Milan espère retrouver de la constance à l’intérieur, secteur où l’équipe peinait depuis le début de saison.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre

