Milan se sépare déjà de son champion NBA

L’aventure européenne de Vlatko Čančar à l’Olimpia Milan s’achève prématurément. Le club lombord a officiellement annoncé la résiliation du contrat de l’ailier slovène, arrivé cet été après six saisons en NBA avec les Denver Nuggets.

L’Olimpia e Cancar rescindono: “A presto, in campo” 🇮🇹 La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che il club e Vlatko Cancar hanno deciso di comune accordo di rescindere il contratto in corso. L'Olimpia desidera ringraziare Cancar per il comportamento esemplare, la… pic.twitter.com/L1kwYw64ho — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) October 22, 2025

Une blessure au genou met fin à l’expérience milanaise

Champion NBA en 2023 avec Denver, Čančar avait rejoint le club italien avec l’ambition de s’imposer en EuroLeague. Malheureusement, une blessure au genou l’a rapidement écarté des parquets après seulement deux apparitions lors des première et deuxième journées de la compétition européenne.

« L’Olimpia Milano et Vlatko Čančar ont convenu d’un commun accord de résilier son contrat actuel », indique le communiqué officiel du club. L’ailier de 28 ans n’aura comptabilisé que 15 minutes de temps de jeu en EuroLeague, sans inscrire le moindre point.

Le club lombard a tenu à saluer l’attitude exemplaire de son désormais ex-joueur. « L’Olimpia souhaite remercier Čančar pour son comportement exemplaire, son professionnalisme et son engagement durant ces semaines passées ensemble, en espérant le voir de retour sur les parquets dès que possible, complètement rétabli », précise la direction milanaise.

PROFIL JOUEUR Vlatko CANCAR Poste(s): Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 28 ans (10/04/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague PTS 0 #251 REB 0 #258 PD 0 #259

Cette séparation à l’amiable permet aux deux parties de tourner la page rapidement. Pour l’Olimpia Milan, il s’agit maintenant de trouver un remplaçant capable d’apporter la profondeur d’effectif espérée, tandis que Čančar devra d’abord se concentrer sur sa récupération physique avant d’envisager un retour à la compétition.

L’ancien joueur des Nuggets, qui avait quitté la NBA après une carrière de six saisons ponctuée par le titre 2023, devra patienter avant de retrouver les parquets européens et de prouver sa valeur loin des États-Unis.