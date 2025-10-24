Hamid Mesbah quitte les Béliers de Kemper après huit ans à la direction du club

Arrivé à l’été 2017 sur les conseils de Laurent Foirest, alors coach du club, Hamid Mesbah va quitter les Béliers de Kemper le 30 novembre prochain. En huit ans, le directeur général a profondément marqué la structure de Quimper, entre professionnalisation du club, développement de son image et lancement du chantier du Kostum Park.

Un cycle structurant pour les Béliers de Kemper

Issu du monde du handball, Hamid Mesbah a transposé au basket ses méthodes et sa vision de la gestion d’un club professionnel. Son arrivée avait coïncidé avec une volonté forte de structurer le club sud finistérien sur le long terme, à la fois sportivement et économiquement.

Sous sa direction, le club a connu un changement d’identité majeur avec la création de la marque « Béliers de Kemper », aujourd’hui bien installée dans le paysage du basket français. Il a également initié la mise en place d’un fonds de dotation, moteur des actions sociales et sociétales du club.

Le Kostum Park comme héritage

Symbole de ce mandat, le projet du Kostum Park représente l’un des grands aboutissements de la période Mesbah. Cette nouvelle enceinte sportive, pensée pour offrir au club un outil moderne et attractif, doit permettre aux Béliers de franchir un nouveau cap dans leur développement.

Le président Maxime Laizé n’a pas manqué de saluer le travail accompli par son directeur général : « Hamid a bousculé nos habitudes, apporté des centaines d’idées issues de son expérience du sport professionnel. »