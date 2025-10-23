Bon match de la paire de Charlotte Diabaté – Salaün, Gobert gagne, Risacher se montre malgré la défaite

En plus de Victor Wembanyama, huit Français ont inauguré leur saison NBA 2025-2026 ce mercredi 22 octobre. Tour des parquet de la Grande Ligue.

Les Charlotte Hornets ont débuté leur saison en force en battant les Brooklyn Nets 136-117. Brandon Miller, de retour après une longue absence, a mené les siens avec 25 points, bien épaulé par Miles Bridges (18 points, 11 rebonds) et LaMelo Ball (20 points, 8 passes décisives). Neuf joueurs des Hornets ont marqué plus de dix points, un record de franchise, dont les rookies titulaires Kon Knueppel et Ryan Kalkbrenner qui ont réussi leurs débuts. Charlotte a dominé aux tirs et aux rebonds. Pour Charlotte Moussa Diabaté a compilé 13 points et 9 rebonds, Tidjane Salaün 10 points et 4 rebonds alors que Nolan Traoré ferme la marche pour Brooklyn avec 3 points à 1/3 et 1 passe en moins de 9 minutes.

Les New York Knicks ont remporté leur premier match de la saison sous la direction de Mike Brown en battant les Cleveland Cavaliers 119-111. O.G. Anunoby (24 points, 14 rebonds) et Jalen Brunson (23 points) ont été les principaux artisans de la victoire. Malgré une avance initiale de 17 points, les Knicks ont dû faire face à la remontée de Donovan Mitchell (31 points, dont 21 au troisième quart-temps), mais ont repris l’avantage définitivement grâce à un 14-0 dans le quatrième quart-temps. Karl-Anthony Towns a également contribué avec 19 points et 11 rebonds. Vu seulement 12 minutes sur le terrain, Guerschon Yabusele a seulement pris 1 rebond dans cette rencontre. Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara ne sont pas entrés en jeu.

Les Toronto Raptors ont établi un record de franchise pour un premier match de saison en s’imposant 138-118 face aux Atlanta Hawks. R.J. Barrett (25 points) a mené l’attaque, bien secondé par Scottie Barnes (22 points, 9 passes décisives) et Brandon Ingram, qui a réussi ses débuts avec 16 points et 9 rebonds après une longue absence. Les Raptors ont affiché un taux de réussite impressionnant (57 % aux tirs) et ont creusé l’écart grâce à un 14-0 en fin de troisième quart-temps. Côté Hawks, Jalen Johnson et Trae Young ont marqué 22 points chacun. Titulaire, le numéro 1 de la Draft 2024 Zaccharie Risacher a marqué 16 points 7/13 aux tirs dont 2/6 à 3 points, 2 rebonds et 1 contre en moins de 21 minutes.

Le Jazz de l’Utah a dominé les Los Angeles Clippers pour remporter une victoire écrasante 129-108 lors de son match d’ouverture, établissant un record de franchise de points pour une première rencontre. Walker Kessler a été le meilleur marqueur avec 22 points et 9 rebonds, réussissant un parfait 7 sur 7 aux tirs, bien aidé par le Finlandais Lauri Markkanen (20 points) et Brice Sensabaugh (20 points en sortie de banc). Le Jazz a impressionné par sa circulation de balle, enregistrant 38 passes décisives et affichant 71,8 % de réussite aux tirs à la mi-temps. Côté Clippers, Ivica Zubac a mené l’équipe avec 19 points. Le vétéran Nicolas Batum a marqué 3 points à 1/4 à 3-points, 2 rebonds et 1 passe en 15 minutes en sortie de banc.

Les Phoenix Suns, menés par Devin Booker (31 points), ont remporté leur match d’ouverture 120-116 face aux Sacramento Kings après avoir comblé un déficit de 20 points en première mi-temps. Dillon Brooks (22 points pour ses débuts) et Grayson Allen (18 points) ont également contribué à la victoire, offrant à Jordan Ott sa première victoire comme entraîneur principal. Les Suns ont pris l’avantage au quatrième quart-temps et l’ont conservé grâce notamment à trois lancers francs décisifs de Brooks en fin de match. Zach LaVine (30 points) et DeMar DeRozan (29 points) ont mené les Kings. Maxime Raynaud a joué 11 minutes, le temps de prendre 4 rebonds et distribuer 2 passes décisives.

Anthony Edwards, malgré des spasmes au dos, a mené les Minnesota Timberwolves à une victoire en remontée 118-114 contre les Trail Blazers de Portland lors du premier match de la saison, inscrivant 41 points. Les Blazers ont mené la majorité du match, mais Edwards a pris feu en fin de quatrième quart-temps, réussissant deux paniers à 3-points cruciaux pour donner l’avantage à Minnesota, scellé ensuite par un dunk de Rudy Gobert (10 points, 6 rebonds et 1 contre en 32 minutes au final). Julius Randle a ajouté 19 points pour les Timberwolves, tandis que Jerami Grant a été le meilleur marqueur des Blazers avec 29 points. Rayan Rupert et Sidy Cissoko ne sont pas entrés en jeu pour Portland.