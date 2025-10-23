Maledon domine Hoard, mais c’est le Maccabi qui gagne

Le Maccabi Tel-Aviv s’est offert une victoire de prestige ce mercredi en battant le Real Madrid (92-91) lors de la sixième journée d’EuroLeague. Les Israéliens ont résisté au retour madrilène grâce à un tir décisif de Tamir Blatt à 3-points. Ce duel a aussi été marqué par la confrontation entre deux Français : Jaylen Hoard et Théo Maledon.

Un Real Madrid qui a cru à la remontée

Après une première mi-temps dominée par le Maccabi (57-48) après un énorme deuxième quart-temps (40-21), les hommes de Sergio Scariolo ont progressivement refait surface. Revenus dans le matchs, les Madrilènes ont même pris l’avantage à 25 secondes du terme (89-91). Mais c’est un panier primé de Tamir Blatt (12 points, 2 rebonds et 5 passes au final) qui a scellé la victoire israélienne, infligeant au Real sa troisième défaite de la saison en six rencontres et descend à la 12e place ce jeudi matin. De son coté, le Maccabi retrouve le sourire après deux défaites (face à Barcelone et l’Olympiakos), décroche son deuxième succès et double l’ASVEL en bas de tableau (18e avec un bilan de 2 succès pour 4 revers). Lyon-Villeurbanne aura l’occasion de revenir dans les pas des joueurs d’Oded Kattash puisque les Rhodaniens accueillent ce jeudi soir dans leur LDLC Arena l’équipe de Dubaï.

https://twitter.com/EuroLeague/status/1981091789034704968

Maledon plus actif, Hoard plus heureux

Dans le duel des Français, Théo Maledon pour le Real a joué 19 minutes pour 11 points et une évaluation de 2, manquant toutefois un 3-points crucial dans le money-time. En face, Jaylen Hoard s’est montré plus discret (2 points,1 rebond et 5 fautes pour -3 d’évaluation en 16 minutes), sa pire performance cette saison, mais il a pu savourer le succès collectif du Maccabi porté par un grand Roman Sorkin (30 d’évaluation en 32 minutes).