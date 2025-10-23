Recherche
EuroLeague

Maledon domine Hoard, mais c’est le Maccabi qui gagne

EuroLeague - Théo Maledon et Jaylen Hoard se sont retrouvés face à face en EuroLeague ce mercredi. Si le premier a été plus en vue, c’est bien le Maccabi Tel-Aviv de Hoard qui a battu le Real Madrid sur le fil (92-91).
|
00h00
Résumé
Écouter
Maledon domine Hoard, mais c’est le Maccabi qui gagne

Le Maccabi de Jaylen Hoard l’emporte face au Real Madrid et décroche son deuxième succès de la saison en EuroLeague

Crédit photo : Maccabi Tel Aviv

Le Maccabi Tel-Aviv s’est offert une victoire de prestige ce mercredi en battant le Real Madrid (92-91) lors de la sixième journée d’EuroLeague. Les Israéliens ont résisté au retour madrilène grâce à un tir décisif de Tamir Blatt à 3-points. Ce duel a aussi été marqué par la confrontation entre deux Français : Jaylen Hoard et Théo Maledon.

– Journée 6

Un Real Madrid qui a cru à la remontée

Après une première mi-temps dominée par le Maccabi (57-48) après un énorme deuxième quart-temps (40-21), les hommes de Sergio Scariolo ont progressivement refait surface. Revenus dans le matchs, les Madrilènes ont même pris l’avantage à 25 secondes du terme (89-91). Mais c’est un panier primé de Tamir Blatt (12 points, 2 rebonds et 5 passes au final) qui a scellé la victoire israélienne, infligeant au Real sa troisième défaite de la saison en six rencontres et descend à la 12e place ce jeudi matin. De son coté, le Maccabi retrouve le sourire après deux défaites (face à Barcelone et l’Olympiakos), décroche son deuxième succès et double l’ASVEL en bas de tableau (18e avec un bilan de 2 succès pour 4 revers). Lyon-Villeurbanne aura l’occasion de revenir dans les pas des joueurs d’Oded Kattash puisque les Rhodaniens accueillent ce jeudi soir dans leur LDLC Arena l’équipe de Dubaï.

https://twitter.com/EuroLeague/status/1981091789034704968

Maledon plus actif, Hoard plus heureux

Dans le duel des Français, Théo Maledon pour le Real a joué 19 minutes pour 11 points et une évaluation de 2, manquant toutefois un 3-points crucial dans le money-time. En face, Jaylen Hoard s’est montré plus discret (2 points,1 rebond et 5 fautes pour -3 d’évaluation en 16 minutes), sa pire performance cette saison, mais il a pu savourer le succès collectif du Maccabi porté par un grand Roman Sorkin (30 d’évaluation en 32 minutes).

