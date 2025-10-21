Recherche
EuroLeague

Les clubs israéliens rejoueront leurs matchs d’EuroLeague et EuroCup à domicile en Israël dès décembre

Israël - Les clubs israéliens engagés en EuroLeague et en EuroCup, rejoueront à domicile en fin d’année, si la situation sécuritaire en Israël le permet. L’ECA a validé ce retour symbolique, conséquence directe du récent cessez-le-feu au Moyen-Orient. Depuis 2023, ils disputaient leurs matchs à l’étranger.
00h00
Les clubs israéliens rejoueront leurs matchs d’EuroLeague et EuroCup à domicile en Israël dès décembre

Le Maccabi Tel Aviv pourra de nouveau jouer ses matchs à domicile devant son public, à partir de décembre

Crédit photo : Maccabi Tel Aviv Basketball

Contraints de délocaliser leurs rencontres en Serbie et en Bulgarie, les clubs israéliens du Maccabi Tel Aviv et l’Hapoel Tel-Aviv engagés en EuroLeague vont pouvoir rejouer devant leur public. Ce mardi, les 13 clubs actionnaires de l’Euroleague Commercial Assets (ECA) ont approuvé le retour des matchs à domicile en Israël à compter du 1er décembre 2025, à condition que le cessez-le-feu récemment signé entre Israël et la Palestine se maintienne.

Un retour sous conditions de sécurité

L’ECA, société organisatrice de l’EuroLeague, a approuvé la proposition d’un retour des matchs en Israël à compter du 1er décembre 2025 comme indiqué dans son communiqué :

« Les clubs membres d’EuroLeague Commercial Assets (CEA) se sont réunis mardi pour discuter de la situation actuelle en Israël et à Gaza, à la suite des initiatives de cessez-le-feu et de paix récemment annoncées. La réunion a également abordé la possibilité de ramener les matchs de l’EuroLeague et de l’EuroCup en Israël, après que des matchs ont été déplacés sur des sites neutres depuis octobre 2023. Après une délibération réfléchie, les clubs de la CEA se sont mis d’accord sur la proposition de fixer le 1er décembre 2025, comme date pour que les matchs reprennent en Israël. D’ici là, EuroLeague Basketball continuera à suivre attentivement les développements, à rester en contact étroit avec les autorités locales et étrangères, les équipes de visite et toutes les organisations concernées, y compris l’ELPA, l’EHCB et l’UEBO, et à veiller à ce que la sécurité et le bien-être de toutes les personnes impliquées restent la priorité absolue. L’EuroLeague  Basketball et ses clubs participants saluent le récent plan de paix avec optimisme et espoir. L’organisation réaffirme sa conviction dans le pouvoir du basketball de rassembler les gens et les communautés, et son engagement à contribuer à la paix à travers les valeurs communes du sport, du respect et de l’unité. »

Depuis octobre 2023, le Maccabi Tel-Aviv dispute ses matchs à domicile en Serbie à Belgrade, dans la salle Aleksandar Nikolic Hall, tandis que le Hapoel Tel-Aviv, pour sa première saison dans la compétition reine, évoluait à Sofia, à l’Arena 8888. Cette situation, conséquence directe du conflit entre Israël et le Hamas, touchait également le club de l’Hapoel Jérusalem engagé en EuroCup, eux aussi contraints à l’exil et qui va pouvoir reprendre possession de sa Jerusalem Payis Arena.

L’ASVEL première concernée par le retour

Selon le calendrier, l’ASVEL sera la première équipe à se rendre en Israël, avec un déplacement sur le parquet de l’Hapoël le 4 décembre, puis sur celui du Maccabi le 11 décembre. Ces matchs marqueront donc la réouverture symbolique du Shlomo Group Arena (3 500 places) et de la Menora Mivtachim Arena (10 000 places) au public européen, après plus de douze mois sans rencontres continentales sur le sol israélien.

Le Maccabi Tel-Aviv retrouve son public
Le Maccabi Tel-Aviv retrouve son public (photo : Maccabi Tel-Aviv)

Sur le plan sportif, les deux clubs israéliens connaissent des trajectoires opposées : l’Hapoel Tel-Aviv de l’ancien Parisien Collin Malcolm réalise un début de saison canon (4 victoires – 1 défaite, co-leader avec le Panathinaïkos), tandis que le Maccabi Tel-Aviv de Jaylen Hoard connaît davantage de difficultés (1 victoire – 4 défaites, à égalité avec l’ASVEL).

L’Hapoel Tel-Aviv de retour à la maison, va pouvoir compter sur ses fans (photo : Hapoel Tel Aviv BC)
