Cholet seul en tête, Le Mans inflige sa première défaite à Bourg, Strasbourg enchaîne et Limoges toujours fanny

David Simonovic peut avoir le sourire, son équipe du Mans a fait tomber Bourg, invaincu jusqu’alors
Crédit photo : Mans Sarthe Basket
Retour sur cette 4e journée de championnat d’Espoirs Elite. Cholet seul en tête, la barre des 100 points pour Le Portel. Grosse performance de Monaco sur le parquet de Lyon-Villeurbanne et défaite frustrante pour Bourg-en-Bresse, la première de la saison pour les Espoirs de la JL.
Cholet domine Chalon pendant que Bourg tombe au Mans
Et de 4 pour les Espoirs de Cholet Basket qui restent invaincus en championnat après leur victoire 105 à 97 face à Chalon-sur-Saône. Aaron Towo-Nansi à la mène et Julien Wilamowski dans la raquette ont fait des gros dégâts (47 d’évaluation) pour décrocher ce 4e succès en 4 matchs. Pour l’Élan de Sohann Mendy (23 points en 27 minutes) c’est un coup d’arrêt après deux succès de rang.
Cholet est donc désormais seul en tête du championnat Espoirs ELITE puisque l’autre équipe invaincue avant cette journée, la JL Bourg, a perdu de peu sur le parquet du Mans Sarthe Basket (MSB). Les Sarthois ont mené la rencontre de bout en bout, comptant jusqu’à 20 points d’avance à deux reprises. Malgré le retour de la JL Bourg en fin de match, le MSB a su garder la tête froide pour s’imposer avec un grand David Simonovic près du cercle (30 points à 8/10 aux tirs). Le Mans enchaine un 3e succès consécutif, comme Strasbourg.
La SIG est aussi en pleine forme. Les jeunes Strasbourgeois ont livré une prestation de haut vol pour venir à bout de Nanterre 92 sur le score de 85 à 79. Au coude à coude pendant trois quart-temps (62-59), les locaux ont su faire la différence dans le dernier acte pour s’imposer de 6 points. Avec un collectif bien en place de 4 joueurs à plus de 10 points dont un Jahel Trefle déterminant en fin de rencontre avec un alley-opp spectaculaire, Strasbourg a battu une formation francilienne porté par un Maïdy Douglas XXL (32 d’évaluation en 30 minutes).
Outre Bourg, Le Mans et Strasbourg, la JDA présente un bilan de trois victoires en quatre matches. Les Espoirs bourguignons s’imposent à l’Adidas Arena face aux jeunes du Paris Basketball (72-84) avec un excellent Tom Audry, qui a terminé en double-double (23 points et 10 passes pour 32 d’évaluation). Les joueurs d’Elise Prodhomme retrouve le chemin du succès après leur revers contre Cholet.
En ouverture de cette 4e journée de championnat, et deux jours avant de battre Boulazac en match avancé avec un énorme Louka Letailleur, Gravelines-Dunkerque est allé chercher un précieux succès sur le parquet de Saint-Quentin (63-75). Un BCM autoritaire aux rebonds (49 prises à 35), il y avait un gros duel dans la raquette entre Axel Villain (18 points et 13 rebonds) et le Portelois Djiguiba Traoré (16 points et 11 rebonds). C’est la 3e défaite de suite pour le SQBB.
Autre outsider cette saison en Espoirs, l’AS Monaco a retrouvé le succès, sans souci majeur, à l’occasion de sa rencontre à Villeurbanne chez l’ASVEL. Dans un match dominé de bout en bout, la Roca Team s’impose à l’extérieur (68-91) avec 5 joueurs à plus de 10 d’évaluation. Précis à longue distance (13/25) et contrôlant le rebond (59 prises), l’ASM de Zakaria Mechergui (24 d’évaluation) a retrouvé le chemin de la victoire après 2 défaites. De quoi équilibre son bilan à 2-2. L’ASVEL présente le même ratio mais avec une dynamique différente, puisqu’ils viennent de signer 2 défaites sur ses 2 derniers matchs.
Dans le bas de tableau, Le Portel a signé son premier succès de la saison 2025-2026. Un gros début (30 à 18) et une fin du même calibre (27-20) ont permis à l’ESSM de distancer Boulazac pour s’imposer 102 à 75 en ayant remporté les quatre quart-temps. A l’intérieur, Alim Bekhouche a été très propre avec ses 21 points à 7/8 aux tirs pour 29 d’évaluation en 30 minutes. Son coéquipier Kylian Mpete a alimenté la marque au scoring avec ses 29 points. Une soirée sans en face pour le BBD où seul Quentin Bonneau a dépassé la barre des 10 d’évaluation (12). Le Portel (1-3) est 13e et Boulazac (1-4) 15e au classement.
Dans un autre duel de bas de tableau, Nancy a décroché sa première victoire de la saison face à Limoges, la lanterne rouge (73 à 63). Le meneur de jeu Théo Chaney a été très bon avec ses 27 points, 6 rebonds et 4 passes décisives pour 29 d’évaluation en 38 minutes et Adrien Chammartin a compilé un joli double double à ses cotés (15 points et 15 rebonds). Le CSP (0-4) n’a toujours pas ouvert son compteur de victoire cette année et occupe donc seul la dernière place (16e).
Commentaires