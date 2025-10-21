Cholet seul en tête, Le Mans inflige sa première défaite à Bourg, Strasbourg enchaîne et Limoges toujours fanny

Retour sur cette 4e journée de championnat d’Espoirs Elite. Cholet seul en tête, la barre des 100 points pour Le Portel. Grosse performance de Monaco sur le parquet de Lyon-Villeurbanne et défaite frustrante pour Bourg-en-Bresse, la première de la saison pour les Espoirs de la JL.

Cholet domine Chalon pendant que Bourg tombe au Mans

Et de 4 pour les Espoirs de Cholet Basket qui restent invaincus en championnat après leur victoire 105 à 97 face à Chalon-sur-Saône. Aaron Towo-Nansi à la mène et Julien Wilamowski dans la raquette ont fait des gros dégâts (47 d’évaluation) pour décrocher ce 4e succès en 4 matchs. Pour l’Élan de Sohann Mendy (23 points en 27 minutes) c’est un coup d’arrêt après deux succès de rang.

Cholet est donc désormais seul en tête du championnat Espoirs ELITE puisque l’autre équipe invaincue avant cette journée, la JL Bourg, a perdu de peu sur le parquet du Mans Sarthe Basket (MSB). Les Sarthois ont mené la rencontre de bout en bout, comptant jusqu’à 20 points d’avance à deux reprises. Malgré le retour de la JL Bourg en fin de match, le MSB a su garder la tête froide pour s’imposer avec un grand David Simonovic près du cercle (30 points à 8/10 aux tirs). Le Mans enchaine un 3e succès consécutif, comme Strasbourg.

La SIG est aussi en pleine forme. Les jeunes Strasbourgeois ont livré une prestation de haut vol pour venir à bout de Nanterre 92 sur le score de 85 à 79. Au coude à coude pendant trois quart-temps (62-59), les locaux ont su faire la différence dans le dernier acte pour s’imposer de 6 points. Avec un collectif bien en place de 4 joueurs à plus de 10 points dont un Jahel Trefle déterminant en fin de rencontre avec un alley-opp spectaculaire, Strasbourg a battu une formation francilienne porté par un Maïdy Douglas XXL (32 d’évaluation en 30 minutes).

Outre Bourg, Le Mans et Strasbourg, la JDA présente un bilan de trois victoires en quatre matches. Les Espoirs bourguignons s’imposent à l’Adidas Arena face aux jeunes du Paris Basketball (72-84) avec un excellent Tom Audry, qui a terminé en double-double (23 points et 10 passes pour 32 d’évaluation). Les joueurs d’Elise Prodhomme retrouve le chemin du succès après leur revers contre Cholet.