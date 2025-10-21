77% de réussite à 3-points, Nicolas Lang presque parfait derrière l’arc pour démarrer la saison

Recherche
Betclic Élite

Nicolas Lang manque très peu la cible à 3-points sur ce début de saison

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Nicolas Lang (1,96 m, 35 ans) n’a pas perdu la main. Le capitaine du Limoges CSP, déjà meilleur marqueur à 3-points de l’histoire de la Ligue Nationale de Basket, réalise un début de saison canon derrière l’arc. Auteur d’un impressionnant 10/13 sur ses trois matchs disputés, le shooteur alsacien confirme qu’il reste l’une des références absolues du tir extérieur en Betclic ELITE.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Nicolas Lang.jpg
Nicolas LANG
Poste(s): Arrière / Ailier
Taille: 196 cm
Âge: 35 ans (01/05/1990)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
13,5
#23
REB
1,5
#135
PD
3,5
#32

Un début de saison surréaliste derrière l’arc

Gêné par les fautes lors de la première journée face à Bourg (1/1 à 3-points en 17 minutes), Nicolas Lang a retrouvé tout son rythme dès la 3e journée avec un retentissant 5/7 à Nanterre. Samedi dernier, à Nancy, il n’a pas quitté le terrain et a conclu à 4/5. Bilan : 77% de réussite et déjà 10 paniers primés inscrits cette saison.

Pour rappel, il avait entre temps manqué la réception de Dijon. Une absence qui n’a pas suffi à refroidir son adresse légendaire.

Une régularité d’élite depuis cinq ans

Ce démarrage ne doit rien au hasard. Depuis plusieurs saisons, Nicolas Lang se distingue par une constance rare au plus haut niveau : 42,3% de réussite à 3-points en 2024-2025 (toutes compétitions confondues), 43,6% en 2023-2024, 39,6% en 2022-2023, 41,4% en 2021-2022 et jusqu’à 47,3% en 2020-2021.

Joueur à la gestuelle épurée, le capitaine limougeaud incarne la rigueur et la précision, bien au-delà du simple rôle de shooteur. De quoi faire de lui une légende sur place.

Un leader historique du CSP

Arrivé à Limoges en 2019, l’Alsacien a franchi le cap des 220 matchs sous le maillot vert et blanc.

Véritable capitaine modèle, il continue d’écrire sa légende dans un CSP en reconstruction, tout en préparant déjà l’avenir avec le FC Mulhouse Basket, projet qu’il soutient dans sa ville natale.

