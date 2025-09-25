Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Nicolas Lang, un peu plus dans l’histoire du Limoges CSP

Nicolas Lang va disputer ce samedi son 222e match avec le Limoges CSP, égalant ainsi Stéphane Ostrowski. Le shooteur rejoint une autre légende du club et s’inscrit un peu plus dans son histoire.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nicolas Lang, un peu plus dans l’histoire du Limoges CSP

Nicolas Lang en présaison avec le Limoges CSP, son club depuis 2019

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Samedi soir, face à Bourg-en-Bresse, Nicolas Lang (1,96 m, 35 ans) va franchir un nouveau cap symbolique avec le Limoges CSP. L’arrière/ailier international français disputera son 222e match sous le maillot vert. Il rejoint ainsi Stéphane Ostrowski, référence absolue de l’histoire du club, en tant que deuxième joueur le plus capé de l’histoire limougeaude.

Nicolas Lang, joueur emblématique du CSP

Arrivé en 2019 au Limoges CSP, Nicolas Lang va entamer sa 7e saison consécutive dans le club. Toujours capitaine, il incarne la stabilité et la fidélité à l’institution. Ce match contre Bourg-en-Bresse marquera aussi sa 18e saison professionnelle en Betclic ÉLITE et son 513e match disputé dans le championnat de France.

Un parcours qui force le respect

Avant de s’ancrer durablement à Beaublanc, Nicolas Lang a porté les couleurs de Chalon-sur-Saône, Strasbourg ou encore l’ASVEL et le Paris-Levallois. Mais c’est bien avec le CSP qu’il a construit l’essentiel de sa légende, devenant au fil des saisons un cadre incontournable du vestiaire et un relais sur le terrain. Sa longévité et son implication l’ont fait entrer dans le cœur des supporters limougeauds.

Derrière Ostrowski, cap vers le sommet

Avec ce 222e match, Lang rejoint Ostrowski. Seul un autre joueur le devance encore dans l’histoire des capes limougeaudes. L’arrière du CSP pourrait donc, dès cette saison, s’emparer seul de la deuxième place et viser, à terme, la première marche de ce classement symbolique. Une manière de laisser une empreinte durable dans un club historique du basket français. Joueur du club entre 1978 et 1996, Richard Dacoury reste forcément le n°1.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Limoges
Limoges
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Nicolas Lang en présaison avec le Limoges CSP, son club depuis 2019
Betclic ELITE
00h00Nicolas Lang, un peu plus dans l’histoire du Limoges CSP
Zacharie Risacher a présenté sa salle d'entraînement
NBA
00h00Zaccharie Risacher inaugure « Rizak’s », sa salle d’entraînement à Lyon
Zacharie Perrin a débuté sa saison avec Hambourg
À l’étranger
00h00Première réussie de Zacharie Perrin avec Hambourg, malgré l’élimination en Coupe
Ivan Ramljak va manquer les prochains matches de Poitiers
ELITE 2
00h00Poitiers perd un nouveau cadre sur ce début de saison
Evan Fournier et Mathias Lessort sont les deux Français dans le Top 10 des plus gros salaires d'EuroLeague
EuroLeague
00h00Evan Fournier et Mathias Lessort dans le Top 10 des plus gros salaires de l’EuroLeague 2025-2026
Mikael Jantunen a réussi ses débuts avec le Fenerbahçe
À l’étranger
00h00Mikael Jantunen brille pour ses débuts avec le Fenerbahçe, qui remporte la SuperCup turque 2025
EuroLeague Féminine
00h00Bourges terrasse Vilnius et jouera bien l’EuroLeague cette saison !
Présaison
00h00Pauline Astier cartonne avec Prague avant d’affronter Villeneuve-d’Ascq en SuperCoupe
Basketball Champions League
00h00Incroyable performance de Chalon, qui s’offre Murcie et se qualifie pour la Champions League !
G League
00h00Bryan George quitte le staff des Atlanta Hawks pour une promotion en G-League
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Mené par le phénomène Nathan Soliman, le Pôle France est invité à un tournoi NBA
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes débarque aux Cleveland Cavaliers
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ouvre la porte à une signature en Europe !
NBA
00h00LeBron James brise le mythe : pourquoi sa fortune est loin du milliard annoncé par Google
Pacôme Dadiet va-t-il rester chez les New York Knicks ?
NBA
00h00Pacôme Dadiet, possible monnaie d’échange pour les Knicks
Betclic ELITE
00h00ITW – Tony Snell, de la NBA à Boulazac : « C’est comme un second souffle dans ma vie »
Kevin Durant veut aller chercher une médaille d'or à domicile
NBA
00h00Kevin Durant vise les Jeux olympiques 2028 pour une cinquième médaille d’or
NBA
00h00Trop de promesses, pas encore de consécration : le retour frustrant des Knicks au sommet
Mohamed Diawara avec New York à la Summer League
NBA
00h00Mohamed Diawara devrait bien signer son contrat rookie avec les Knicks
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
1 / 0