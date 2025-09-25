Nicolas Lang, un peu plus dans l’histoire du Limoges CSP

Samedi soir, face à Bourg-en-Bresse, Nicolas Lang (1,96 m, 35 ans) va franchir un nouveau cap symbolique avec le Limoges CSP. L’arrière/ailier international français disputera son 222e match sous le maillot vert. Il rejoint ainsi Stéphane Ostrowski, référence absolue de l’histoire du club, en tant que deuxième joueur le plus capé de l’histoire limougeaude.

Nicolas Lang, joueur emblématique du CSP

Arrivé en 2019 au Limoges CSP, Nicolas Lang va entamer sa 7e saison consécutive dans le club. Toujours capitaine, il incarne la stabilité et la fidélité à l’institution. Ce match contre Bourg-en-Bresse marquera aussi sa 18e saison professionnelle en Betclic ÉLITE et son 513e match disputé dans le championnat de France.

Nicolas Lang, un peu plus dans la légende du @limogescsp 👑 Ce samedi, face à Bourg-En-Bresse, Nicolas Lang disputera son 222e match sous le maillot Limougeaud. Il deviendra à égalité avec @StephOstrowski1, une autre légende du club, le 2ème joueur le plus capé de l'histoire du… pic.twitter.com/eHwEr5hcOt — Limoges CSP (@limogescsp) September 25, 2025

Un parcours qui force le respect

Avant de s’ancrer durablement à Beaublanc, Nicolas Lang a porté les couleurs de Chalon-sur-Saône, Strasbourg ou encore l’ASVEL et le Paris-Levallois. Mais c’est bien avec le CSP qu’il a construit l’essentiel de sa légende, devenant au fil des saisons un cadre incontournable du vestiaire et un relais sur le terrain. Sa longévité et son implication l’ont fait entrer dans le cœur des supporters limougeauds.

Derrière Ostrowski, cap vers le sommet

Avec ce 222e match, Lang rejoint Ostrowski. Seul un autre joueur le devance encore dans l’histoire des capes limougeaudes. L’arrière du CSP pourrait donc, dès cette saison, s’emparer seul de la deuxième place et viser, à terme, la première marche de ce classement symbolique. Une manière de laisser une empreinte durable dans un club historique du basket français. Joueur du club entre 1978 et 1996, Richard Dacoury reste forcément le n°1.