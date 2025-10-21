Mohamed Diawara sous contrat garanti New York Knicks : une bonne nouvelle financière pour Cholet et Paris

Mohamed Diawara, passé professionnel au Paris Basketball avant de jouer à Cholet Basket en 2024-2025, a officiellement signé un contrat garanti d’un an avec les New York Knicks. Une étape importante pour le jeune ailier français, drafté en 51e position en juin dernier, et une bonne opération financière pour ses deux anciens clubs, qui vont bénéficier de l’indemnité prévue par la NBA pour les joueurs encore sous contrat en Europe.

Cholet et Paris récompensés par la NBA

Si Mohamed Diawara n’a pas été formé dans les Mauges, Cholet Basket se réjouit tout de même de sa signature. L’ancien international U20 français était encore sous contrat avec le club, ce qui oblige la NBA à verser une compensation financière.

Le montant total, partagé entre Cholet et Paris, s’élève à environ 200 000 dollars, soit près de 86 000 euros par club. « Nous n’avions pas budgété cette rentrée, car nous n’avions pas de certitude sur l’avenir en NBA de Mohamed. Mais c’est évidemment bienvenu », confie Guillaume Costentin, le directeur sportif de Cholet Basket, dans Le Courrier de l’Ouest.

Mohamed Diawara aux Knicks, une bonne nouvelle pour le joueur et… pour Cholet Basket

via @courrierouest https://t.co/6rL6UrsMBx — Pierre-Yves Croix (@pycroix) October 21, 2025

Un nouveau Français chez les Knicks

À 20 ans, Mohamed Diawara poursuit donc sa progression. Après une saison pleine sous les ordres de Fabrice Lefrançois (5,8 points et 3,1 rebonds en 20 minutes), il a convaincu le staff new-yorkais lors de la pré-saison par son activité défensive et sa polyvalence. Il rejoint une rotation qui compte déjà deux autres Français : Guerschon Yabusele et Pacôme Dadiet.

Cette signature fait de Diawara le neuvième joueur passé par Cholet Basket à évoluer en NBA, après Rudy Gobert, Antoine Rigaudeau, Rodrigue Beaubois, Nando De Colo, Kévin Séraphin, Mickaël Gelabale, Killian Hayes et Tidjane Salaün.