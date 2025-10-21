Recherche
Betclic Élite

Mohamed Diawara sous contrat garanti New York Knicks : une bonne nouvelle financière pour Cholet et Paris

Betlcic ELITE - Grâce à la signature de Mohamed Diawara avec les New York Knicks, Cholet Basket et le Paris Basketball vont toucher une indemnité d’environ 100 000 dollars chacun. Le jeune ailier, passé par Cholet la saison dernière, devient le neuvième joueur ayant porté le maillot du club à rejoindre la NBA.
00h00
Mohamed Diawara sous contrat garanti New York Knicks : une bonne nouvelle financière pour Cholet et Paris

Comme Cholet, le Paris Basketball va récupérer environ 86 000 euros grâce à la signature de Mohamed Diawara, ici en 2023 à Lille, aux New York Knicks

Crédit photo : Antoine Bodelet

Mohamed Diawara, passé professionnel au Paris Basketball avant de jouer à Cholet Basket en 2024-2025, a officiellement signé un contrat garanti d’un an avec les New York Knicks. Une étape importante pour le jeune ailier français, drafté en 51e position en juin dernier, et une bonne opération financière pour ses deux anciens clubs, qui vont bénéficier de l’indemnité prévue par la NBA pour les joueurs encore sous contrat en Europe.

Cholet et Paris récompensés par la NBA

Si Mohamed Diawara n’a pas été formé dans les Mauges, Cholet Basket se réjouit tout de même de sa signature. L’ancien international U20 français était encore sous contrat avec le club, ce qui oblige la NBA à verser une compensation financière.

Le montant total, partagé entre Cholet et Paris, s’élève à environ 200 000 dollars, soit près de 86 000 euros par club. « Nous n’avions pas budgété cette rentrée, car nous n’avions pas de certitude sur l’avenir en NBA de Mohamed. Mais c’est évidemment bienvenu », confie Guillaume Costentin, le directeur sportif de Cholet Basket, dans Le Courrier de l’Ouest.

Un nouveau Français chez les Knicks

À 20 ans, Mohamed Diawara poursuit donc sa progression. Après une saison pleine sous les ordres de Fabrice Lefrançois (5,8 points et 3,1 rebonds en 20 minutes), il a convaincu le staff new-yorkais lors de la pré-saison par son activité défensive et sa polyvalence. Il rejoint une rotation qui compte déjà deux autres Français : Guerschon Yabusele et Pacôme Dadiet.

Cette signature fait de Diawara le neuvième joueur passé par Cholet Basket à évoluer en NBA, après Rudy Gobert, Antoine Rigaudeau, Rodrigue Beaubois, Nando De Colo, Kévin Séraphin, Mickaël Gelabale, Killian Hayes et Tidjane Salaün.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

