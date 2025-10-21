Recherche
Betclic Élite

On connaît la durée de l’absence d’Edwin Jackson (ASVEL), blessé au talon

Betclic ELITE - Touché au talon gauche face à la Virtus Bologne, Edwin Jackson ne souffre que d’une bursite. L’arrière de l’ASVEL devrait être éloigné des parquets moins d’une semaine, selon Le Progrès.
00h00
Edwin Jackson est blessé au talon

Crédit photo : Infinity Nine Media / Ilan Allouche

Victime d’une douleur au talon gauche le 17 octobre dernier contre la Virtus Bologne (83-90), Edwin Jackson (1,90 m, 36 ans) a manqué la rencontre de Betclic ELITE face à Monaco (98-102). L’arrière de l’ASVEL a passé une échographie ce lundi matin, dont les résultats se sont révélés rassurants, rapporte Le Progrès.

Une bursite douloureuse mais sans gravité

Le diagnostic fait état d’une bursite sévère, douloureuse mais sans conséquence majeure. L’ancien joueur de Barcelone et de l’Estudiantes Madrid ne sera donc pas éloigné des terrains plus d’une semaine. Le staff villeurbannais préfère toutefois ne prendre aucun risque avec l’un de ses cadres.

Deux matches manqués avant un retour attendu

Edwin Jackson manquera logiquement le prochain match d’EuroLeague contre le Dubaï Basketball Club, ce jeudi à 19h30 à la LDLC Arena, ainsi que le déplacement de samedi à Nanterre en Betclic ELITE. Son retour est espéré pour la semaine suivante, si la douleur s’estompe comme prévu.

