Le Zalgiris Kaunas explose son budget record !

Le Zalgiris Kaunas de Sylvain Francisco a frappé un grand coup dès son entrée en EuroLeague 2025-2026. En allant s’imposer à Monaco (84-89), les champions de Lituanie ont rappelé qu’ils restent une puissance respectée du continent. Et ce, alors même que leur président Paulius Jankunas et leur directeur général Gediminas Navickas ont annoncé un budget record pour cette saison : 21,7 millions d’euros, dont 14,4 millions destinés aux salaires des joueurs et du staff.

Un budget en forte progression

Ce budget bat largement le précédent record du club (17,7 millions d’euros en 2024-2025, dont 11,7 millions pour les salaires). En l’espace de cinq ans, les finances du Zalgiris ont plus que doublé, passant de 9,7 millions en 2020-2021 à ce sommet historique.

Pour cette saison, le club prévoit de générer 18,8 millions d’euros de revenus, preuve de sa solidité économique. La Zalgirio Arena, toujours pleine, et le soutien massif du public lituanien y contribuent grandement.

Un effectif ambitieux autour de Francisco

Durant l’intersaison, le Zalgiris a certes changé de coach mais a aussi misé sur la continuité en conservant l’essentiel de son noyau, dont le Français Sylvain Francisco, prolongé jusqu’en 2027. Les dirigeants ont également ajouté des recrues de poids : Nigel Williams-Goss et Moses Wright (ex-Olympiakos), deux anciens Parisiens Dustin Sleva (ex-Besiktas) et Maodo Lô ainsi que le jeune international lituanien Azuolas Tubelis, arrivé du rival Rytas Vilnius.

Le Zalgiris vise les playoffs

Avec un tel budget et un effectif compétitif, Kaunas affiche clairement ses ambitions : ne plus être seulement un trouble-fête, mais viser une place régulière en playoffs de l’EuroLeague. Leur prochain rendez-vous face au Fenerbahce, ce vendredi soir en Lituanie, sera un nouveau test grandeur nature.