Derrière un phénoménal Zac Seljaas, l’ASVEL ouvre aussi son compteur !

L’ASVEL avait raté une belle opportunité lors de la première journée, dans un money-time raté contre Valence (77-80). Cette fois, la leçon a été retenue. Même si elle a souffert en première période par une équipe de Baskonia tout feu tout flamme, l’équipe villeurbannaise a bien réagi en fin de deuxième quart-temps et dans le troisième. Titulaire, la recrue au poste 4 Zac Seljaas a mis le feu à la LDLC Arena avec ses 3-points en première intention (23 points à 5/6 de loin au final). Les Villeurbannais ont globalement été très bons au large, et plus en difficulté à l’intérieur. Malgré une nouvelle frayeur en fin de match, ils s’adjugent une victoire de 7 points, après un dernier step-back à 3-points typique de Melvin Ajinça pour sécuriser le résultat à 12 secondes du terme. Ils ouvrent ainsi leur compteur en EuroLeague.

« C’est une super sensation d’aller chercher une victoire ici, à la maison, devant les fans et leur énergie. C’est une première victoire et il faut construire dessus… Les fans nous mettent dans le match, on se nourrit de leur énergie. Ça nous aide à être plus forts, à avoir confiance en notre basket. On se repose sur eux. C’est important de les motiver… J’espère commencer une mode des coupes mulets ici ! » Zac Seljaas au micro de l’EuroLeague après la rencontre

