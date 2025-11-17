Cholet Basket chute pour la première fois de la saison en Espoirs ELITE

La série parfaite de Cholet Basket en Espoirs ELITE a pris fin ce samedi. Les joueurs U21 de CB, leaders et jusque-là invaincus cette saison, ont été surpris à la Meilleraie par une équipe de Nanterre portée par le duo Karl Djopmo Komguep (1,97 m, 19 ans) – Maïdy Douglas (1,94 m, 18 ans). Une première alerte pour Cholet Basket, qui voit désormais revenir plusieurs équipes à une victoire.

Les Choletais craquent après un départ idéal

Le début de match laissait pourtant penser que le CB allait poursuivre sa dynamique. Après dix minutes très abouties (28-17), Aaron Towo-Nansi (11 points à 5/7, 3 passes décisives et 6 balles perdues en 24 minutes, +/- de -24) et ses partenaires ont progressivement perdu le fil, dominés au rebond et en manque d’adresse extérieure.

Cette baisse de régime a rappelé la défaite des pros la veille contre Nanterre. Malgré un retour au score à la fin du troisième quart-temps (66-66), les Choletais ont explosé dans les dix dernières minutes, encaissant un sévère 27 à 13.

Nos Espoirs s'imposent aujourd'hui à Cholet et font donc chuter les leaders pour la première fois cette saison ! 💪 Nos jeunes Nanterriens se placent à la 5e place du classement avec 6v-2d à seulement une longueur de leur adversaire du soir. 📈 pic.twitter.com/PTcQNwpDR4 — Nanterre 92 (@Nanterre92) November 15, 2025

Une réaction attendue après un avertissement clair

Pour Régis Boissié, ce revers doit servir de piqûre de rappel. L’entraîneur ne s’est pas dérobé après la rencontre, pointant dans Ouest-France le talent individuel adverse et le manque d’énergie de ses joueurs.

« On a bien démarré le match, mais ensuite, on a été impacté par le talent individuel de cette équipe de Nanterre et on n’a pas eu l’énergie suffisante pour réagir. Sur ce match, il y avait une classe d’écart. On va redescendre sur terre et regagner un peu en humilité, parce qu’on n’a pas ce genre de talent individuel dans notre équipe et on l’avait peut-être un peu oublié. On a d’autres talents, mais pas ceux-là. »

Un classement totalement resserré

Cette défaite permet à Nanterre de revenir à une longueur de Cholet, tout comme l’ASVEL, Strasbourg, Monaco et Dijon, tous victorieux ce week-end.

Le CB reste leader, mais la saison s’annonce bien plus disputée que son début tonitruant pouvait le laisser penser.

Maïdy Douglas, calibre MVP

Ce choc entre Nanterre et Cholet a aussi confirmé l’excellent début de saison de Maïdy Douglas, qui est le meilleur marqueur (23,9 points par match) et n°1 à l’évaluation (23,6) du championnat. Arrivée de l’ESSM Le Portel à l’intersaison, ce poste 2/1 originaire de Champigny-sur-Marne a cumulé 25 points à 7/17 aux tirs, 3 rebonds, 5 passes décisives et 7 fautes provoquées en 35 minutes. Plus tôt la semaine dernière, il avait marqué 10 points en Coupe de France pour son retour au Portel. A ses côtés, Karl Djopmo Komguep a ajouté 27 points à 11/20, 6 rebonds et 3 passes décisives en 30 minutes alors que le meilleur rebondeur du championnat (9,5 prises par rencontre) Youssouf Yatabare a complété ce Big 3 avec 17 points à 6/10 et 9 rebonds en 29 minutes.