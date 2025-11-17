Recherche
À l’étranger

Sekou Doumbouya paraphe son match référence (42 d’évaluation) au Japon avec un game-winner !

Japon - Sekou Doumbouya a éclaboussé le parquet du Koshigaya City Stadium de son talent, guidant Koshigaya Alphas vers une victoire précieuse contre San-en Neophoenix grâce notamment à un tir à 3 points décisif en toute fin de rencontre.
|
00h00
Résumé
Écouter
Sekou Doumbouya paraphe son match référence (42 d’évaluation) au Japon avec un game-winner !

Tout vas bien pour Sekou Doumbouya au Japon en compagnie de son coéquipier Anthony Clemmons

Crédit photo : koshigaya-alphas

Dans une saison où Sekou Doumbouya (2,06 m, 24 ans) confirme semaine après semaine sa montée en puissance au Japon, l’ancien joueur NBA a signé ce week-end son match le plus abouti depuis son arrivée chez les Koshigaya Alphas. Opposé aux San-en Neophoenix, il a porté son équipe pour arracher un succès important dans la conférence Est.

PROFIL JOUEUR
Sekou DOUMBOUYA
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 206 cm
Âge: 24 ans (23/12/2000)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
logo guinee.jpg
Stats 2024-2025 / Liga Endesa
PTS
11,3
#40
REB
4,5
#35
PD
0,8
#170

Koshigaya porté par un Sekou Doumbouya monumental

En 29 minutes, l’ailier-fort a réalisé une performance majuscule : 32 points, 12 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions, pour une évaluation de 42. De quoi enthousiasmer les 3 825 spectateurs du Koshigaya City Stadium, et surtout offrir la victoire 83-80 grâce à un game winner longue distance dans les dernières secondes.

Un tir qui a fait basculer la rencontre mais aussi qui confirme la forme ascendante du natif de Conakry, plus responsabilisé que jamais dans le dispositif des Alphas.

Un nouveau record personnel cette saison

Le 42 d’évaluation de Sekou Doumbouya constitue son record cette saison au Japon, dépassant les 36 enregistrés le 5 novembre contre Kawasaki (76-65).

Sur l’ensemble de l’exercice, il tourne désormais à 20,6 points, 8,6 rebonds et 2 passes décisives pour 22,8 d’évaluation en 29 minutes sur 18 matchs. L’ancien joueur de Poitiers, Limoges et Roanne est le leader statistique de son équipe.

Un rôle central dans un collectif qui monte en régime

Koshigaya, 6e de la conférence Est (8 victoires, 10 défaites), s’appuie largement sur ses performances pour rester dans la course aux playoffs. Le prochain rendez-vous est fixé au 6 décembre sur le parquet de Nagasaki, actuel leader de la conférence Ouest, un test grandeur nature pour Doumbouya et ses coéquipiers.

Un succès spectaculaire qui marque la saison

Pour Sekou Doumbouya, ce match référence valide ses progrès et son adaptation à la Japan B1.League. Son impact des deux côtés du terrain et sa capacité à faire basculer une rencontre vont désormais attirer encore un peu plus l’attention sur sa saison japonaise. Relancé en Europe en 2023-2024 par son passage à Roanne, il avait intégré la Liga Endesa du côté d’Andorre la saison passée. Productif individuellement sur place, il a suscité l’intérêt sur le marché asiatique, notamment au sein d’un championnat japonais en vogue, en grande partie en raison des salaires qu’il propose aux joueurs étrangers.

Japon
Japon
Suivre

Commentaires

