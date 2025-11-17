Recherche
LBWL

Championne d’Europe avec Tarbes, Geneviève Azens est décédée

Geneviève Azens, figure historique du Tarbes Gespe Bigorre, est décédée à 58 ans. Ancienne capitaine du TGB, elle avait mené le club au sacre européen en 1996.
00h00
Championne d'Europe avec Tarbes, Geneviève Azens est décédée

Geneviève Azens ici en bas à droite, lors du titre européen de Tarbes en 1996, est décédée

Crédit photo : Tarbes GB

Geneviève Azens, véritable symbole du Tarbes Gespe Bigorre durant les années 90, s’est éteinte dans la nuit de dimanche à lundi à l’âge de 58 ans annonce La Dépêche du Midi et La Nouvelle République des Pyrénées. Ancienne capitaine du TGB, Geneviève Azens restera associée au premier et unique sacre européen du club, décroché en 1996.

Geneviève Azens, la capitaine du grand TGB

Originaire de Bourréac, à côté de Lourdes (Hautes-Pyrénées), Geneviève Azens avait bâti son histoire avec le basket du Sud-Ouest. Passée par le centre de formation de Mirande, elle figurait dans l’équipe triple championne de France entre 1988 et 1990. Son faible temps de jeu la pousse cependant à rejoindre le TGB, alors en Nationale 2, à l’été 1990, un choix qui allait changer sa trajectoire sportive.

Dès la création du Tarbes Gespe Bigorre en 1993, elle s’impose comme l’un des piliers du groupe. Aux côtés de Nathalie Fourcade, elle devient la capitaine d’une équipe en pleine ascension et contribue à écrire plusieurs des plus belles pages du club.

Le sacre européen de 1996, son héritage : une aventure collective historique

Surnommée Speedy pour ses qualités de vitesse sur le parquet, Geneviève Azens incarne parfaitement l’esprit tarbais de cette époque. Sous la direction de Jean-Pierre Siutat puis Damien Leyrolles, le TGB vit une campagne européenne 1996 mémorable. Entourée notamment de Polina Tzekova et de l’internationale Corinne Benintendi, Geneviève Azens mène les Violettes jusqu’au titre en Coupe Ronchetti, l’EuroCup actuelle, en dominant les Siciliennes d’Alcamo en finale.

Un moment fondateur pour le club, qui reste à ce jour son unique trophée continental.

Un choc pour la famille du TGB

Son décès à 58 ans plonge le basket tarbais dans une profonde tristesse. Mariée à l’ancien rugbyman Benoît Ghisleni, Geneviève Azens laisse derrière elle une empreinte indélébile, marquée par son engagement, son leadership et son attachement au TGB.

La rédaction adresse ses sincères condoléances à sa famille et ses ses proches.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Tarbes
Tarbes
