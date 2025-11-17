Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Médias

Pro Basketball Manager 2026 sort ce lundi : la BCL et le cap des 10 000 ventes changent tout

Pro Basketball Manager 2026 sort ce lundi 17 novembre à 14h sur Steam, avec une grande nouveauté : la BCL fait son apparition, au moment où Pro Basketball Manager 2026 vient de passer un cap symbolique avec plus de 10 000 ventes et une croissance de 32 %.
|
00h00
Résumé
Écouter
Pro Basketball Manager 2026 sort ce lundi : la BCL et le cap des 10 000 ventes changent tout
Crédit photo : Pro Basketball Manager

Pro Basketball Manager 2026 sera disponible ce lundi 17 novembre à 14h sur Steam. Pour Victor Da Costa et Yoann Noblet, cette sortie a une saveur particulière : Pro Basketball Manager 2026 arrive après une édition 2025 qui a connu une hausse de 32 % des ventes et franchi pour la première fois la barre des 10 000 exemplaires (près de 11 000 au final). Une étape importante pour ce jeu de management basket indépendant, qui se professionnalise et accueille cette année sa première Coupe d’Europe officielle, la BCL (Basketball Champions League), en plus de nouvelles ligues comme la la SLB (ligue britannique), la Nouvelle-Zélande féminine ou la deuxième division de la Ligue adriatique féminine.

Pro Basketball Manager, de quelques CDs à Vichy aux 10 000 ventes

Au départ, l’histoire de Pro Basketball Manager ressemble à celle de beaucoup de projets passion : quelques CDs produits « maison », vendus au compte-gouttes via un site spécialisé, loin des standards des gros studios.

Plus de dix ans plus tard, l’édition 2025 a marqué un premier tournant. Les ventes ont largement progressé par rapport à la cuvée précédente et le jeu a passé la barre symbolique des 10 000 exemplaires vendus. Une progression qui a permis à Yoann Noblet de basculer à temps plein sur le projet et à l’équipe de fonctionner à deux quasiment toute l’année.

« Au global, c’est 32 % de plus », glisse Victor Da Costa, l’un des deux fondateurs, satisfait mais lucide sur le chemin restant à parcourir.

 

Pro Basketball Manager 2025, le déclic avant le saut européen

Pro Basketball Manager 2025 avait déjà posé des bases solides : plus de 90 championnats jouables, la Betclic ELITE et l’ÉLITE 2 sous licence officielle, une gestion des infrastructures renforcée.

Surtout, cette édition 2025 a offert une crédibilité supplémentaire auprès des ligues et des institutions. C’est sur ce socle que Pro Basketball Manager 2026 vient se greffer, avec une nouveauté qui change d’échelle : l’arrivée de la BCL.

Pro Basketball Manager 2026 : la BCL comme symbole d’un nouveau cap

L’intégration de la BCL dans Pro Basketball Manager 2026 est la grande nouveauté de cette édition. Une avancée obtenue après un long travail, loin d’un accord bouclé en quelques mois.

« Ça fait plus de trois ans qu’on est en discussion », expliquent-ils. « La BCL a toujours été intéressée, mais comme c’était quelque chose de nouveau, il fallait un cadre légal strict avant toute chose. D’où la longue mise en route initiale. »

Les rencontres en visio ont finalement laissé place à un échange décisif : « On s’est finalement vus à Athènes, au Final Four. Ça a beaucoup compté après trois ans de discussions à distance. »

Le duo tient à souligner la qualité des relations : « Toutes les personnes impliquées à la BCL sont vraiment géniales, super sympas et abordables. Presque incroyable vraiment, on n’a pas eu l’impression de faire du business du tout avec eux. »

LIRE AUSSI

Ce que change la BCL dans Pro Basketball Manager 2026

Pour la première fois, les joueurs pourront disputer une Coupe d’Europe sous licence officielle. La BCL arrive avec son identité, son format, ses affiches internationales et tout ce que cela implique : gestion de la fatigue, rotations, déplacements, intensité supplémentaire.

Cette intégration ouvre également de nouvelles perspectives pour les futures éditions, notamment grâce au réseau et au soutien de la BCL auprès de plusieurs ligues nationales.

Concrètement, Pro Basketball Manager 2026 propose désormais une vraie campagne BCL :

  • Une Coupe d’Europe officielle, avec la marque BCL et son format dédié.

  • Des affiches internationales qui viennent s’ajouter au calendrier national.

  • La gestion de la fatigue, des déplacements et des rotations sur deux fronts.

De nouvelles ligues, du réalisme et des outils pour les coachs virtuels

Au-delà de la BCL, Pro Basketball Manager 2026 continue d’élargir son horizon. L’édition 2026 ajoute notamment la SLB (ligue britannique), la Nouvelle-Zélande féminine et la deuxième division de la Ligue adriatique féminine. Mais surtout, le binôme est parvenu à prolonger l’aventure avec les nombreuses ligues déjà sous licence : en France bien sûr (Betclic ELITE et ELITE 2), en Belgique avec la BNXT Ligue (ligue avec les Pays-Bas) et ailleurs en Europe avec la Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (Turquie), la Betsafe-LKL (Lituanie), la Kooperativa NBL (Tchéquie), pour ne citer qu’eux.

« On signe souvent des contrats de trois ans, et Yoann a dû re-signer beaucoup de ligues. Cette année, on a réussi à tout conserver, ce qui n’était pas gagné », explique Victor.

Négociations, IA et “travail de l’ombre”

Côté gameplay, l’équipe insiste sur un travail de fond moins visible au premier abord, mais essentiel pour les joueurs qui enchaînent les saisons :

  • IA de recrutement améliorée pour les clubs adverses ;

  • Résultats, scores et statistiques plus cohérents sur la durée ;

  • Nouvelles possibilités de négociations, notamment pour faire partir un joueur.

« On a passé beaucoup de temps sur le travail de l’ombre. Ça se voit quand tu joues 10, 15, 20 heures : tu commences à voir des changements, les équipes adverses recrutent mieux, les résultats sont plus réels », résument-ils.

Les fondateurs évoquent aussi tout ce qu’ils aimeraient encore pousser dans le futur : négociations plus poussées avec les dirigeants, gestion de projets de développement individuel, mécaniques plus fines autour des licenciements ou des extensions de contrat.

Une petite équipe qui se professionnalise

Derrière Pro Basketball Manager 2026, il n’y a pas un grand studio international mais un duo qui monte en puissance.

« Il y a beaucoup de gens qui pensent qu’on est un gros jeu, alors qu’on est deux », sourient-ils, entre fierté et fatigue.

La croissance de 2025 a permis à Yoann Noblet de travailler à temps plein sur le projet et à la structure de franchir un palier dans son fonctionnement quotidien. Mais le besoin de recruter un développeur dédié reste dans un coin de la tête, comme l’étape suivante pour continuer à améliorer le jeu et tenir le rythme des futures éditions.

Motion capture, SLUC Nancy et perspectives

Invités récemment par le SLUC Nancy, les deux hommes ont profité de la collaboration pour enregistrer des mouvements et nourrir le travail sur l’animation et la 3D. Là encore, il s’agit d’un chantier au long cours, plus discret mais indispensable pour la suite.

À court terme, l’objectif est clair : réussir le lancement de Pro Basketball Manager 2026, consolider la base de joueurs, et continuer à utiliser cette nouvelle visibilité – BCL incluse – pour ouvrir d’autres portes au niveau des ligues nationales.

La suite pourrait s’écrire avec une équipe renforcée et, pourquoi pas, d’autres Coupes d’Europe et compétitions internationales au fil des prochaines éditions.

Rendez-vous lundi 17 novembre à 14h sur Steam

Pro Basketball Manager 2026 sera disponible ce lundi 17 novembre à 14h sur Steam, sur PC et Mac, avec une réduction de lancement et une remise spécifique pour les possesseurs de l’édition 2025.

Pour Victor Da Costa et Yoann Noblet, cette sortie combine tout ce qu’ils cherchaient depuis des années : une base de joueurs en croissance, une vraie Coupe d’Europe sous licence avec la BCL, de nouvelles ligues féminines et un jeu plus abouti pour les coachs et GM virtuels qui enchaînent les saisons.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
mangeurdeballon
c'est dommage de ne pas mettre de lien directement ou le prix ?
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Geneviève Azens ici en bas à droite, lors du titre européen de Tarbes en 1996, est décédée
LBWL
00h00Championne d’Europe avec Tarbes, Geneviève Azens est décédée
Nathan Kuta, magistral avec son 35 d'évaluation contre Vichy
ELITE 2
00h00Nathan Kuta taille patron : monumental contre Vichy, il reste en tête avec Orléans
À l’étranger
00h00Sekou Doumbouya paraphe son match référence (42 d’évaluation) au Japon avec un game-winner !
Pro Basketball Manager 2026
Médias
00h00Pro Basketball Manager 2026 sort ce lundi : la BCL et le cap des 10 000 ventes changent tout
La Fédération Italienne de Basket a apporté son soutien au projet NBA Europe, par la voix de son président.
NBA
00h00La Fédération Italienne se réjouit de l’arrivée de NBA Europe, « une nouvelle ligue bénéfique »
Betclic ELITE
00h00ITW – Amath M’Baye, rookie du championnat de France à 35 ans : « J’attendais que la bonne opportunité se présente »
Betclic ELITE
00h00Cholet pris à son propre piège de l’usure des adversaires : « C’est nous qui craquons », déplore Gérald Ayayi
Betclic ELITE
00h00Johnny Berhanemeskel reste optimiste après la défaite contre Monaco : « Nous pouvons accomplir de belles choses si nous continuons à travailler dur »
Betclic ELITE
00h00Dario Gjergja revient frustré de la défaite limougeaude à Villeurbanne : « Je n’ai pas le sentiment que l’on ait tout donné »
Clémentine Samson change de club en Espagne
Liga Femenina Endesa
00h00Clémentine Samson quitte l’Estudiantes et retrouve la Galice : direction Ferrol
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00LeBron James bientôt de retour : les Lakers récupèrent leur superstar après son passage en G-League
NBA
00h00Anthony Davis absent encore 7 à 10 jours minimum chez les Mavericks
Zaccharie Risacher a été entraîné dans son élan après un dunk en contre-attaque, avant de tomber fort sur le sol
NBA
00h00Zaccharie Risacher brille puis quitte ses coéquipiers sur une lourde chute à Phoenix
NBA
00h00Les statistiques défensives affolantes de Rudy Gobert et Alexandre Sarr
NBA
00h00Retrouvailles repoussées pour Victor Wembanyama et Maxime Raynaud ?
NBA
00h00Moussa Diabaté en double-double face au Thunder d’Ousmane Dieng, Rudy Gobert tombe sur un Nikola Jokić (encore) monumental
NBA
00h00Victor Wembanyama réagit à son dunk et à l’altercation avec Draymond Green : « la meilleure manière de répondre, c’est sur le terrain »
NBA
00h00Avant de recevoir Paris, Dubaï fait venir un redoutable shooteur de NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et les Spurs à nouveau battus par les Warriors de Steph Curry, Rudy Gobert et les Timberwolves enchaînent
NBA
00h00LeBron James retrouve les terrains… en G-League ! Une étape nécessaire dans le retour historique du King
1 / 0