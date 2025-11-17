Pro Basketball Manager 2026 sort ce lundi : la BCL et le cap des 10 000 ventes changent tout

Pro Basketball Manager 2026 sera disponible ce lundi 17 novembre à 14h sur Steam. Pour Victor Da Costa et Yoann Noblet, cette sortie a une saveur particulière : Pro Basketball Manager 2026 arrive après une édition 2025 qui a connu une hausse de 32 % des ventes et franchi pour la première fois la barre des 10 000 exemplaires (près de 11 000 au final). Une étape importante pour ce jeu de management basket indépendant, qui se professionnalise et accueille cette année sa première Coupe d’Europe officielle, la BCL (Basketball Champions League), en plus de nouvelles ligues comme la la SLB (ligue britannique), la Nouvelle-Zélande féminine ou la deuxième division de la Ligue adriatique féminine.

Pro Basketball Manager, de quelques CDs à Vichy aux 10 000 ventes

Au départ, l’histoire de Pro Basketball Manager ressemble à celle de beaucoup de projets passion : quelques CDs produits « maison », vendus au compte-gouttes via un site spécialisé, loin des standards des gros studios.

Plus de dix ans plus tard, l’édition 2025 a marqué un premier tournant. Les ventes ont largement progressé par rapport à la cuvée précédente et le jeu a passé la barre symbolique des 10 000 exemplaires vendus. Une progression qui a permis à Yoann Noblet de basculer à temps plein sur le projet et à l’équipe de fonctionner à deux quasiment toute l’année.

« Au global, c’est 32 % de plus », glisse Victor Da Costa, l’un des deux fondateurs, satisfait mais lucide sur le chemin restant à parcourir.

Pro Basketball Manager 2025, le déclic avant le saut européen

Pro Basketball Manager 2025 avait déjà posé des bases solides : plus de 90 championnats jouables, la Betclic ELITE et l’ÉLITE 2 sous licence officielle, une gestion des infrastructures renforcée.

Surtout, cette édition 2025 a offert une crédibilité supplémentaire auprès des ligues et des institutions. C’est sur ce socle que Pro Basketball Manager 2026 vient se greffer, avec une nouveauté qui change d’échelle : l’arrivée de la BCL.

🏀 Ready to take the court? Pro Basketball Manager x #BasketballCL is launching on November 17, wishlist now available on Steam! 📲 ▶️ https://t.co/3QPiXPrsnV pic.twitter.com/i7jT4E1gXY — Basketball Champions League (@BasketballCL) November 6, 2025

Pro Basketball Manager 2026 : la BCL comme symbole d’un nouveau cap

L’intégration de la BCL dans Pro Basketball Manager 2026 est la grande nouveauté de cette édition. Une avancée obtenue après un long travail, loin d’un accord bouclé en quelques mois.

« Ça fait plus de trois ans qu’on est en discussion », expliquent-ils. « La BCL a toujours été intéressée, mais comme c’était quelque chose de nouveau, il fallait un cadre légal strict avant toute chose. D’où la longue mise en route initiale. »

Les rencontres en visio ont finalement laissé place à un échange décisif : « On s’est finalement vus à Athènes, au Final Four. Ça a beaucoup compté après trois ans de discussions à distance. »

Le duo tient à souligner la qualité des relations : « Toutes les personnes impliquées à la BCL sont vraiment géniales, super sympas et abordables. Presque incroyable vraiment, on n’a pas eu l’impression de faire du business du tout avec eux. »

Ce que change la BCL dans Pro Basketball Manager 2026

Pour la première fois, les joueurs pourront disputer une Coupe d’Europe sous licence officielle. La BCL arrive avec son identité, son format, ses affiches internationales et tout ce que cela implique : gestion de la fatigue, rotations, déplacements, intensité supplémentaire.

Cette intégration ouvre également de nouvelles perspectives pour les futures éditions, notamment grâce au réseau et au soutien de la BCL auprès de plusieurs ligues nationales.

Concrètement, Pro Basketball Manager 2026 propose désormais une vraie campagne BCL :

Une Coupe d’Europe officielle, avec la marque BCL et son format dédié.

Des affiches internationales qui viennent s’ajouter au calendrier national.

La gestion de la fatigue, des déplacements et des rotations sur deux fronts.

De nouvelles ligues, du réalisme et des outils pour les coachs virtuels

Au-delà de la BCL, Pro Basketball Manager 2026 continue d’élargir son horizon. L’édition 2026 ajoute notamment la SLB (ligue britannique), la Nouvelle-Zélande féminine et la deuxième division de la Ligue adriatique féminine. Mais surtout, le binôme est parvenu à prolonger l’aventure avec les nombreuses ligues déjà sous licence : en France bien sûr (Betclic ELITE et ELITE 2), en Belgique avec la BNXT Ligue (ligue avec les Pays-Bas) et ailleurs en Europe avec la Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (Turquie), la Betsafe-LKL (Lituanie), la Kooperativa NBL (Tchéquie), pour ne citer qu’eux.

« On signe souvent des contrats de trois ans, et Yoann a dû re-signer beaucoup de ligues. Cette année, on a réussi à tout conserver, ce qui n’était pas gagné », explique Victor.

7-0 ✅@BJK_Basketbol keeps their undefeated streak alive in the Turkish Basketball Super League! 👀 In the officially licensed Turkish Basketball Super League featured in Pro Basketball Manager 2026, Besiktas GAIN stands strong. Can you take them even further? 🤔 Or will you… pic.twitter.com/SDUl4yzqzq — Pro Basketball Manager (@PBasketManager) November 10, 2025

Négociations, IA et “travail de l’ombre”

Côté gameplay, l’équipe insiste sur un travail de fond moins visible au premier abord, mais essentiel pour les joueurs qui enchaînent les saisons :

IA de recrutement améliorée pour les clubs adverses ;

Résultats, scores et statistiques plus cohérents sur la durée ;

Nouvelles possibilités de négociations, notamment pour faire partir un joueur.

« On a passé beaucoup de temps sur le travail de l’ombre. Ça se voit quand tu joues 10, 15, 20 heures : tu commences à voir des changements, les équipes adverses recrutent mieux, les résultats sont plus réels », résument-ils.

Les fondateurs évoquent aussi tout ce qu’ils aimeraient encore pousser dans le futur : négociations plus poussées avec les dirigeants, gestion de projets de développement individuel, mécaniques plus fines autour des licenciements ou des extensions de contrat.

New game, new look. Discover the visual evolution in Pro Basketball Manager 2026! 🔥 Compared to last year’s edition, the game now features major improvements in 3D visuals, from smoother animations to more detailed arenas and lifelike player movements. Step onto the court and… pic.twitter.com/6aaPczdxbo — Pro Basketball Manager (@PBasketManager) October 10, 2025

Une petite équipe qui se professionnalise

Derrière Pro Basketball Manager 2026, il n’y a pas un grand studio international mais un duo qui monte en puissance.

« Il y a beaucoup de gens qui pensent qu’on est un gros jeu, alors qu’on est deux », sourient-ils, entre fierté et fatigue.

La croissance de 2025 a permis à Yoann Noblet de travailler à temps plein sur le projet et à la structure de franchir un palier dans son fonctionnement quotidien. Mais le besoin de recruter un développeur dédié reste dans un coin de la tête, comme l’étape suivante pour continuer à améliorer le jeu et tenir le rythme des futures éditions.

Motion capture, SLUC Nancy et perspectives

Invités récemment par le SLUC Nancy, les deux hommes ont profité de la collaboration pour enregistrer des mouvements et nourrir le travail sur l’animation et la 3D. Là encore, il s’agit d’un chantier au long cours, plus discret mais indispensable pour la suite.

À court terme, l’objectif est clair : réussir le lancement de Pro Basketball Manager 2026, consolider la base de joueurs, et continuer à utiliser cette nouvelle visibilité – BCL incluse – pour ouvrir d’autres portes au niveau des ligues nationales.

La suite pourrait s’écrire avec une équipe renforcée et, pourquoi pas, d’autres Coupes d’Europe et compétitions internationales au fil des prochaines éditions.

Rendez-vous lundi 17 novembre à 14h sur Steam

Pro Basketball Manager 2026 sera disponible ce lundi 17 novembre à 14h sur Steam, sur PC et Mac, avec une réduction de lancement et une remise spécifique pour les possesseurs de l’édition 2025.

Pour Victor Da Costa et Yoann Noblet, cette sortie combine tout ce qu’ils cherchaient depuis des années : une base de joueurs en croissance, une vraie Coupe d’Europe sous licence avec la BCL, de nouvelles ligues féminines et un jeu plus abouti pour les coachs et GM virtuels qui enchaînent les saisons.