Betclic Élite

ITW – Amath M’Baye, rookie du championnat de France à 35 ans : « J’attendais que la bonne opportunité se présente »

Betclic ELITE – Rookie du championnat à 35 ans, Amath M’Baye évoque pour BeBasket ses ambitions au sein du club parisien, où il veut encore apporter sur le terrain comme en dehors grâce à ses quinze ans d’expérience du plus haut niveau professionnel. Entretien.
|
00h00
Résumé
Écouter
Amath M’Baye découvre le championnat de France cette saison avec le Paris Basketball.

Crédit photo : Julie Dumélié

Après plus de 15 ans de carrière internationale en club (Etats-Unis, Japon, Italie, Turquie…) comme en Bleu, Amath M’Baye (2,05 m, 35 ans) découvre enfin le championnat de France avec le Paris Basketball cette saison.

Du processus de retour en France 17 ans après avoir quitté la formation havraise à ses dernières saisons passées en Russie, l’international français aux 43 sélections évoque pour BeBasket ses accomplissements mais aussi et surtout ses ambitions au sein du club parisien, où il regoûte à l’EuroLeague.

Amath, il a fallu attendre vos 35 ans pour vous voir enfin évoluer en France ! Qu’est-ce que cela représente pour vous de retrouver la France pour y jouer en club et non en sélection cette fois ?

(Sourire) Ça fait plaisir, je ne sais pas pourquoi tout le monde dit “35 ans”, comme si j’étais quadragénaire ! Tranquille, il y aura encore quelques années devant moi (rire) ! Plus sérieusement, c’était quelque chose dont j’avais envie depuis quelque temps. J’attendais que la bonne opportunité se présente, et je suis très reconnaissant qu’elle se soit présentée. C’est un énorme plaisir pour moi de pouvoir revenir en France et découvrir le championnat français.

« Je voulais rejoindre un projet ambitieux »

Aviez-vous déjà eu par le passé des opportunités de signer en France ? Qu’est-ce qui a fait que cette fois, ce soit la bonne?

J’en ai eues, mais je pense que c’est le projet de Paris m’a définitivement convaincu. Il est très intéressant parce qu’ils ont eu beaucoup de succès ces dernières années. Et le succès, c’est très attractif, on ne va pas se cacher. Je voulais rejoindre un projet ambitieux, un projet nouveau et qui a déjà fait ses preuves : tout est réuni à Paris.

Y avait-il aussi une volonté de partager votre expérience en rejoignant le club ?

Oui totalement ! D’un côté, il y a beaucoup de choses que je peux apporter en termes de jeu et de mon expérience naturelle. Comme on le dit, j’ai 35 ans, donc évidemment ça me permet d’arriver avec une certaine expérience. Après, j’ai pas mal de choses à apprendre aussi, parce que c’est un jeu particulier, un style particulier. Il y a quand même pas mal d’apprentissage à faire, c’est un bon challenge pour moi car j’ai toujours soif d’apprendre.

Vous avez intégré un vestiaire parisien en grande partie renouvelé, où il faut justement apprendre à se connaître. Est-ce une situation facile à gérer lorsque l’on nourrit de grandes ambitions ?

D’habitude, et de par mes précédentes expériences, j’aurais été tenté de dire que c’est quelque chose de relevé. Mais honnêtement, je trouve que les recruteurs ont fait un travail dingue cet été. Ils ont trouvé que des gars en or, je prends beaucoup de plaisir à être autour de tout le monde. Et cela se ressent que c’est mutuel : l’alchimie du groupe est vraiment vraiment top.

« Le match à Efes va être une date que je vais anticiper »

Il y a aussi des ambitions en EuroLeague, compétition que vous retrouvez, avec des grands rendez-vous…

C’est sûr, l’EuroLeague c’est le plus haut niveau du monde avec la NBA. Ce ne sont que des bons matchs, des matchs intéressants. Je vais avoir, ou j’ai déjà eu l’occasion de jouer contre des équipes dans lesquelles j’ai évolué plus jeune. C’est du bon basket, c’est cool !

Avez-vous coché la date de votre retour à Istanbul pour y jouer l’Anadolu Efes ?

Pas encore (sourire), mais ça va être une date que je vais anticiper parce que c’est une organisation que j’ai beaucoup aimée, avec des gens super là-bas, donc je vais pouvoir en profiter. La meilleure façon d’en profiter serait de les battre, évidemment !

Vous revenez de deux saisons à Moscou, en Russie. Que retenez-vous de votre expérience dans ce championnat ?

Le CSKA Moscou en lui-même était une organisation que j’ai beaucoup appréciée avec vraiment de bonnes personnes derrière, que ce soit le président, le GM, jusqu’aux personnes qui faisaient le ménage. Ils font de bonnes choses, sont au top niveau donc j’ai pu profiter de ce passage. Réussir à gagner deux championnats n’était vraiment pas évident car de très bonnes équipes évoluent dans le championnat russe. Le succès est quelque chose qui fait naturellement plaisir, alors soulever un trophée à la fin de chaque année là-bas n’était vraiment pas rien, pas donné.

Qu’en était-il de l’expérience de vie, dans un contexte sensible avec l’isolement de la Russie qui en découle ?

Je ne vais pas m’attarder sur le contexte politique, mais la vie y était très facile, ou du moins facilitée. Moscou est une très belle ville, et les gens du CSKA ont fait tout le nécessaire pour que l’expérience de vie soit cool pour des Français expatriés en Russie.

