Amath M’Baye et Livio Jean-Charles remportent (encore) la VTB League avec le CSKA Moscou

Ce lundi 9 juin avait lieu le match 6 des Finales de VTB League entre le CSKA Moscou et le Zenit Saint Petersburg, remporté par le club de la capitale russe 96 à 73. Avec ce blow-out, le CSKA est sacré champion de Russie pour la douzième fois, sur le score de 4 matchs à 2. Les deux Français Amath M’Baye (2,05 m, 35 ans) et Livio Jean-Charles (2,06 m, 31 ans) remportent donc leur second titre d’affilée, aux côtés des anciens de l’ASVEL Casper Ware et Tonye Jekiri.

❤️💙 ЦСКА — ЧЕМПИОН ЕДИНОЙ ЛИГИ ВТБ В СЕЗОНЕ-2024/25! pic.twitter.com/HovpSUKG7o — CSKA Moscow (@cskabasket) June 9, 2025

Un blow-out pour clore la saison

Après un début de finale à l’avantage du Zenit (2 à 1 victoires dans la série), le CSKA a trouvé son rythme en remportant les trois manches suivantes. Lors de cette ultime échéance, le tenant du titre a fait exploser le Zenit en vol en s’imposant par 23 points d’écart. Pourtant, le début du match était serré (23-20, 10′) avant que le CSKA ne prenne le contrôle du match (52-39, 20′).

Melo Trimble was named the Playoff MVP of the VTB League, the top league in Russia, after leading his team CSKA Moscow to the championship. This marks the second straight season Trimble has won both the award and the VTB Championship. 📸: (vtbleague/IG) pic.twitter.com/3ppENmFd0R — Inside Maryland Sports (@Terrapins247) June 9, 2025

Au retour des vestiaires, le MVP des finales Melo Trimble (20 points à 7/15 au tir) et l’ex-international français Amath M’Baye (19 points et 6 rebonds) ont porté un coup fatal aux hommes de Xavi Pascual, qui avait été élu coach de la saison. Le troisième quart-temps a été remporté 26 à 15 et l’écart est même monté à +30 (91-61, 37′).

Une deuxième VTB League pour M’Baye et Jean-Charles

Au CSKA Moscou respectivement depuis 2023 et 2022, Amath M’Baye et Livio Jean-Charles viennent de remporter leur deuxième championnat à la suite. Pourtant deuxièmes de saison régulière, les Moscotives ont survolé ces playoffs, ne lâchant aucun match avant les finales.

Lors de cette ultime manche, M’Baye aura été essentiel dans la victoire des siens. Deuxième meilleur marqueur, le futur-Parisien termine avec 19 points à 6/10 aux tirs assortis à 6 rebonds. L’ailier-fort ponctue une saison solide au cours de laquelle il tournait à 10,8 points (51% d’adresse aux tirs dont 40% à 3-points) et 3 rebonds. Son coéquipier guyanais aura été plus discret avec 7 points et 4 rebonds sur ce match 6. Cette saison, l’ancien joueur de l’ASVEL tournait à 10 points et 4,2 rebonds par match.