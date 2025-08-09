Exceptionnel match de Dominique Malonga qui explose son record, Marine Johannès gagne entre 2 avions

La montée en puissance de Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans) au fur et à mesure de la saison est impressionnante. Utilisée sur une poignée de minutes par match en mai et juin, la n°2 de Draft a désormais gagné sa vingtaine de minutes dans la rotation. Et elle le rend bien à sa coach Noelle Quinn. Déjà à 11 points de moyenne sur ses six derniers matchs, l’ancienne de l’ASVEL a explosé les compteurs cette nuit. Contre les Las Vegas Aces – qu’elle connaît bien pour les avoir déjà affrontées trois fois cette saison, dont son premier match d’éclat le 26 mai – Malonga était dans la zone.

Un précédent record explosé de… 8 points

22 points à 8/12 aux tirs, 12 rebonds et 1 interception en seulement 25 minutes. En sortie de banc, Malonga en a fait voir de toutes les couleurs à la défense des Aces. Elle a pris toutes les bonnes positions près du panier, et fut bien récompensée par ses coéquipières qui l’ont servie. En pleine confiance, elle a montré toute sa panoplie de moves et de toucher près de l’arceau. De quoi faire exploser son banc à chaque nouvelle action, ainsi que son précédent record de 14 points.

À l’origine d’un gros come-back alors que son équipe était menée de 19 points (63-44), son plus/minus de +7 ne fut pas suffisant pour permettre au Storm de l’emporter (défaite 90-86). Ce qui aurait pu être la cerise sur le gâteau pour fêter cet exceptionnel 30e match en WNBA en carrière. Autre problème à régler : les fautes (5), qui l’ont encore une fois limitée. Mais dans une ligue où toutes les autres joueuses ont au minimum deux ans de plus, le potentiel de la native de Yaoundé (Cameroun) semble démesuré.

Dans son équipe, Gabby Williams (1,80 m, 28 ans) a aussi réussi son match, en marquant 14 points à 4/10 aux tirs, 3 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions en 37 minutes, face à l’équipe de son Nevada natal. Mais tout cela fut insuffisant face aux 57 points du duo A’ja Wilson – Jackie Young de Las Vegas. Même si elle est en difficulté sur cette première moitié de saison, l’équipe championne en 2022 et 2023 peut à tout moment se reposer sur ses individualités. Les Aces repassent d’ailleurs devant le Storm au classement, en sixième contre septième place. Aux trois-quarts de la saison régulière, la place en playoffs des deux équipes est loin d’être assurée, vu que les concurrentes poussent derrière.

Johannès et le Liberty enchaînent malgré tout

Autre équipe plus à l’abri : le New-York Liberty de Marine Johannès (1,78 m, 28 ans). La franchise new-yorkaise affirme sa place de dauphine avec une troisième victoire d’affilée contre les Dallas Wings (88-77). Et ce malgré les contraintes calendaires. À domicile il y a trois jours, le Liberty a dû s’envoler vers Dallas pour jouer ce match cette nuit. Avant de retourner à New-York pour jouer dans 36 heures, et de… repartir à l’autre bout du pays le lendemain pour un road-trip de trois matchs à l’Ouest.

Dans ce micmac, Johannès a tout de même réussi à performer en marquant 10 points à 3/8 aux tirs (dont 1/5 à 3-points), 3 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception en 23 minutes. À noter aussi l’excellent match de la recrue belge Emma Meesseman (14 points, 8 rebonds, 7 passes décisives, 3 interceptions). Il sera difficile pour le Liberty de garder sa série dans ces conditions. D’autant plus que le prochain match est contre les leaders de Minnesota.