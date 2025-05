Monique Akoa-Makani leader du Phoenix Mercury, Dominique Malonga et Gabby Williams à leur avantage avec Seattle

Elle n’était pas la Française la plus attendue par le grand public cette saison en WNBA. Pourtant, Monique Akoa-Makani (1,79 m, 24 ans) est déjà décisive pour le Phoenix Mercury, et l’a encore montré face à Washington (68-62) lundi 26 mai. Ses 13 points à 3/6 à 3-points et ses 3 interceptions ont pesé lourd dans la balance de cette rencontre étriquée contre des Mystics emmenés par ses rookies Sonia Citron (14 points) et Kiki Iriafen (11 points et 13 rebonds).

Akoa-Makani profite bien des absences du Mercury

Meilleure marqueuse du Mercury, l’arrière tricolore permet à Phoenix de rester invaincu à domicile, en prenant parfaitement le relais de ses deux stars Satou Sabally (12 points et 9 rebonds, mais 4/14 au tir) et Alyssa Thomas (11 points et 8 rebonds, mais 4/10 au tir). En l’absence de Kahleah Copper, Akoa-Makani fait plus qu’assurer l’intérim : elle se montre comme une option sérieuse sur la ligne arrière, un secteur où Phoenix compte un déficit de talent par rapport à sa raquette. Le Mercury tentera de garder sa forteresse inviolée mercredi, lors de la réception du Chicago Sky.

Toujours à l’Ouest, Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans) et Gabby Williams (1,80 m, 28 ans) ont toutes les deux assuré avec le Seattle Storm, qui a balayé les Las Vegas Aces de la MVP en titre A’ja Wilson : 108-82. Toujours dans le cinq majeur, Gabby Williams a répondu des deux côtés du terrain, avec 12 points (5/8 au tir dont 2/4 à trois points), 5 rebonds défensifs, 5 passes décisives et 2 interceptions en 30 minutes.

Mais la belle histoire française du match est celle de Dominique Malonga, qui aligne une première performance de référence en 12 minutes. L’intérieure française profite de la large victoire pour avoir plus de temps de jeu et inscrit 8 points dans différents registres : au duel dans la raquette où elle prend son propre rebond, comme de loin avec un tir excentré à 45°. Elle ajoute 5 rebonds à sa première sortie réussie, idéal pour prendre de la confiance alors qu’elle est utilisée avec parcimonie.

Big Dom bucket 🪣 pic.twitter.com/ieHyFtXCrp — Seattle Storm (@seattlestorm) May 25, 2025

La victoire du Storm revient tout de même à Nneka Ogwumike (1,88 m, 34 ans), dont les 23 points, 8 rebonds, 6 passes décisives et 1 interception la font rentrer un peu plus dans l’histoire. Avec ce 624e ballon chipé, l’intérieure se hisse au 9e rang du plus grand nombre d’interceptions de tous les temps. Elle devient aussi la 9e meilleure marqueuse de tous les temps avec 6 584 points, dépassant les 6 573 de Candace Parker. Un apport statistique pluriel qui l’inscrit dans une caste encore plus resserrée : elle devient la 7e joueuse de l’histoire de la WNBA à compiler plus de 6 500 points, plus de 3 000 rebonds et plus de 800 passes décisives au cours de sa carrière, le tout en 14 saisons !

Toujours pas de victoire pour Connecticut et Rachid Meziane

L’ambiance était beaucoup moins à la fête à Atlanta, où le Connecticut Sun de Rachid Meziane était en déplacement. Le Sun a sombré en seconde mi-temps pour s’incliner 79-55, en encaissant successivement un 15-5 dans les six dernières minutes du troisième quart-temps puis un 16-7 sur l’ensemble du quatrième quart. Rachid Meziane et ses joueuses n’ont pas trouvé les réponses offensivement, et finissent la rencontre à 31% d’adresse globale. Bria Hartley (1,73 m, 32 ans) a encore eu droit à 19 minutes, mais sa maladresse (2/9) l’a empêchée de se montrer impactante. Pour Kariata Diaby (1,93 m, 29 ans), le temps de jeu est en hausse (11 minutes) mais c’est trop peu pour vraiment se montrer décisive malgré une bonne adresse : 5 points à 2/3 aux tirs.

Le Connecticut Sun enchaîne une quatrième défaite consécutive et reste dernier de la ligue. Rachid Meziane peut aspirer à débloquer son compteur prochainement face à d’autres mauvaises élèves du début de saison : les Dallas Wings, elles aussi à 4 défaites en autant de matchs.